Innsbruck – Ab Donnerstag heftet sich Tobias Moretti in Stefan Ruzowitzkys rasantem Action-Thriller „Die Hölle“ an die Fersen eines verrückten Serienmörders, der eine Blutspur durch Wien zieht. Ein actionreiches Kontrastprogramm zum Salzburger Festspiel-Rambazamba, dem sich der Tiroler bald stellen wird: Ab 21. Juli steht er als neuer „Jedermann“ auf dem Dom­platz – eine Prestige-Rolle, die Moretti bereits zweimal absagte, „weil er mit dem Kopf woanders war“.

Viel mehr will er über das Herzstück der Festspiele zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Absichtserklärungen liegen dem Schauspieler fern. Vor dem Blitzlichtgewitter des Festspiel-Zirkus hat er allerdings keine Angst. Wenn es eine Rolle gibt, die er nie spielt, dann ist es die Opferrolle.

In Stefan Ruzowitzkys Thriller „Die Hölle“ spielen Sie einen eigenbrötlerischen Kommissar, der einen irren Serienkiller jagen muss. Handfeste Action-Streifen wie dieser sind hierzulande ja eher Mangelware. Liegt das ausschließlich am knappen Budget? Tobias Moretti: Natürlich liegt es daran, dass Blockbuster-Filme mit unendlich viel mehr Geld und Möglichkeiten ausgestattet sind. Wobei sich die Kluft mittlerweile etwas verschmälert hat, weil man auch in Europa nachgezogen ist, was die digitalen Möglichkeiten anbelangt. Trotzdem bleibt das Action-Genre vorerst in amerikanischer Hand. Im europäischen Film muss man, um zu überleben, budgetäre Not durch Qualität wettmachen: Ich meine damit die inhaltliche Tiefe, die Zwischentöne und Zwischenräume, die unseren Filmen innewohnen. Hier trifft man auf Figuren, die völlig querlaufen und mit Erwartungen brechen. In Amerika passiert das nur in der obersten Liga, während man bei uns keinen Film produzieren kann, der nicht in irgendeiner Form eine Verspreizung zulässt und auf einem brüchigen Unterboden gebaut ist. Bei den Franzosen gab es das immer schon.

Diesen Kommissar kann man zunächst nicht ausstehen. Bis man hinter die Fassade blickt und einen verletzlichen Menschen entdeckt, der seinem dementen Vater (Friedrich von Thun) die Windel wechselt. Ist das der angesprochene Bruch von Erwartungen? Moretti: Ich hab’ die Rolle des Kommissars deshalb so spannend gefunden, weil diese Figur den Action-Puls der Geschichte völlig unterminiert. Er entwickelt sich zu einem leeren, apathischen Chaoten, der mit seinen Blicken und Seitenblicken dem Drama eine besondere Würze gibt. Plötzlich gewährt die Figur Einblick in ihre menschliche Existenz und bricht so das Klischee des Ermittlers.

Inwiefern waren Sie in die Entwicklung der Figur miteingebunden?

Moretti: In meinen Augen war der Charakter am Anfang zu glatt und zu linear, was sich nach mehreren Besprechungen in Wien aber ändern ließ, weil wir noch mal intensiv am Buch gearbeitet haben. Ohne einen Regisseur, der solche Brüche zulässt und will, wäre das aber nicht möglich gewesen. Und Stefan Ruzowitzky wollte das auch. Abgesehen davon ist er ein akribischer Arbeiter und gleichzeitig auch ein Faun und Verführer hinter der Kamera, mit dem man als Schauspieler in einem ständigen dramatischen Dialog ist.

