Von Christiane Fasching

Innsbruck – „Es sind kritische Köpfe, die dem Unternehmen guttun“, erklärte Andreas Braun noch Ende Juli, wenige Tage vor der ORF-Wahl, gegenüber der TT. Den ORF kennt der ehemalige Tirol-Werber und Ex-Kristallwelten-Chef nur zu gut: Von 2001 bis 2010 gehörte er zum 35-köpfigen Stiftungsrat des Senders, bestellt hatte ihn die Tiroler Landesregierung. Abgelöst wurde Braun schließlich von Helmut Krieghofer, der seit 2011 wiederum als Landesdirektor in Tirol im Einsatz ist. Und vor ein paar Tagen eine SMS von Andreas Braun bekam, die auch der TT vorliegt. Darin bittet der ehemalige Stiftungsrat „in alter Verbundenheit um die Ahndung einer journalistischen Fehlleistung, die geradezu ungeheuerlich ist“ und in seinen Augen in einem „Tirol heute“-Beitrag vom vergangenen Donnerstag zu verorten sei.

Im dreiminütigen Bericht, der unter dem Motto „Was soll Töchterle machen?“ stand, wurden die Struktur und das Aufgabenfeld der GmbH „Lebensraum 4.0“ von einem langjährigen ORF-Redakteur kritisch hinterfragt. „So ein Mitarbeiter ist einfach untragbar!“, heißt es in Brauns SMS, die er auch an Karlheinz Töchterle und Günther Platter weiterleiten wollte. Zur Erklärung: Der Ex-Wissenschaftsminister und ÖVP-Nationalrat wird Koordinator der von der Landesregierung gegründeten GmbH, den Vorsitz im Aufsichtsrat übernimmt der Tiroler Landeshauptmann, sein Stellvertreter wiederum wird Andreas Braun.

Angesprochen auf die SMS meinte Braun gestern gegenüber der TT, dass es sich dabei um eine rein private Nachricht gehandelt habe und er sehr erstaunt sei, dass diese nach außen gedrungen sei. „Ich wollte in keinster Weise intervenieren. So etwas würde ich nie tun“, betonte Braun. Ihm sei es lediglich darum gegangen, dass „in angemessener Komplexität“ über das vielschichtige Projekt berichtet wird. „Mir ging es in erster Linie um die journalistische Qualität: Der ORF muss schließlich auch seinen Bildungsauftrag erfüllen“, so Braun. Auf die Frage, ob es für einen ehemaligen Stiftungsrat angemessen sei, einen solchen Interventionsversuch zu starten, wiederholte Braun, dass er als Privatperson gehandelt habe. Allerdings räumte er ein, dass er mit der Formulierung „So ein Mitarbeiter ist einfach untragbar!“ und mit der Bitte um eine „Ahndung“ wohl über das Ziel hinausgeschossen habe. „Ich habe das aus einer Emotionalität heraus geschrieben: und nehme das hiermit auch zurück.“

Für den zuständigen Redakteur wird die Beschwerde keine Konsequenzen haben. Im Gespräch mit der TT bestätigte Landesdirektor Krieghofer den Erhalt der SMS und betonte, dass „der Beitrag einwandfrei war“ und hier „ordentlich berichtet“ wurde. „Meine Aufgabe ist es, der Redaktion den Rücken freizuhalten. Was ich auch tue“, so Krieghofer, für den das Thema hiermit erledigt ist.