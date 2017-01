Wien, Innsbruck – Im Herbst des vergangenen Jahres hat das geplante Haus der Geschichte Österreichs (HGÖ) deutlich an Quadratmetern verloren, dafür hat es jetzt eine Direktorin hinzugewonnen: Die Historikerin Monika Sommer-Sieghart wurde am Donnerstag als Leiterin des künftigen Geschichtsmuseums präsentiert. Die gebürtige Linzerin hatte vor zwei Jahren die Leitung des Kulturprogramms beim Europäischen Forum Alpbach übernommen und für einen kleinen Aufschwung der zuvor eher brachliegenden kulturellen Aktivitäten des Forums gesorgt. Zuvor war Sommer-Sieghart unter Direktor Wolfgang Kos zunächst als dessen Assistentin, dann als Kuratorin im Wien Museum tätig.

Ihren Posten als Direktorin des HGÖ wird sie am 13. Februar antreten, gab Johanna Rachinger, Generaldirektorin der für das neue Geschichtsmuseum zuständigen Nationalbibliothek, gestern im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt.

Sommer-Sieghart erklärte das HGÖ zu ihrem „Herzens­projekt“, das sie nun in die Realisierungsphase führen dürfe. „Der Zeitplan ist äußerst ambitioniert“, so die Neo-Chefin. Zunächst soll ein Online-Portal zur österreichischen Geschichte entstehen. Das HGÖ soll im Republiksjubiläumsjahr 2018 eröffnen. Es richte sich „ganz stark an junge Menschen“, so Sommer-Sieghart. Mit ihrem Konzept konnte sie sich unter den 13 Bewerbern durchsetzen. Oliver Rathkolb, Vorsitzender des HGÖ-Beirates, hob die wissenschaftliche Kompetenz und Publikationstätigkeit der künftigen Museumschefin hervor, die für die Auswahl entscheidend gewesen sei.

Das HGÖ mit Fokus auf die österreichische Geschichte ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts soll auf 1900 Quadratmetern (statt der ursprünglich geplanten 3000) in der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz entstehen. Langfristig schwebt Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) jedoch ein Neubau vor. „Das wäre natürlich absolut sinnvoll“, so Sommer-Sieghart. Aber auch auf der vorhandenen Fläche werde man „tolle Ausstellungen“ machen können. Die Kosten für das redimensionierte Projekt belaufen sich auf rund zehn Mio. Euro. (APA, jel)