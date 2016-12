Von Peter Angerer

Innsbruck – Vielleicht war es der Besuch einer Aufführung von Tennessee Williams’ „Die Glasmenagerie“, der Louis (Gaspard Ulliel) inspiriert hat, vor seiner Familie zu flüchten. Seither sind Ansichtskarten die einzigen Lebenszeichen, die der inzwischen erfolgreiche Dramatiker seiner Mutter (Nathalie Baye), der Schwester Suzanne (Léa Seydoux) und dem Bruder Antoine (Vincent Cassel) zukommen lassen wollte – wenn auch ohne die Angabe eines Absenders, um unerwünschte Besuche zu verhindern.

Das ist natürlich kränkend für die Betroffenen, die diese Zurücksetzung entrüstet zum Ausdruck bringen, aber niemand hatte je das Bedürfnis, ein Flugzeug zu besteigen und den verlorenen Sohn oder Bruder zu besuchen, der für alles Elend die Schuld trägt. Nebenbei gibt es auch unschöne Erinnerungen etwa der Art, wie Louis’ erster Freund und Geliebter das viel zu kleine Kellerfenster für seine Besuche nehmen musste. Jetzt, zwölf Jahre später, sieht sich Louis gezwungen, der Familie sein endgültiges Verschwinden anzukündigen und zugleich die Deutungshoheit über Leben und nahen Tod zu bewahren.

Trotz gespielter Begeisterung wird die Begrüßung zu einem Festspiel der Peinlichkeiten, von welchen nur eine familiäre Veränderung ablenkt. Antoine ist inzwischen mit Catherine (Marion Cotillard) verheiratet, die ebenfalls in der nahen Fabrik arbeitet und die als Außenseiterin in der Familie die Konflikte und Tragödien erahnen kann, denn Louis ist nicht in der Lage, die Familie über seinen Zustand zu informieren.

Wenn in der Adoleszenz die Phase erreicht ist, schwärmerische oder ekstatische Tagebucheintragungen einer nüchternen Überprüfung zu unterziehen, und sich dabei brauchbare Eintragungen finden, erfährt die Welt in seltenen Fällen von einem neuen Wunderkind. Das ist dem Frankokanadier Xavier Dolan, Jahrgang 1989, passiert, der seine Notizen über pubertäre Wut nicht bestürzt auslöschte, sondern sich 17-jährig als Autor und Kinoregisseur erfand und mit seinem Debütfilm „I Killed My Mother“ ein kleines Meisterwerk ablieferte.

Die Familie – jeweils mit einem abwesenden Vater – stand auch im Zentrum der folgenden Filme, in „Laurence Anyways“, Dolans drittem Film, sagt die von Nathalie Baye gespielte Mutter zu ihrem Sohn, wie froh sie sei, „dass wir uns nie nahe gestanden sind“. In „Mommy“ schließlich ist es der 16-jährige Steve, der wegen seiner Aggressionen als Folge einer Aufmerksamkeitsstörung knapp am Jugendgefängnis vorbeischrammt. Davor bewahrt ihn seine als Putzfrau arbeitende Mutter, die sich plötzlich als Gefangene ihres gewalttätigen Sohnes sieht. Es sind immer Kriegsschauplätze verzweifelter Liebe, die Dolan in seinen polarisierenden Filmen inszeniert.

Mit „Einfach das Ende der Welt“, seinem bereits sechsten Film, folgt Xavier Dolan erstmals einer fremden Vorlage, ohne den Schauplatz Familie zu verlassen. Nach dem gleichnamigen Theaterstück Jean-Luc Lagarces sind die Kämpfe nur noch schmerzhafte Erinnerungen, von den Wunden sind Narben geblieben, aber es gibt keine gemeinsame Sprache, die als Balsam wirken könnte. Den proletarischen Antoine treibt schon ein redend eingeflochtenes Partizip Präsens in den Wahnsinn. Dafür gewann Dolan beim Festival von Cannes schon zum zweiten Mal den Regiepreis.