Innsbruck – Ihre „emotionale Heimat“ hat Anne-Sophie Mutter vor vielen Jahren in Kitzbühel gefunden, nun wird sie mit ihrem langjährigen musikalischen Partner Lambert Orkis am 26. Jänner in der Dogana Innsbruck auftreten. Ihre große Gabe hat die Star-Geigerin stets als Aufgabe begriffen: Für ihr soziales Engagement wurde die 53-jährige Deutsche mehrfach ausgezeichnet, ebenso wie für ihren Einsatz für Nachwuchskünstler, für den sie vor wenigen Tagen den „Crystal Award“ beim Weltwirtschaftsforum in Davos überreicht bekommen hat.

Ihre Karriere ist von großer Kontinuität geprägt: vom Wunderkind zum Staatsidol. Mit welchen Problemen kämpfen Ihre Stipendiaten heute? Anne-Sophie Mutter: Für Streicher ist es immer schwierig gewesen und darum war es für mich schon mit Anfang 20 wichtig, eine Stiftung zu gründen, um jungen Musikern den Zugang zu Instrumenten zu erleichtern. Das Problem, den musikalisch klingenden Lebenspartner zu finden, ist dasselbe wie vor 30, 40 Jahren. Heutzutage sind die Instrumente jedoch beinahe unerschwinglich. Die Arbeit geht aber weit über das hinaus, wir vergeben auch sehr viele Kompositionsaufträge. Mein großes Glück war, dass ich vor Herbert von Karajan vorspielen und mit ihm arbeiten durfte, obwohl ich erst 13 war. Daraus habe ich sehr viel gelernt. Ich würde nicht behaupten, dass es für junge Musiker ein großes Glück ist, mit mir zu arbeiten (lacht), aber ich würde gerne das, was ich gelernt habe, weitergeben.

Ihr musikalischer Lebenspartner ist die Stradivari „Lord Dunn-Raven“. Liebe auf den ersten Blick? Mutter: (lacht) Genau. Ein Instrument ist ein Geschichtenerzähler, das ist eine Schatztruhe, die viele Jahrhunderte lang Emotionen in sich aufgenommen hat und sie auch wieder abgibt. Das ist meiner Meinung das Mysterium dieser großen Geigen. Davon abgesehen, dass sie die Fähigkeit besitzen, auch in der leisesten Dynamik ihren Klangkern nicht zu verlieren. Bei meiner ersten Stradivari halfen mir Herbert von Karajan und die Berliner Philharmoniker, sie auszusuchen. Ich war damals 16 Jahre alt. Vier oder fünf Jahre später hatte ich den Eindruck, dass ich an das klangliche Limit gestoßen bin, und war relativ unglücklich. Als ich auf meiner neuerlichen Suche den Geigenkasten der Lord Dunn-Raven aufmachte, dachte ich mir schon, das könnte was sein. Nach drei Minuten Spielen war dann alles klar. Bei gesunden Menschen passiert so was von Mensch zu Mensch, bei Musikern geht es auch von Mensch zu Geige, das ist schon ein bisschen verrückt.

Ihre Künstlerehe mit dem Pianisten Lambert Orkis währt seit beinahe 30 Jahren, was ist der Kitt? Mutter: Lambert hat sich jahrzehntelang fast ausschließlich mit zeitgenössischer Musik befasst und ist auch ein großer Spezialist im Barockrepertoire, diese historisch informierte Aufführungspraxis ist ihm sehr geläufig. Das hat mir ganz wichtige Impulse verschafft. Ich glaube, es sind die unterschiedlichen Blickwinkel, die diese musikalische Verbindung so spannend macht. Gleichzeitig auch die Lust am Diskutieren und am Konsens-Finden. Wir atmen zusammen, und das ist wunderbar, wenn gewisse Dinge organisch ablaufen, ohne dass man etwas erklärt oder vorbestimmt. So ist im musikalischen Dialog des Abends auch Spontaneität möglich. Man geht ja nicht auf die Bühne, um zu wiederholen, was man geprobt hat, sondern um auf der Basis des vorher geführten Gesprächs etwas ganz Neues zu entdecken.

