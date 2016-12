Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Andreas Hofers Hosenträger gehören zu den kuriosesten, die Globen des großen Tiroler Kartografen Peter Anich zu den wissenschaftsgeschichtlich relevanten Exponaten im Museum im Zeughaus. Man kann von beiden derzeit nicht behaupten, dass sie die Massen anlocken: Zwar finden sich an so manch warmem Sommerabend bis zu 1000 Menschen im Innenhof des Museums ein, was allerdings dem Open-Air-Kino im Zeughaus geschuldet ist, das mit dem nötigen Wetterglück in einer Saison zwischen zehn- und 15.000 Besucher zählt. Und damit die Auslastungszahlen des Museums gewaltig aufbessert. Denn die Kino-Besucher werden ganz einfach in die Zeughaus-Jahresbilanzen mit einberechnet, die sich zuletzt zwischen 23.000 und 27.000 Besuchern pro Jahr bewegten. Dass ein Drittel bis zur Hälfte davon keineswegs wegen der musealen Inhalte, sondern wegen des Freiluftkinos ins Zeughaus gepilgert ist, bleibt dabei unerwähnt.

Die bereinigte Bilanz macht umso deutlicher: Das Museum im Zeughaus hat ein Problem. Die Frage, ob eine Weiterführung als Museumsstandort Sinn macht, wird bisher zwar nur hinter vorgehaltener Hand gestellt, sie hat aber durchaus Berechtigung. Wobei die dezentrale Lage bei Weitem nicht der einzige Grund für mangelnde öffentliche Wahrnehmung und schwache Besucherzahlen ist. Mit dem 2011 eröffneten Tirol Panorama am Bergisel hat man just unter dem Dach der Landesmuseen-Betriebsgesellschaft (TLM) einen Zeughaus-Konkurrenten erschaffen, in den die Touristen busweise gekarrt werden. Diese Mühe macht man sich für das Zeughaus nicht, wiewohl es, wenn es um die Tiroler Kulturgeschichte geht, mit seinen Sammlungen die weitaus relevantere Adresse wäre.

Allerdings ist das Zeughaus in Sachen Präsentation und Vermittlung von Inhalten hoffnungslos verstaubt. Dessen ist man sich in den Tiroler Landesmuseen durchaus bewusst. Und hat auch ein in Begleitung des Open-Innovation-Consultingunternehmens „winnovation“ erstelltes Konzept für die Neugestaltung in der Schublade. Im Zeughaus sollen demnach künftig „Geschichten erzählt“ und „interdisziplinär vermittelt“ werden. Im Zentrum steht das „Passland Tirol“ mit seinen „Über- und Durchgängen“, „Widersprüchen und Brüchen“, sie sollen laut TLM-Direktor Wolfgang Meighörner entlang von Themenpaaren wie „Identität und Vielfalt“, „Widerstand und Anpassung“ oder „Bewegung und Verbindung“ beleuchtet werden.

Umgesetzt werden soll das alles bis 2019, wenn sich der Todestag von Kaiser Maximilian I., der das Zeughaus als Waffenarsenal errichten ließ, zum 500. Mal jährt. Die Zeit drängt also, zumal auch bauliche Maßnahmen geplant sind. Wobei man sich von so manchen Ideen schon wieder verabschiedet hat, etwa von einer Überdachung des Zeughaus-Innenhofes, die seine ganzjährige Nutzung als Veranstaltungszentrum erlaubt hätte. Das Denkmalamt winkte diesbezüglich bereits ab.

Geschätzte Kosten für das „Zeughaus neu“: neun bis zehn Millionen Euro. Das Land als Hauptgesellschafter der Landesmuseen-Betriebsgesellschaft hält sich bezüglich der Finanzierung jedoch weiterhin bedeckt (siehe Kasten rechts). Angesichts „positiver Signale“ von Seiten des Landeshauptmanns gibt sich Franz Fischler, Aufsichtsratsvorsitzender der TLM-Betriebsgesellschaft, gegenüber der TT aber zuversichtlich. Anfang Jänner steht zur Finanzierungsfrage eine Sitzung im Landhaus an, eine Million Euro dürfte jedenfalls die Landesgedächtnisstiftung beisteuern.

Unterdessen harren die Macher des Open-Air-Kinos, das für ein sattes sommerliches Besucherplus sorgt, der Informationen. Es sei derzeit schwierig, überhaupt einen Ansprechpartner in der Frage zu finden, ob und wie es mit dem Open Air im Zeughaus weitergeht, sagt Leokino-Geschäftsführer Dietmar Zingl.