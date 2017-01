Mit Ihrem Solo-Debüt „Ansa Woar“ ging der Hype um den neuen Austropop in die Verlängerung. Wurde der Zeitpunkt der Veröffentlichung bewusst gewählt?

Voodoo Jürgens: Nein, das war Glück, dass das genau zu dem Zeitpunkt stattfindet, wo diese Wanda-Bilderbuch-Action geendet hat. Unser Plan war zu schauen, was in Österreich geht. Wir dachten, die Platte ist gut, da kann man im Optimalfall schon was Größeres reißen als das übliche Underground-Ding. Dass das in Deutschland funktioniert, verstehe ich bis heute nicht. Weil es schon ein starker Dialekt ist. Die feiern das und finden es lustig, aber man merkt, dass die Text­ebene wegfällt. Das Grundgefühl wird erkannt, aber Musik kann ja auch nur so konsumiert werden, das ist das Schöne daran.

Dabei tragen Sie Ihre Texte teilweise ohne Musik vor.

Voodoo Jürgens: Ab und zu, ja. Es funktioniert in verschiedenen Kontexten. Spoken Word interessiert mich auch, es ist nicht zwingend, dass die Musik dabei ist. Ich habe auch längere Kurzgeschichten geschrieben, es ist sich nicht ausgegangen, dass man da ein Lied draus macht. Hauptsächlich bin ich aber mit Gitarre unterwegs.

Sie erzählen gerne Geschichten. Hätten Sie Lust auf Theater?

Voodoo Jürgens: Im Frühling kommt Stefanie Sargnagels Bachmann-Stück im Wiener Rabenhof auf die Bühne, da schreibe ich Nummern dafür. Das ist schon mal eine erste Annäherung. Es würde mich interessieren, ein ganzes Theaterstück zu machen, natürlich mit viel Musik. Aber bei den vielen Konzerten derzeit finde ich nicht die Ruhe. Das liegt mir ein bisschen im Magen, weil ich das Schreiben sehr gerne mag. Aber ich kann das nicht kombinieren.

Ihre Liedtexte führen an die Randbezirke der Gesellschaft. Wie viel Wahrheit verträgt Ihre Dichtung?

Voodoo Jürgens: Mich hat immer beides interessiert. Ich mag es, Geschichten so zu erzählen, wie sie sind. Im Optimalfall vermischt es sich und ist nicht so klar. Es ist viel Autobiografisches drinnen oder Geschichten, die ich gehört habe. Die werden genauso verwoben wie die Geschichten, die ich mir ausdenke – aber die kommen ja auch von irgendwo her.

Mit Ihrer Band Eternias haben Sie auf Englisch gesungen, wie sind Sie auf den Dialekt gekommen?

Voodoo Jürgens: Das Englische wollte ich mir damals selber beibringen, ich habe ja eine schlechte schulische Ausbildung und das ist der Versuch gewesen, ein Gefühl dafür zu bekommen. So richtig in die Tiefe gehen kann ich auf Deutsch besser. Mich interessieren auch Redewendungen und Floskeln, und da habe ich einfach nicht den Einblick.

Sie suchen ja auch nach speziellen Ausdrücken.

Voodoo Jürgens: So alte „Kottan“-Folgen das war mir immer das Liebste, bei den Sprüchen geht mir das Herz auf. Oder wenn ich so einen Originaltyp im Beisl reden höre, mit seinen Spezialbegriffen: für jeden Gegenstand einen anderen Scheiß sagen, nur nicht den, wie es wirklich heißt. Es war immer klar, dass ich so was einmal machen mag. Es ist die Liebe zur Sprache, die am Aussterben ist. Ich mag es gern, wenn sich nicht alles für jeden sofort offenbart. Im Wienerischen ist relativ viel vom Rotwelsch übernommen worden, dem Gauner-, Ganoven- und Dirnendialekt. Wenn sich jemand damit auseinandersetzen mag, dann wird er eh alles rausfinden.

Ihnen wurde vorgeworfen, Sie würden das Milieu zur Schau stellen oder romantisieren.

Voodoo Jürgens: Manche können sich einfach nicht vorstellen, dass es das noch gibt, denken, dass das aus einer anderen Zeit stammt. Wenn das jemandem wie Sozialporno einfährt, ist es sein gutes Recht, das so zu empfinden. Ich sehe das aber überhaupt nicht so, man wird wohl noch eine Geschichte so erzählen dürfen, wie man sie erlebt hat.

Interessanterweise wurde Ihnen auch mangelnde Authentizität vorgeworfen.

Voodoo Jürgens: Das mit der Authentizität kommt aus einer Ecke, wo es mir eigentlich wurscht sein kann. Ich habe ein Jahr lang in Wiener Beisln gespielt, vor den Leuten, über die ich singe. Und wo ich mich zugehörig fühle. Wobei ich jetzt nicht so der Drangler (Wienerisch für jemanden, der gerne trinkt, Anm.) bin, aber ich ziehe es mir schon gerne rein. Mir gefällt ganz gut, wenn das schonungslos ehrlich skizziert wird, ohne ein Urteil zu fällen.

Ihr Vater, dessen Gefängnisaufenthalt Sie im Song „Tulln“ thematisieren, prangt auf dem Albumcover. Mussten Sie lange überlegen, ob Sie das Bild nehmen?

Voodoo Jürgens: Die Geschichte mit meinem Vater ist für Außenstehende vielleicht schwer zu verstehen. Wir haben davor ja viel Zeit miteinander verbracht und die Idee dazu sogar ein bisschen gemeinsam ausgebrütet. Ihm hat das auch voll getaugt. Das ist immer noch ein Thema, am Sportplatz oder so, wenn Kollegen Artikel über mich mitbringen. Die Idee habe ich schon relativ lange gehabt und ich habe mir gedacht, dass er als Typ gut passen würde.

Ihre Single „Heite grob ma Tote aus“ landete auf Platz eins der FM4-Jahrescharts. Was hat Sie mehr inspiriert, Ihre Arbeit als Friedhofsgärtner oder Ambros’ „Zentralfriedhof“?

Voodoo Jürgens: Es gibt halt diese morbide Tradition in Wien, mit dem Zentralfriedhof und so. Ich habe am Matzleinsdorfer Friedhof gehackelt. Das sind aber nicht die Gründe, die beim Schreiben eines Liedes ausschlaggebend sind. Umso schöner, wenn es im Nachhinein Sinn ergibt. Bestenfalls spielen bei so etwas mehrere Sachen rein.

Das Gespräch führte Silvana Resch