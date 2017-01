Von Ursula Strohal

Erl – Wie schwer es ist, langsam, aber konsequent Gustav Kuhn bei seinen Tiroler Festspielen zu entlasten und eine qualitativ entsprechende Szene aufzubauen, deutete sich in Oper und Konzert schon öfter an und wurde vergangenen Freitag wieder offenkundig. Tito Ceccherini ist einer der Besten aus Kuhns Talentepool, er arbeitet als Spezialist für Neue Musik mit wichtigen Ensembles, ist international gefragt, dirigiert an den Opernhäusern von Moskau, Venedig, Neapel, Palermo, Frankfurt usw.

In Erl hat Ceccherini nun von Gustav Kuhn die „Traviata“ übernommen und den Maestro schmerzlich vermissen lassen. Zäh und immer zäher zog sich die Musik, langsam, monochrom, spannungsarm. Giulio Boschetti, meist auf breiter Vokalspur unterwegs, nützte das unangemessen aus, bis Ceccherini das durchschnittlich agierende Festspielorchester und die Sänger ausgerechnet im vierten Bild zu bewegen wusste. Lada Kyssy war eine technisch sichere Violetta von viel zu kühler Eleganz, Matteo Desoles Alfredo empfahl sich als Tenorbegabung, gut besetzt auch Anna Werle (Flora), Marta Lotti (Annina), Patrizio Saudelli (Gastone) und die übrigen Rollen, präzise der Chor. Kuhns Inszenierung mit einigen schönen Bildern und manchen Störfaktoren (Männerchor im dritten Bild) haben sich seit der Premiere 2013 nicht geändert.