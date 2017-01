Innsbruck - Alfred Dorfer fängt ein neues Leben an. Zumindest auf der Bühne, wo er gerade an seinem siebten Solo-Programm „und..." feilt, das am 12. Oktober im Treibhaus seine Österreich-Premiere erleben wird. Ebendort gingen zuletzt die schon recht weit vorangeschrittenen Proben vor Publikum über die Bühne, bei denen die TT dabei war. Fazit: „und..." wird lustig und heftig, weil Dorfer es schafft, den Bogen vom gesunden Machismo zum kranken Terrorismus zu spannen. Und sich obendrein als Elfenflüsterer entpuppt, der mit einem verkopften Intendanten, einem verpeilten Kritiker und einem verschnupften Uni-Dozenten ins Diskutieren kommt. Zeit für ein Interview fand er auch.

Zu Beginn Ihres neuen Programms „und..." bekommen Sie einen Stückauftrag, um Ihr Leben neu zu schreiben. Passt dieses Leben mehr in das Komödien- oder Tragödienfach?

Alfred Dorfer: Am treffendsten ist wohl die Tragikomödie, weil ich der Meinung bin, dass etwas nur dann richtig lustig sein kann, wenn es gleichzeitig zutiefst tragisch ist. Natürlich gibt's auch bei mir Witze, die diesen Tiefgang nicht haben, aber ich hab' schon den Anspruch, dass sich das, worüber gescherzt wird, auch immer in der Realität wiederfindet. Wenn ich das Programm einmal so richtig beherrsche, dann würde ich mir wünschen, dass es einem Musikstück gleicht, in dem man auf symphonische Inseln und Rhythmuswechsel trifft, die einen nachdenken und innehalten lassen. Wer nur lachen will, ist bei Ihnen fehl am Platz.

Wollten Sie Ihre Zuschauer schon immer dazu bringen, dass sie zwischendurch auch kräftig runterschlucken müssen?

Dorfer: Am Beginn meiner kabarettistischen Biographie steht nicht umsonst „Indien", was ja ein Paradebeispiel für diese Mischung aus Lachen und Runterschlucken ist. Ich hab' danach aber auch ein paar Unterhaltungsgeschichten wie „MA 2412" gemacht, bis ich mit dem Programm „fremd" versucht habe, mich mit dem Fremdsein an sich und in sich selbst zu beschäftigen. Schon damals hab' ich mich auch mit dem Phänomen des Terrorismus auseinandergesetzt, was vor 10 Jahren ja noch ein Tabuthema für die Satire-Branche war. Mittlerweile gehört der Terrorismus aber zum Alltag — weshalb ich mich natürlich auch jetzt damit beschäftige. Auf eine gewisse Art geh' ich also zu meinen Anfängen zurück. Im Programm fällt der Satz „Wer abgelenkt wird, ist leichter lenkbar".

Wie entzieht man sich in einem Zeitalter, in dem viele Menschen mit dem Smartphone unterm Kopfpolster schlafen, dieser Ablenkung?

Dorfer: Ich glaube, dass das total schwierig geworden ist. In meinem Job etwa ist es nahezu unmöglich, ohne Handy zu existieren. Natürlich könnte ich mich allem entziehen, aufs Festnetz schwören und nur noch Briefe schreiben — aber damit wäre ich nicht mehr in dieser Welt, kein Zeitgenosse mehr. Mein Rezept, dieser permanenten Ablenkung ein wenig zu entgehen, schaut so aus, dass ich behutsam mit den Möglichkeiten umgehe: Ich bin nicht bei Facebook, ich twittere nicht. Das hilft.

Misstrauen Sie diesen sozialen Netzwerken wegen ihrer Schnelligkeit?

Dorfer: Die Schnelligkeit stört mich nicht. Im Gegenteil: Ich liebe es, wenn es schnell geht. Das Problem ist die Verkürzung der Wahrheit, die oft damit einhergeht — und von vielen Adressaten unhinterfragt für bare Münze genommen wird. Das ist das Gefährliche.

Mittlerweile ist es sechs Jahre her, dass Sie mit dem „Donnerstalk" im ORF präsent waren. Gibt es neue Fernsehpläne?

Dorfer: Ich versuche, step by step zu denken. Zuerst will ich „und..." auf Schiene bringen, das ist mein Herzstück und soll zu meiner Visitenkarte auf der Bühne werden. Und es war ja schon immer so, dass Kino und Fernsehen bei mir neben dem Kabarett gelaufen sind. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass es mich interessieren könnte, wieder etwas Neues fürs Fernsehen zu machen.

Ihr Freund und Kollege Josef Hader hat es mit seinem Regie-Debüt „Wilde Maus" in den Berlinale-Wettbewerb geschafft. Sie haben zuletzt beim Kabarett-Programm „Gott & Söhne" von Thomas Stipsits und Manuel Rubey Regie geführt.Würde Sie hier nicht auch das Kino reizen?

Dorfer: Schauen Sie: Beim Satire-Theater Regie zu machen, ist etwas, das sehr nahe an meiner Kompetenz liegt. Für die Filmregie fehlt es mir an technischem Wissen. Über Josefs Erfolg freu' ich mich enorm: Er hatte immer schon ein großes Interesse daran, das, was ihn bewegt, in Bilder zu bannen — und irgendwann wollte er eben nicht mehr nur Darsteller und Autor sein, sondern auch gestalterisch mitwirken. Ich hatte diesen Drang nie. Ich war immer „nur" der Darsteller eigener Texte.

Sie haben gerade den Deutschen Kabarettpreis bekommen und bei der Verleihung gemeint: „Lassen wir diese Links-Rechts-Scheiße hinter uns und benutzen unseren Verstand." Aber wie löst man sich tatsächlich von dieser Links-Rechts-Scheiße?

Dorfer: Indem man tatsächlich auf den Verstand baut — weil der weder links noch rechts ist. Er hat das nicht notwendig, weil er sich an der Realität orientiert. Und wenn man sich gut informiert und empathisch bleibt, dann kann man auch etwas annehmen, was die andere Seite sagt. In einer gewissen Lebensphase ist es mit Sicherheit notwendig, auf einer bestimmten Seite zu stehen, weil einem das eine Orientierung und Ich-Erfahrung beschert. Aber wenn man — wie ich — 55 Jahre alt ist, dann ist es lächerlich, links oder rechts zu sein. Sie haben 2011 Ihre Doktorarbeit fertiggestellt, die sich der „Satire in restriktiven Systemen Europas im 20. Jahrhundert" widmet.

Die Böhmermann-Affäre hat zuletzt die Frage aufgeworfen, wo die Grenzen der Satire liegen. Was glauben Sie?

Dorfer: Es gibt die Verantwortlichkeit des Satirikers gegenüber dem, was er macht. Und hier sind wir auch bei der Grenze der Satire: Sobald ich Dinge unverantwortungsvoll handhabe, nur weil ich damit angreifen will, muss ich mit gewissen Reaktionen rechnen. Das soll nicht heißen, dass man das nicht machen darf, aber man muss davon ausgehen, dass sein Tun ein Echo erfährt. Was Böhmermann anbelangt, weiß ich nicht, ob er sich mit der Geschichte einen Gefallen getan hat: Er wird nämlich zeitlebens immer der mit dem Ziegenficker-Spruch sein. Und das ist unklug.

Im Programm erfährt man auch die Bedeutung Ihres Namens: Alfred ist derjenige, der mit den Elfen spricht.

Dorfer: Stimmt: Sie können in mir also einen Elfenratgeber sehen. Oder jemanden, der einen Pascher hat. (lacht)

Das Gespräch führte Christiane Fasching