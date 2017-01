Los Angeles — Der Erfolgslauf der deutsch-österreichischen Tragikomödie "Toni Erdmann" hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht: Die Vater-Tochter-Geschichte von Maren Ade mit Peter Simonischek in der Titelrolle geht bei der 89. Oscar-Verleihung am 26. Februar für Deutschland ins Rennen um den Preis als bester fremdsprachiger Film, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag mit.

"Toni Erdmann" ist neben "Land of Mine" aus Dänemark, "Ein Mann namens Ove" aus Schweden, "The Salesman" aus dem Iran sowie "Tanna" aus Australien nominiert. Es ist die erste deutschsprachige Oscar-Nominierung seit 2010, als Michael Haneke für "Das weiße Band" ausgezeichnet wurde.

14 Nominierungen für "La La Land"

Wie erwartet geht "La La Land" als großer Favorit in das Rennen um die Academy Awards. Der Muscial-Film wurde insgesamt 14 Mal nominiert - darunter auch in den Hauptkategorien bester Film, beste Kamera und bestes Drehbuch. Der Soundtrack sowie die Original-Songs "Audition (The Fools Who Dream)" und "City of Stars" haben Chancen auf eine Auszeichnung. Außerdem gab es Nominierungen für die Hauptdarsteller Ryan Gosling, Emma Stone und Regisseur Damien Chazelle. Mit den 14 Nominierungen zieht "La La Land" mit den ewigen Spitzenreitern "Titanic" (1997) und "All About Eve" (1950) gleich.

Beste Regie Dennis Villeneuve, "Arrival"

Mel Gibson, "Hacksaw Ridge"

Damien Chazelle, "La La Land"

Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, "Moonlight"

Beste Nebendarstellerin Viola Davis, "Fences"

Naomie Harris, "Moonlight"

Nicole Kidman, "Lion"

Octavia Spencer, "Hidden Figures"

Michelle Williams, "Manchester by the Sea



Bester Nebendarsteller Mahershala Ali, "Moonlight"

Jeff Bridges, "Hell or High Water"

Lucas Hedges, "Manchester by the Sea"

Dev Patel, "Lion"

Michael Shannon, "Nocturnal Animals"

Mehrere Nominierungen gab es außerdem für"Arrival" (8), "Moonlight" (8), "Lion" (6) und "Manchester by the Sea" (6). Mel Gibson geht mit seinem Film "Hacksaw Ridge" in sechs Kategorien ins Oscar-Rennen.Meryl Streep holte sich für ihre Rolle als "Florence Foster Jenkins" ihre 20. Nominierung für einen Oscar. Konkurrentinnen in der Kategorie beste Schauspielerin sind neben Emma Stone auch Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving") und Natalie Portman (Jackie").Als beste Schauspieler sind außer Ryan Gossling noch Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") und Denzel Washington ("Fences") nominiert.

In der Kategorie bester Film konkurriert "La La Land" mit "Arrival", "Moonlight", "Manchester by the Sea", "Lion", "Hacksaw Ridge", "Fences", "Hidden Figures" und "Hell or High Water" um die goldene Statue.

Alle Nominierten in den 24 Kategorien finden Sie auf der Oscar-Homepage. (TT.com, APA)

Das war die Bekanntgabe