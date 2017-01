Los Angeles — Der Erfolgslauf der deutsch-österreichischen Tragikomödie "Toni Erdmann" hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht: Die Vater-Tochter-Geschichte von Maren Ade mit Peter Simonischek in der Titelrolle geht bei der 89. Oscar-Verleihung am 26. Februar für Deutschland ins Rennen um den Preis als bester fremdsprachiger Film, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag mit. "Toni Erdmann" ist neben "Land of Mine" aus Dänemark, "Ein Mann namens Ove" aus Schweden, "The Salesman" aus dem Iran sowie "Tanna" aus Australien nominiert.

Oscar-Nominierungen im Livestream

Verkündet werden die Nominierungen in 24 Kategorien heuer erstmals nicht vor Publikum, sondern ausschließlich per Livestream. Die Ehre erweisen sich mit Schauspielerin Brie Larson („Raum") und Kameramann Emmanuel Lubezki („The Revenant") u.a. zwei Preisträger des Vorjahres.