In Innsbruck spielen Sie Currier, Mozart, Poulenc, Ravel und Saint-Saëns. Bei welchem Werk wurde am meisten diskutiert? Mutter: Lambert und ich begannen letzten Frühling, Poulencs Sonate ab und zu zu spielen. Diese Sonate entstand während des Zweiten Weltkriegs, sie ist in Erinnerung an den Dichter Federico Garcia Lorca geschrieben, der von den Faschisten erschossen wurde. Ich glaube, man kann darin die schreckliche Farce des Krieges erkennen, dann wieder auch die Hoffnung auf Frieden und Schönheit. Es ist ein ganz ungewöhnliches Werk, das aus sehr viel Fragmenten besteht, ein Puzzle aus Geheimnissen. Lambert und ich haben lange diskutiert und auf der Bühne gerungen. Wir sind jetzt in der dritten Arbeitsphase und ich glaube, so langsam haben wir zum Stück und zueinander gefunden. Es ist ungewöhnlich, dass wir so lange um ein Stück ringen, einzeln und zusammen, und dann über den Prozess von vielen Konzerten hinweg immer wieder Dinge in Frage stellen und neu definieren, aber ich denke, bis Innsbruck sind wir dann total drin. (lacht)

Mozart spielen Sie seit 40 Jahren auf großen Bühnen, Sie haben einmal gesagt, er sei in seiner Schlichtheit schwierig? Mutter: Das ist wie ein Haiku, drei kurze Wortgruppen, die ein ganzes Leben symbolisieren sollen. Mozart hat diese A-Dur-Sonate um die Zeit von „Don Giovanni“ geschrieben und dieses Opernhafte finde ich in seiner Musik immer. Damit meine ich das Dialogische zwischen Klavier und Geige, das ist ein unglaublich lebendiger, sehr fein zusammengesponnener Prozess. Mozart hat wirklich alles weggenommen, was an äußerem Pomp oder überromantischer Geste stören würde, und auf das Essenzielle reduziert. Jede Note liegt wie ein Kristall ganz klar vor uns.

Klassische Musik bringt die Seele zum Schwingen. Warum ist es so schwierig, das Publikum in Gleichklang mit zeitgenössischen Werken zu bringen? Mutter: Wenn ich mir eine Partitur von einem zeitgenössischen Komponisten wie Wolfgang Rihm anschaue, dann ist die für mich auch zuallererst fremd und undurchdringlich. Und ich muss mich da wahnsinnig reinlesen und reinfühlen. Wenn ich irgendwo ein kleines Fensterchen mit einer Klangfarbe finde, an die ich mich klammern kann, dann habe ich sozusagen den Fuß in der Tür und von da an kann ich das ganze Universum vielleicht freudvoller durchdringen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man in respektvoller Offenheit durch das Leben geht, dann kann man sich neuer Dinge auch interessiert annehmen und genauso ist das auch mit der zeitgenössischen Musik. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich ständig Neuem aussetzt und sich freudvoll dem erstmal Leidvollen hinwendet. (lacht)

Was hören Sie privat? Mutter: Privat höre ich, wenn überhaupt, dann nur Jazz. Da ich ja fast jeden Tag Musik im inneren Ohr abspiele oder Geige übe, ist Stille für mich das größte Gut. Ich liebe die Stille, ich liebe die Natur. Das Rauschen der Bäume, das Meer oder gar nichts. Kitzbühel ist mein bester Studierort, das ist meine emotionale Heimat. Wenn ich aus dem Fenster schaue und ich sehe die Berge und die Bäume, dann komme ich mir vor wie Heidi. (lacht)

Das Gespräch führte Silvana Resch