Wien – Die 1983 in Tiflis geborene Autorin Nino Haratischwili sorgte nicht zuletzt mit ihrem 2014 erschienenen ausladenden Familienepos „Das achte Leben (Für Brilka)“ für Furore. Am Freitag kommt ihr neuer Theatermonolog, neben Texten von Kolleginnen wie Elfriede Jelinek, Terézia Mora oder Sofi Oksanen im Rahmen des Projekts „Ein europäisches Abendmahl“ am Wiener Akademietheater zur Uraufführung. Mit der TT spricht Haratischwili über Fremdsein, Muttersprache und ihr Heimatland Georgien.

Ein neuer, ebenso kurzer wie boshafter Bühnentext von Ihnen erlebt seine Premiere. Freuen Sie sich darüber, im Kreis renommierter Autoren-Kolleginnen an einem der berühmtesten Theater des deutschsprachigen Raumes uraufgeführt zu werden? Nino Haratischwili: Natürlich freue ich mich sehr. Ich fühle mich geehrt im Kreis solcher Kolleginnen bei solch einem spannenden Projekt dabei zu sein und natürlich ist es eine wunderbare Sache, dass das Ganze am Akademietheater stattfindet.

In Ihrem Text breitet sich in einem schonungslosen Selbstgespräch das ganze Elend, das prekäre Leben der aus Russland stammenden Putzfrau Marusja aus. Beleidigt von der deutschen „Willkommenskultur“, die syrischen Flüchtlingen, jedoch nie ihr zukam, verfolgt sie einen radikalen Plan. Wollten Sie die herrschende politische Perfidie abbilden, die die Ärmsten der Gesellschaft aufeinanderhetzt?

Haratischwili: Primär habe ich mich mit einem Thema auseinandergesetzt, das ich äußerst spannend bis hin zu phänomenal finde: die Haltung der Ausländer bzw. der Migranten den Flüchtlingen gegenüber. Ich selbst als jemand mit einem anderen geografischen und kulturellen Hintergrund bin stets davon ausgegangen, dass man an diesem Punkt viel emphatischer und offener sein müsste, da man ja selbst die Erfahrung gemacht hat, die eigene Heimat zu verlassen. Aber dem war überhaupt nicht so, im Gegenteil: Ich fand es unglaublich, mit welch einer Härte und welcher Ablehnung viele Migranten und Exilanten sich Flüchtlingsfragen gegenüber gezeigt haben. Mich hat diese Haltung fassungslos gemacht. Ich wollte verstehen, warum das so ist, wieso Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, so negativ den leidgeplagten Menschen gegenüber eingestellt sind, die unter solch extremen Bedingungen fliehen und Zuflucht suchen müssen. Ich wollte diesen Ängsten nachspüren, die unter der Oberfläche brodeln und den Träumen, die nicht verwirklicht wurden, dem Nicht-Ankommen in der Fremde, dem Nicht-Verankert-Sein und der Wut darüber.

In „Ein europäisches Abendmahl“ bilden in fünf Szenen fünf Frauen das Leben im heutigen Europa ab, zwischen Rassismus, Terror, neoliberalen Zwängen und Kapitalismuskrise. Muss man als Frau heute besonders auf der Hut sein?

Haratischwili: Ich würde sagen, leider muss man als Frau weiterhin und immer noch auf der Hut sein, ja.

Sie stammen aus Georgien. Seit 2014 gibt es ein Assoziierungsabkommen mit der EU, man hat jedoch den Eindruck einer sehr starken Hinneigung der Bevölkerung zu Putins Russland. Wohin soll sich Georgien idealerweise entwickeln? Haratischwili: Zum Glück sehen sich die meisten Georgier als Europäer und wollen sich demnach auch in die europäische Richtung entwickeln. Dennoch bleibt Russland unser Nachbarland und man muss, ob man will oder nicht, einen friedlichen Weg finden, miteinander koexistieren zu können – eine große Herausforderung, die aber unbedingt gemeistert werden muss. Georgien bemüht sich sehr, die Auflagen der EU zu erfüllen, aber selbstverständlich gibt es weiterhin mehr als genug zu tun. Auch die Zivilgesellschaft hat noch einen langen Weg vor sich und muss dazulernen.

Ist es schmerzhaft, zwei Heimaten zu haben? Wie und wo wirft man seine Anker aus?

Haratischwili: Es kann schmerzhaft sein, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt und worüber man die eigene Identität definiert. Für mich ist es viel mehr eine Bereicherung, ich habe gelernt, zwischen den beiden Ländern, Kulturen, gar Mentalitäten zu leben und sehe diesen Balanceakt als eine wunderbare Sache für mich. Aber natürlich ist es nicht immer einfach und natürlich braucht es eine Weile, bis man diese Balance auch zu wahren lernt. Ich finde den Begriff „Heimat“ aus der gegenwärtigen Perspektive sehr dehnbar. Es ist wichtig, dass man diesen Begriff nicht so ernst nimmt und vor allem nicht mit irgendwelchen abstrusen, für die Gegenwart absolut unangemessenen Auflagen belastet.

Sie schreiben auf Deutsch. Bedeutet der Verzicht auf Ihre „Muttersprache“ für Ihr Schreiben eine Art Freiheit?

Haratischwili: Absolut. Obwohl das kein bewusster Schritt war, sondern vielmehr ein fließender Übergang, dass ich anfing auf Deutsch zu schreiben. Dennoch war es vielleicht unbewusst etwas, was ich gebraucht habe, um über bestimmte Dinge schreiben zu können: einen gesunden Abstand. Außerdem ist es auch eine wunderbare Gelegenheit, die Sprache anders auszukundschaften, Grenzen zu überschreiten, sich sehr frei auszuprobieren – Dinge, die man in seiner Muttersprache höchstwahrscheinlich nicht tun würde, da man die einfach so nimmt und selten hinterfragt.

Das Gespräch führte Bernadette Lietzow