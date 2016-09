Innsbruck – Für viele zeitgenössische Künstler, die es nach Tirol verschlägt, gehört ein Besuch in Schloss Ambras zum Standardprogramm, immer wieder sieht man auch in Ausstellungen Ergebnisse künstlerischer Auseinandersetzungen mit den Ambraser Sammlungen. Das könnte doch auch für Künstlerinnen und Künstler gelten, die als Flüchtlinge nach Tirol gekommen sind und durch Krieg und Vertreibung auch ihrer Produktions- und Präsentationsmöglichkeiten beraubt wurden, dachte sich Katharina Seidl, Kuratorin im Museum Schloss Ambras. Und initiierte damit jene kleine Schau, die unter dem Titel „Fremd – Vertraut“ bis 31. Oktober in der Ambraser Bauernrüstkammer zu sehen ist.

Die dazu eingeladenen Künstlerinnen und Künstler stammen aus Syrien und dem Irak, und die meisten von ihnen haben in ihrer Heimat ein Studium an einer Kunsthochschule absolviert. So wie Yamen Hamid aus Homs, der in Damaskus Bildhauerei studierte. Er hat den Asylstatus erhalten, lebt in Innsbruck – und will mit dem Video „Tirol und Ich“, in dem er in Lederhosenmontur die Schönheiten des Schlosses und der umgebenden Landschaft preist, vor allem ein Dankeschön überbringen. Es würde in Hamids Heimat – so dort wieder Frieden einkehrt – auch als Tourismuswerbung für Tirol bestens funktionieren. Eine „Syrische Liebesbotschaft“ hat auch George Naser für die Ausstellung komponiert, sie wurde im Rahmen der gestrigen Eröffnung uraufgeführt.

Mit seinen berühmten Sammlungen holte Renaissance-Fürst Ferdinand II. einst die ganze Welt in Form exotischer Kostbarkeiten nach Ambras. An diesen (natürlich auch herrschaftlich motivierten) Brückenschlag zu anderen Kulturen wolle man anknüpfen, sagt Seidl. Er zeigt sich in den an historischen Vorbildern geschulten Malereien des Irakers Anees Majeed. Oder auch in den Beiträgen der syrischen Schwestern Safa und Marwa Abou Hatab. Waffen aus der Rüstkammer inspirierten Marwa zu Holzreliefarbeiten, Porträts von Ferdinand II. zu grafischen „Verfremdungen“, die den Erzherzog in fremd-vertraute Kultur-Kontexte versetzen. Gerade hat die Künstlerin die Aufnahmeprüfung an der Wiener Angewandten bestanden. Wie es weitergeht, ist jedoch noch unklar: Ihr Asylverfahren läuft noch. (jel)