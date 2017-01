JÄNNER

Passengers | 05. Jänner

Jennifer Lawrence und Chris Pratt sind alleine in einem Raumschiff auf dem Weg zu einem neuen Planeten. Die ohnehin gefährliche Reise nimmt schon bald eine lebensbedrohliche Wendung.

Weitere Tipps im Jänner xXx: The Return of Xander Cage | 19. Jänner | Action-Kracher mit Vin Diesel

Hacksaw Ridge | 27. Jänner | Weltkriegsfilm auf wahrer Begebenheit (Regie: Mel Gibson)

Jackie | 26. Jänner | mit Natalie Portman als John F. Kennedys Frau und First Lady

FEBRUAR

50 Shades of Grey - Gefährliche Liebe | 09. Feber



Teil zwei der Erotik-Bestseller-Verfilmung wird kurz vor Valentinstag die Gemüter erregen. Diesmal steht die Trennung und das Sich-Wieder-Annähern von Anastasia und ihrem Mr. Grey im Mittelpunkt.

T2: Trainspotting | 16. Jänner

Nach 20 Jahren gibt es ein Wiedersehen mit den Kult-Antihelden Mark Renton, Sick Boy und Co.. Die Chaosbande gerät prompt wieder in die Fänge sämtlicher Drogen.

Weitere Tipps im Februar Live by Night | 03. Feber | Ben Affleck, Sienna Miller, Zoe Saldana leben in den USA zu Zeiten der Prohibition (1926)

Rings | 02. Feber | Fortsetzung der "Ring"-Horrorreihe

John Wick, Kapitel 2 | 16. Feber | Keanu Reaves One-Man-Show geht weiter

The LEGO Batman Movie | 09. Feber

MÄRZ

Die Schöne und das Biest | 16. März



Das Disney-Meisterwerk kommt als Realverfilmung auf die große Leinwand. Die junge Belle (Emma Watson) verliebt sich in einen verwunschenen Prinzen (Dan Stevens).

Weitere Tipps im März Logan | 03. März | letzter Auftritt von Hugh Jackman als Mutant Wolverine

Kong: Skull Island | 10. März | Tom Hiddleston und Brie Larson treffen auf den berühmtesten Affen der Filmgeschichte

Ghost in the Shell | 30. März | Realverfilmung des Animes mit Scarlett Johansson

APRIL

Fast and the Furious | 13. April

Im April zündet Universal die nächste Brennstufe und muss dabei erstmals ohne den tödlich verunglückten Hauptdarsteller Paul Walker auskommen. Charlize Theron ist als Bösewicht mit an Bord.

Weitere Tipps im April Guardians Of The Galaxy Vol. 2 | 27. April | Marvel-Weltraumsaga mit Chris Pratt

Abgang mit Stil | 14. April | "Scrubs"-Darsteller Zach Braff inszeniert Morgan Freemann, Michael Caine und Alan Arkin als kriminell-komisches Rentner-Trio

MAI

Fluch der Karibik: Salazars Rache | 25. Mai



In Teil fünf der "Fluch der Karibik"-Reihe bekommt es Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) mit seinem alten Erzfein Salazar zu tun, der alle Piraten der Weltmeere erledigen will.

Weitere Tipps im Mai King Arthur: The Legend begins | 12. Mai | Guy Ritchie interpretiert den klassischen Excalibur-Mythos völlig neu

JUNI

Baywatch - Der Film | 01. Juni



Die Komödie schickt Kinogänger (zurück) an den Traumstrand Malibus. Statt Pamela Anderson und David Hasselhoff schlüpfen u.a. Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron in die roten Badesachen.

Die Mumie | 08. Juni

Die Mumie ist zurück: Tom Cruise muss sich einer uralten, zu neuem Leben erwachten Königin erwehren, die aus ihrer Gruft entflohen ist.

Weitere Tipps im Juni World War Z 2 | 08. Juni | Brad Pitt im Kampf gegen blutrünstige Zombies

Wonder Woman | 15. Juni | Gal Gadot rauft sich als Amazone durch allerhand Fußsoldaten

Transformers 5: The Last Knight | 22. Juni | Michael Bay wagt einen fünften Anlauf mit seinen ausserirdischen Robotern

JULI

Die Bullyparade - Der Film | 21. Juli



"Der Schuh des Manitu" und "Das Traumschiff Surprise" zählen zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen. Jetzt bringt Bully Herbig seine einstige TV-Kultsendung auf die Leinwand. Auch Christian Tramitz und Rick Kavanian schlüpfen wieder in ihre Paraderollen.

Weitere Tipps im Juli Ich - Einfach unverbesserlich 3 | 6. Juli

Spider-Man: Homecoming | 7. Juli | Tom Holland als neuer Hauptdarsteller, "Avengers"-Ikone Robert Downey Jr. steht ihm zur Seite

Dunkirk | 28. Juli | Regisseur Christopher Nolan (u.a. The Dark Knight, Inception) zeigt die Schrecken des 2. Weltkriegs

AUGUST

Planet der Affen - Survival | 03. August



Der dritte Teil der Neuauflage des Kultfilms mit Charlton Heston.

Weitere Tipps im August Der dunkle Turm | 11. August | Verfilmung von Stephen Kings Mammut-Reihe "Der dunkle Turm" mit Matthew McConaughey und Idris Elba

SEPTEMBER

Cars 3 | 28. September



Rennwagen Lightning McQueen bekommt ein drittes animiertes Abenteuer spendiert.

Weitere Tipps im September American Made | 07. September | Thriller mit Tom Cruise

The LEGO Ninjago Movie | 21. September

OKTOBER

Blade Runner 2049 | 05. Oktober



Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker wird nach 35 Jahren fortgesetzt. Darin gibt es ein Wiedersehen mit Harrison Ford als Rick Deckard, an der Seite von Ryan Gosling als neuen Hauptdarsteller.

Weitere Tipps im Oktober Friday the 13th | 12. Oktober | Neuverfilmung des Horror-Streifens

Thor: Rangnarok | 26. Oktober | mit Chris Hemsworth, aber auch das grüne Monster Hulk kündigt seine Rückkehr an

NOVEMBER

The Justice League Part One | 16. November

Das Pendant zu Marvels "Avengers"-Reihe: DC Comics schickt sein Superhelden-Team mit Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash und Cyborg an den Start. Die Comic-Verfilmung von Regisseur Zack Snyder setzt an die Ereignisse aus Batman v Superman an.

Weitere Tipps im November Insidious: Chapter 4 | 01. November | Fortsetzung der Horrorfilm-Reihe

DEZEMBER

Star Wars - Episode VIII | 14. Dezember

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung von "Das Erwachen der Macht".