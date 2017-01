Stardirigent Georges Pretre ist tot. Der legendäre Maestro verstarb Mittwochnachmittag im Alter von 92 Jahren in seiner Heimat Frankreich, teilte der Wiener Musikverein der APA mit. Das Ehrenmitglied des Musikvereins war Wien eng verbunden und etwa von 1986 bis 1991 „Erster Gastdirigent“ der Wiener Symphoniker. Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigierte Pretre zweimal, zuletzt 2010.

Neben Wien zählten nahezu alle großen Klassikinstitutionen zur künstlerischen Heimat des am 14. August 1924 im nordfranzösischen Waziers geborenen Pretre. So war er im Laufe seiner Karriere Generalmusikdirektor der Pariser Oper ebenso wie der Opera-Comique. Einer der Höhepunkte seines Schaffens wurde 1966 das Dirigat zur Wiederöffnung der New Yorker Metropolitan Opera. Alleine am Wiener Musikverein stand Pretre 177 Mal am Pult. Das Haus beflaggt angesichts des Todes seines Ehrenmitglieds schwarz. (APA)