Von Peter Angerer

Innsbruck – Wenn André van Peteghem (Fabrice Lucchini) sein Automobil in der Nähe von Calais über die Küstenstraßen lenkt, halten sich die Einheimischen, ihre Abscheu vor dem „Luftverpester“ – 1910 – durch Spucken zum Ausdruck zu bringen, nicht zurück. Nobel übersieht Andrés Frau Isabelle (Valeria Bruni Tedeschi steigert ihre Verrücktheiten aus „Die Überglücklichen“) diese Gesten. Für die Aristokratin ist alles „pittoresk“, auch die in Lumpen gekleideten Kinder und Erwachsenen, die an der Küste die Ebbe nutzen, um Miesmuscheln einzusammeln. Kaum haben die Bruforts die Säcke mit der Beute nach Hause geschleppt, lecken sie sich nicht die Lippen in der Erwartung köstlichen Suds mit Weißwein und Knoblauch, denn Mutter Brufort hat bereits einen dampfenden Kessel mit Blutsuppe vorbereitet. Die Kinder nagen gare Finger ab, Ma Loute (Brandon Lavieville) rinnt das Blut über das Kinn, weshalb er einen saftigen Unterschenkel verschmäht. Außerdem muss er zum Strand, um, mit einer Matrosenmütze geschmückt, furchtsame Touristen für 20 Centimes über seichtes Wasser zu tragen. Manche dieser Sommerfrischler landen dann nicht am anderen Ufer, sondern in den Kochtöpfen der Bruforts.

Auch die van Peteghems bewegen sich in verbotenen Zonen. Sie sind enger als andere Familien über das Blut verbunden. Cousin und Cousine, Schwester und Bruder sind das dynastische Konzept, weiter wollte man sich aus „industrieller Notwendigkeit“ nie unter andere Menschen wagen. André, der sich mit Buckel und schlenkernden Schultern plagen muss, macht für die inzestuösen Ausschweifungen den Alkohol verantwortlich, während sich seine Schwester Aude (Juliette­ Binoche) – wie bei Freud beschrieben – in hysterische Anfälle und religiöse Ekstase flüchtet. Dazu rollt sie wie Ben Turpin in den Stummfilmen der Sennett-Truppe mit den Augen und – mangels Schnurrbart – lässt sie ihre gefüllten Backen wandern.

Bruno Dumonts „Die feine Gesellschaft“ ist purer Slapstick, den zwei Polizisten aus Calais komplettieren, da das Verschwinden angesehener Personen nicht unbemerkt bleiben kann. Die Inspektoren Machin (Didier Desprès) und Malfoy (Cyril Rigaux) operieren ganz im Geist von Laurel & Hardy, ohne mit Ermittlungsergebnissen die Affäre lösen zu können. Die Fronten zwischen den monströsen Kannibalen und der obszönen Bourgeoisie sind verhärtet, obwohl der schwerfällige Ma Loute Audes Tochter oder Sohn zum Fressen gern hat.

Bruno Dumont, der seit etwa 20 Jahren wegen seiner expliziten Gewaltdarstellungen in seinen Filmen („L’humanité“, 1999) regelmäßig Skandale auslöst und zugleich auf den großen Festivals mit Preisen gefeiert wird, nimmt mit seinem neuen Film Kinotraditionen auf, die vom Stummfilm über Fellini und Pasoloni bis zu Terry Gilliam viel zum Lachen hergeben, seinen Stars die Gelegenheit zu maßloser Übertreibung liefern, dennoch liegt über jedem Bild das Grauen. In Dumonts Film – im Original „Ma Loute“ – über den wilden Norden vor dem Ersten Weltkrieg geschehen viele Wunder, die sich auf unterschiedliche Weise erklären lassen. Die Gesellschaftsstruktur ist beinahe identisch mit jener in Michael Hanekes „Das weiße Band“. Die Katastrophe ist nicht aufzuhalten, nur bei Dumont wird sie zum Satyrspiel.