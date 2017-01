Von Michael Mader

Kufstein – Aufatmen beim Kufsteiner Stadttheater: Der Gemeinderat beschloss am Mittwochabend mehrheitlich die Auftragsvergabe für den Ausbau und die Einrichtung des Kultur Quartiers im Rahmen eines Generalunternehmervertrags an die Firma Bodner. Wie berichtet, soll im neuen Theatersaal ja im September ein Theaterfestival mit Teilnehmern aus allen Bundesländern stattfinden. Bei der Präsentation des Jahres­programms des Stadttheaters herrschte etwas Unsicherheit, ob die Spielstätte bis dahin überhaupt fertig gestellt sein wird.

Die Vergabe an den Bestbieter ging im Gemeinderat aber nicht ohne Diskussion vonstatten: ÖVP-Gemeinderat Richard Salzburger bemängelte unter anderem, dass das Bestbieterangebot der Firma Bodner um 1,2 bis 1,3 Millionen Euro teurer sei als die ursprüngliche Kostenschätzung: „Ich kann mich noch erinnern, dass im Juni 2015 die Schätzung der Firma Bodner erst am Freitag verfügbar war und am Montag schon im Stadtrat darüber abgestimmt wurde.“ Seine Anregung, das noch besser überprüfen zu lassen, wurde negiert. „Die ganzen Warnungen, die wir bekommen haben, dass in dem Angebot die eine oder andere Falle lauert, haben wir in den Wind geschlagen“, ärgert sich Salzburger.

Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) merkte dazu an, dass es damals nur eine Schätzung war und diese von einem Baumeister und dem Bauamt auf Plausibilitä­t geprüft worden war: „Wir sind technische Laien, da bleibt uns nur die Wahl, auf die Fach­leute zu hören. Aber wir würden es ewig bereuen, jetzt ein paar 100.000 Euro einzusparen und die Qualität zurückzuschrauben.“

Dass die Gesamtkosten mit Liegenschaftsankauf und Ausbau beim Projekt Kultur Quartier nicht den im Juni 2015 beschlossenen Rahmen von 6,67 Millionen Euro inklusiv­e Mehrwertsteuer sprengen, verdankt die Stadtgemeinde Kufstein allerdings nur einem Beschluss des Parlaments mit Wirksamkeit Jänner 2017: So kann die Stadt für das Kultur Quartier in vielen Bereichen nun doch einen Vorsteuerabzug geltend machen. Die Gesamtkosten wurden nun mit 6,7 Millionen Euro exklusive Mehrwertsteuer festgelegt.

Zudem wurde das Bestbieterangebot der Firma Bodner für den Ausbau durch Einsparungen von fast 3,3 Millionen Euro netto auf 2,65 Millionen netto reduziert. Hinzu kommen dafür noch die Bühnen­technik mit 475.000 Euro und Planungskosten von ca. 240.000 Euro.

In Zukunft kann zwar der laufende Betriebs- und Instandhaltungsaufwand mit Vorsteuerabzug gebucht werden, die Mieten für Saal und Theater müssen aber mit der Mehrwertsteuer erfolgen. Dadurch entstehe aber auch möglicherweise ein höherer Subventionsbedarf seitens der Stadt an die Vereine, hieß es in der Sitzung.