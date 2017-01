Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Nach 22 Jahren ist endgültig Schluss, das Kapitel Tanzsommer Innsbruck für Josef Resch erledigt. Die Ankündigung, dass er das Festival 2018 nicht mehr veranstalten wolle, hat Resch der Stadt Innsbruck laut eigenen Aussagen bereits im Herbst zusammen mit seinem Subventionsantrag für das Jahr 2017 übermittelt. Heuer sollte der von ihm 1995 gegründete Tanzsommer seine Abschiedsvorstellung geben. Dass diese nun nur noch in stark reduzierter Form über die Bühne gehen wird, hat mit den jüngsten Entwicklungen rund um die Subventionierung des Tanzsommers zu tun. Wie die TT berichtete, will die Stadt den Tanzsommer durch das Kontrollamt prüfen lassen. Ein entsprechender Beschluss soll heute im Gemeinderat fallen.

Er habe auch „überhaupt nichts gegen eine Prüfung“, betont Resch. Der Zeitpunkt aber mache eine Durchführung des Tanzsommers 2017 „in der vorgesehenen Form“ unmöglich. Denn vor Abschluss der Kontrollamtsprüfung dürfte es von der Stadt auch keine Subventionszusage geben. Ohne diese aber habe er die Verträge mit den Kompanien nicht unterschreiben können, sagt Resch. Nach der Kulturausschusssitzung vom 9. Jänner habe er deshalb im Kulturamt nachgefragt, ob „alles ist Ordnung ist“, aber keine Antwort erhalten. Resch: „Inzwischen sind die Optionen für das Nederlands Danse Theater 2 und das Balé da Cidade de São Paulo sowieso abgelaufen.“

Wer dieser Tage also versucht hat, auf der Website des Tanzsommers Tickets für betreffende Kompanien zu erwerben, kam nicht weit: Karten kann man derzeit nur noch für die Auftritte der Percussion-Truppe Stomp kaufen. „Da bin ich bereits vertraglich gebunden“, so Resch. Die Auftritte von Stomp sowie das Jugendprogramm „Stars of Tomorrow“, voraussichtlich auch die von „Beethoven! The Next Level“ werden stattfinden. Für ihn sei jetzt die zentrale Frage, „wie die Schadensbegrenzung ausschaut“, so Resch. Es schwingt auch ein wenig Bitterkeit mit, wenn er sagt: „Ich habe 22 Jahre meines Lebens mit dem Tanzsommer verbracht, jetzt ist es eben vorbei.“

Die Zukunft des Festivals hatte Resch im Mai vergangenen Jahres selbst in Frage gestellt, als er gemeinsam mit Festival-der-Träume-Macher Herbert Waltl mit seinen Forderungen an Stadt und Land an die Öffentlichkeit gegangen war. Diese lehnten aber rundweg ab, weil sie erhebliche Mehrkosten auf sich zukommen sahen. Der Tanzsommer, bis dato von Stadt und Land mit insgesamt 355.000 Euro sowie vom Tourismusverband mit 150.000 Euro gefördert, könne mit keiner Subventionserhöhung rechnen, hieß es in einem Antwortschreiben.

Allerdings dürfte Reschs Vorstoß die Fördergeber dazu bewogen haben, sich den Tanzsommer genauer anzuschauen. Im Herbst jedenfalls tauchten in der Stadt Fragen zu „gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen“ der Tanzsommer Veranstaltungs GmbH auf. Diese sollen nun geprüft werden, was der Tanzsommer-Gründer gelassen sieht: Es sei alles korrekt. Für den Tanzsommer 2017 jedoch, sagt Resch, sei das alles „in hohem Maße unglücklich gelaufen“.