Innsbruck – In Barry Levinsons „Rock The Kasbah“ witzelte sich Bill Murray als Musikmanager durch afghanische Kriegsgebiete, bis er die Sängerin Salima entdeckte, die sich mit Liedern von Cat Stevens in der nationalen Talenteshow durchsetzen konnte und durch ihr Auftreten den Zorn der Imame erregte. In Hany Abu-Assads „Ein Lied für Nour” möchte Mohammed Assaf den Gazastreifen verlassen, um in Kairo beim „Arab Idol“-Wettbewerb sein Talent zu beweisen, doch für die radikalen Hamas-Muslime bedeutet die Teilnahme an dieser amerikanischen Lizenz-Veranstaltung eine schwere Sünde. Beide Filmen erzählen ihre Geschichten „nach authentischen Ereignissen”, doch während sich Levinson nur bis Marokko wagte, um die Bilder für Kabul zu finden, drehte der palästinensisch-israelische Regisseurs Abu-Assad in den Ruinenlandlandschaften nach den israelischen Angriffen, die den aktuellen Bildern aus Aleppo auf bestürzende Weise ähneln.

Hany Abu-Assad beginnt Mohammeds Geschichte mit dessen Kindheit zu erzählen, in der er mit seiner Schwester Nour bei Hochzeiten in einem von Israel besetzten Land auftritt. Die geringen Honorare reichen jedoch nicht zur Finanzierung einer Spenderniere für Nour, der auch die Dialyse das Leben nicht mehr retten kann.

Als Taxifahrer (Tawfeek Barhom als erwachsener Mohammed) hört er im Radio vom Start der neuen „Arab Idol“-Staffel und erinnert sich seiner kindlichen Träume. Allerdings erweisen sich die Ausreise aus dem von der Hamas kontrollierten Gaza­streifen sowie die Einreise nach Ägypten als unüberwindbare Hürden. Beim Wettbewerb wechselt der Film zu den Originalaufnahmen mit Mohammed Assaf, der mit „Arab Idol“ zu einem Superstar und vom Hilfswerk der Vereinten Nationen zum ersten Sonderbotschafter für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten ernannt wurde. Nur für Gaza benötigt er, wie am Ende ironisch angemerkt wird, zur Einreise noch immer eine Sondergenehmigung. (p. a.)