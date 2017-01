Anlässlich Ihres 80. Geburtstags hätten Sie Ihre Memoiren schreiben sollen. Stattdessen haben Sie mit sich selbst übers Leben geredet – und ein „Gespräch unter zwei Augen“ zu Papier gebracht. War dieser Dialog schwierig? Werner Schneyder: Ganz im Gegenteil: Als mir diese Idee gekommen ist, habe ich eine Probeseite geschrieben und bin sofort draufgekommen, dass mir das einen irrsinnigen Spaß macht. Ich konnte mir selber harte Fragen stellen, gleichzeitig aber auch versuchen, mich mit einer geschickten Antwort aus Situationen herauszuwinden – das war sehr unterhaltsam.

Die Selbstgespräche sind breit gefasst: Es geht um Depression und Liebe, um Religion und Schach, ums Essen und die Jugend, ums Alter und den Tod. Gab es ein Thema, bei dem Sie sich schwer taten, zu sich durchzudringen? Schneyder: Eigentlich nicht. Ich hab’ mir im Vorfeld überlegt, welche Themen in meinem Leben die bestimmendsten waren – und dabei hab’ bin ich auf 23 Punkte gekommen, die ich dann akribisch abgehandelt habe. Ich hab’ sozusagen die Biografie der Themen geschrieben.

Ein Kapitel widmet sich dem Singen: Sie erklären darin, dass Sie als Jugendlicher gerne Schlagersänger geworden wären? Wegen der Lust am Lied oder hofften Sie auf Erfolg bei Frauen? Schneyder: Die Lust am Lied und die Vorfreude auf den Erfolg bei Frauen sind identisch. (lacht) Natürlich ist beim Singen auch immer ein Imponiergehabe dabei, jede Rampensau ist zwangsläufig eitel: Das bedingt eine Tätigkeit, bei der man vor Publikum auf einer Bühne steht, um geliebt und anerkannt zu werden.

Wenn Sie am 4. Februar mit Ihrem Programm „Das war’s von mir“ nach Kufstein kommen, werden Sie im zweiten Teil des Abends von „Liebe, Wein und Leben“ singen. Stimmt es, dass Sie das mit großem Lampenfieber tun? Schneyder: Ich mache alles mit einer großen Portion Lampenfieber: Selbst vor einer Lesung hab’ ich im Vorfeld Bammel um meine Stimmqualität. Und wenn ich weiß, dass ich zwei Stunden lang Texte auswendig rezitieren muss, dann steigt die Nervosität erst recht: Weil das in meinem Alter nicht mehr so einfach ist. Aber ich will die Nervosität auch gar nicht missen: Denn wenn man glaubt, dass einem eh nichts mehr passieren kann, dann hat man vor seinem Beruf keinen Respekt mehr.

Sie in eine Schublade zu stecken ist schwierig: Es gibt nämlich keine, auf der Kabarettist, Schriftsteller, Regisseur, Sportkommentator, Box-Ringrichter, Schauspieler und Chansonier Platz haben. Sind Sie jemand, der sich ungern auf eine Rolle festlegen lassen will? Schneyder: Na ja, es hat sich einfach nie ergeben, weil ich immer Schritte daneben gemacht habe. Wobei: Eine Zeit lang hat man mich nur als Kabarettisten gesehen, was meiner literarischen Arbeit natürlich geschadet hat. Aber Menschen, die in Österreich die Literatur verwalten, haben nun einmal keine Freude mit einem wie mir, der auch eine Operette inszeniert oder einen Boxkampf kommentiert hat. Schriftsteller in Österreich dürfen den Olymp nicht verlassen, sie bleiben in ihrem Elfenbeinturm und bestimmen selbst ihre Qualitätsnormen.

Politisch haben Sie sich zuletzt als „erzkonservativ, flächendeckend liberal und sozialpolitisch sehr links“ beschrieben. Die dazugehörige Partei muss wohl erst erfunden werden? Schneyder: Ich fühle mich in keiner Partei zuhause: Ich wähle nach Prozenten der Übereinstimmung mit meinen Interessen. Das Traurigste bei Wahlen ist aber, wenn man nur wählt, um etwas zu verhindern – wenn man also nicht für jemanden, sondern gegen jemanden wählt.

Bei der Bundespräsidentschaftswahl haben Sie Alexander Van der Bellen unterstützt. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Stimmung im Land seit seinem Sieg gemäßigt hat? Schneyder: Der Sieg hat wohl nichts an der Stimmung im Land verändert, aber er hat die Reputation des Landes gerettet. Man hatte ja rundherum darauf gewartet, vom Rechtsruck Österreichs berichten zu können, was uns glücklicherweise erspart worden ist. Verschuldet hat dieses letzte Duell aber eigentlich die inferiore Kandidatenwahl der Koalitionsparteien – wenn man sich auf einen erstklassigen Mann oder eine erstklassige Frau hätte einigen können, wäre dieses ganze Affentheater nie passiert.

Immer wieder ist von der Spaltung Österreichs die Rede. Hat die große Koalition Schuld daran? Schneyder: Ja! Diese zwei Parteien sind nicht in der Lage, sich so zu arrangieren, dass die Rechten keinen Freiraum für ihre Agitation haben. Aber es ist noch nicht zu spät ...

Am Abend Ihres 80. Geburtstags stehen Sie im Burgtheater auf der Bühne. Ist das ein Weg, um dem Feiern aus dem Weg zu gehen?

Schneyder: Feiern werd’ ich am nächsten Tag beim Heurigen, aber am Geburtstag selber will ich dem Glückwunsch-Terror aus dem Weg gehen und arbeiten. Dass ich das mit 80 noch kann, ist für mich das größte Geschenk.

Der Programmtitel „Das war’s von mir“ klingt sehr endgültig. War es das mit Ihrer Bühnenkarriere?

Schneyder: Ja, das war’s dann wirklich. Ich will keine abendfüllenden Auftritte mehr machen – weil ich keine Lust darauf habe, dass das Publikum womöglich sieht, wie es mir schlecht geht.

Gibt es rückblickend etwas, was Sie bereuen?

Schneyder: Nein. Wenn ich zurückschaue, dann bin ich dankbar für die Fülle an Leben, die man mir ermöglicht hat. An mein Schicksal hab’ ich keine Forderungen.

Das Gespräch führte Christiane Fasching