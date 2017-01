Sie wurden 2000 für „Betrifft" entdeckt. Mit „Im Zentrum" kehren Sie zu Ihren journalistischen Wurzeln zurück. Hat sich die Diskussionskultur verändert?

Claudia Reiterer: Die Frage werde ich ganz genau beantworten können, wenn ich ein paar Sendungen hinter mich gebracht habe. Die sozialen Medien sind auf jeden Fall dazwischengekommen: diese schnellen Urteile, Vorurteile, die Geschwindigkeit. Diskussionssendungen, in denen man Argumente austauscht und Meinungen offenlegt, einander zuhört und versucht, die Perspektive des anderen zu sehen, sind da umso wichtiger.

Ihre Vorgängerin Ingrid Thurnher stand nach den Tempelberg-Fragen an Norbert Hofer massiv in der Kritik. Welche Lehren ziehen Sie daraus?

Reiterer: Na ja, das war nicht bei „Im Zentrum", das war „Das Duell". Dazu kann ich sonst nichts sagen. Ich war damals nicht dabei und kenne die Vorgänge nicht.

Auch auf Ihre Bestellung hat die FPÖ mit „Fassungslosigkeit" reagiert. Ihr Mann Lothar Lockl war zu diesem Zeitpunkt Wahlkampfmanager von Alexander Van der Bellen. Sie hätten den Job aus Gründen der Unvereinbarkeit nicht annehmen dürfen, so die Kritik.

Reiterer: Herbert Kickl (FPÖ-Generalsekretär, Anm.) hat mich als „professionelle Journalistin" beschrieben, das empfinde ich als Kompliment, und er wird auch sehen, dass ich mich daran halte. Ich freue mich auf alle Politiker, egal von welcher Partei. Ich werde ganz sicher auch von anderen Parteien scharf kritisiert werden. Das ist eine Diskussionssendung. Wenn diese nicht zum Diskutieren anregt — davor, währenddessen und danach —, mache ich was falsch.

Das FPÖ-Argument erhielt durch den ORF selbst Berechtigung, weil Sie einst „Hohes Haus" wegen Ihrem Mann — damals Bundespartei-Sekretär der Grünen — aufgeben mussten.

Reiterer: Mein Mann ist nicht mehr bei den Grünen, er ist Unternehmer. Das ist eine Diskussion, die mich ein bisschen ratlos zurücklässt. Prinzipiell hoffe ich, dass Frauen zur Abwechslung mal nach dem beurteilt werden, was sie leisten, und nicht nach dem, was der Mann ist oder war. Die Neuigkeit, dass Ehepaare nicht derselben Meinung sein müssen und nicht dieselbe Partei wählen müssen, hat sich offenbar noch nicht durchgesetzt. Ich bin eine Persönlichkeit, die weiß, was sie will, und nicht ihren Mann fragt, was sie in der Wahlkabine ankreuzen soll.

Die Kritik dürfte Sie nicht überrascht haben. Sie haben sich ja auch in Buchform mit Strache und seiner Partei befasst.

Reiterer: Nein, es hat mich nicht überrascht. In meiner Funktion bin ich Projektionsfläche, das ist o. k. In dem Buch, das ich mit Nina Horacek verfasst habe, haben wir uns damals ganz neutral mit der FPÖ und dem BZÖ beschäftigt und der Frage, wo das mit Strache hingeht.

Wegen der „unseriösen" Frisur mussten sie einst den „Report" abgeben, nach der Babypause wurden Sie wegen der „falschen Figur" abgesetzt und haben auf Wiedereinstellung geklagt. Machen Sie sich Sorgen, was „Im Zentrum" noch auf Sie zukommen könnte?

Reiterer: Nein, sonst würde ich es nicht machen. Ich habe ja schon alles durch: Gewicht, Haare, Mann, ich weiß nicht, was noch kommen könnte. Aber wenn mir das eine oder andere nicht nahegehen würde, wäre ich kein Mensch. Die Frage ist immer, wie man damit umgeht. Und da habe ich mir ein paar Dinge zurechtgelegt. Ich weiß, ich kriege keine Schonfrist, aber ich selbst gebe mir ein Jahr, in dem ich versuche, mich mit dieser Sendung anzufreunden und sie zu meiner Sendung zu machen.

Ingrid Thurnher hat sich öffentlich gegen Hasspostings gewehrt. Sind Sie gegen diese Form von verbaler sexualisierter Gewalt gewappnet?

Reiterer: Die Hoffnung, dass ich dem nicht ausgesetzt sein werde, geht wahrscheinlich ins Leere. Es ist ein gesellschaftliches Problem, mit dem sich alle, auch die Politik, auseinandersetzen müssen.

2007 sind Sie unfreiwillig im Konsumentenschutz gelandet. „Heute konkret" wurde für Sie aber doch zur „Erfolgsgeschichte". Was nehmen Sie mit?

Reiterer: Ich kann alles mitnehmen! Diese 1500 Sendungen sind die größte Schatzkiste. Der Letztverbraucher der Politik sind ja die Konsumentin, der Konsument. Egal worum es da gegangen ist: ums Arbeitsamt, um Kämpfe mit den Behörden, um Mindestsicherung. Ich nehme diese andere Perspektive in die rein innenpolitische Welt mit, besser geht es nicht! Die Sorgen der Menschen werde ich nicht aus dem Blick lassen.

Innenpolitik-Journalismus war immer Ihr Traum, wie Sie in Ihrem Buch „Der Popcorn-Effekt" schreiben. Haben Sie noch mit einer Rückkehr gerechnet?

Reiterer: Nein, darum freut es mich umso mehr. Im Nachhinein denke ich, dass das Buch die Vorbereitung auf diese Situation war. Mit diesem Traum hatte ich ja eigentlich abgeschlossen. Ich dachte, es sei wichtig, wieder was Neues in Angriff zu nehmen. Wenn man um dieses Geheimnis des Loslassens wüsste, wäre man eh steinreich. (lacht)

Mit welchem Thema werden Sie eröffnen?

Reiterer: Das ist noch nicht ganz fix, aber das politische Arbeitsjahr beginnt und das muss Thema sein.

Wird es Neuerungen geben?

Reiterer: Nur eine kleine: Statt dem 60-Sekünder, in dem am Anfang das Thema erklärt wurde, fahre ich nun zu den Menschen raus und stelle ihnen die Frage, um die es in der Sendung geht. Im Vordergrund steht freilich nach wie vor die Diskussion.

Das Gespräch führte Silvana Resch