Sie standen zuletzt auch für das Kriegsdrama „Radegund“ vor der Kamera, das auf dem Leben von Franz Jägerstätter basiert. Regie führte US-Regisseur Terrence Malick, von dem auch das Drehbuch stammt. Gedreht wurde in Englisch, war das ein Problem? Moretti: Ich bin es zwar gewöhnt, auf Englisch zu spielen, aber sobald es ans Improvisieren geht, wird es schwierig. Malick macht das hauptsächlich, er schreibt während des Drehs um. Die Dialoge werden vor Drehbeginn genau vorbereitet, und beim Drehen schmeißt er alles um, lässt improvisieren und schaltet die Kamera nie ab. Das ist am Anfang eine echte Challenge. Dieser Dreh war eine unglaublich tolle Erfahrung für mich, auch mit den Kollegen. (August Diehl und Valerie Pachner spielen Franz und Franziska Jägerstätter, Anm.)

Felix Mitterer hat Franz Jägerstätters Schicksal 2013 für die Theaterbühne dramatisiert. Ihr Bruder Grego­r Bloéb spielte damals die Hauptrolle. Haben Sie sich da ausgetauscht? Moretti: Natürlich. Gregor hat mir zum Beispiel erzählt, dass es in den USA eine Gruppe von Jägerstätter-Anhängern gibt, die in den 1960er-Jahren die Foundation „Friends of Franz“ gegründet hat. Ihr großes Thema ist die Rechtfertigung der Wehrdienstverweigerung. Als Muhammad Ali sich weigerte, in den Vietnam-Krieg zu ziehen, soll er sich unter anderem auf Franz Jägerstätter berufen haben. Eine sehr spannende Geschichte, von der ich nichts gewusst habe.

Im Juli stehen Sie im Herzstück der Salzburger Festspiele als „Jedermann“ auf der Domplatz-Bühne. Warum haben Sie die Rolle zweimal abgelehnt, ehe Sie zugesagt haben? Moretti: Die erste Absage war gebunden an eine Neuinszenierung, die dann gar nicht kam. Und beim zweiten Mal wollte ich nicht, weil das mein Vorbereitungsjahr für Dakar war. Da war ich mit dem Kopf ganz woanders. Und eine solche Rolle kann man nicht halb machen. Aber ich hab’ eigentlich keine Lust, über den „Jedermann“ zu reden, es ist noch zu früh, weil ich Absichtserklärungen prinzipiell hasse. Entscheidend ist ja nicht das, was man will, sondern das, was dabei herauskommt. Derzeit muss ich noch ein laufendes Filmprojekt beenden, und ein weiteres läuft bis Ostern.

Können Sie da ein bisschen mehr verraten?

Moretti: Zum einen habe ich eine kleinere Rolle im ZDF-Sechsteiler „Credo“, der in der Finanzwelt spielt und bei dem Christian Schwochow Regie führt. Und dann freu’ ich mich auf den „Dreigroschenfilm“, den Joachim Lang inszeniert: Inhaltlich geht’s da um das Filmprojekt von Bertolt Brecht und Kurt Weill, die einst „Die Dreigroschenoper“ ins Kino bringen wollten, das Drehbuch dann aber zurückgezogen haben. Ich spiele den Macheath, da muss ich jetzt wieder ausgraben, was ich im letzten Jahr für „Die Dreigroschenoper“ fürs Theater an der Wien einstudiert habe. Stefanie Reinsperger wird übrigens die Lucy spielen.

Dann sind wir ja doch wieder beim „Jedermann“: Stefanie Reinsperger wird an Ihrer Seite ja zur Buhlschaft. Hätten Sie den Festspielen ein drittes Mal einen Korb gegeben, wenn Ihre Wunschbesetzung für diesen Part nicht durchgegangen wäre?

Moretti: Solche Spekulationen führen zu nichts, weil diese wichtigen Entscheidungen ja im Vorfeld geklärt werden.

An den „Jedermann“ ist auch jede Menge Rambazamba geknüpft. Wie schützt man sich davor, nicht zum Blitzlicht-Opfer zu werden?

Moretti: Wer Opfer ist, ist selber schuld.

Das Gespräch führte Christiane Fasching