Wien – Das alte Europa ist Leonardo da Vinci, seine berühmte Abendmahl-Szenerie verlegt Bühnenbildner Martin Zehetgruber im Akademietheater an einen dunklen Treibsand-Strand. Schlaflos in Berlin ist die „Frau im Bikini“ in Jenny Erpenbecks Textbeitrag zu „Ein europäisches Abendmahl“. Angst und das Gefühl der Lähmung bestimmen Tag- wie Nachtträume einer jungen Frau mitten in Europa (eindrucksvoll: Frida-Lovisa Hamann), der man so gerne altersadäquate Unbeschwertheit gönnen würde. Es ist der diffus-dystopische Schlusspunkt eines bewegenden Theaterprojekts, das fünf Autorinnen im Nachdenken über Europa formten.

Den Beginn macht die große Kirsten Dene: Sie stellt den Zusehern Terézia Moras „Mari“ vor, einen guten Menschen, der sich, zunehmend ängstlich, vollkommen in sein Schneckenhaus zurückzieht. Im Text der deutsch-georgischen Autorin Nino Haratischwili, „Die Barbaren. Monolog für eine Ausländerin“, schmiedet die Putzfrau Marusja einen teuflischen Racheplan. Sie, die trotz der Bereitschaft, ihre Zunge mit hochkompliziertem deutschem Vokabular „zum Dampfen“ zu bringen, begehrt dagegen auf, in der neuen deutschen Heimat nie so willkommen geheißen worden zu sein wie die von ihr mit Neid und Missgunst beäugten syrischen Flüchtlinge.

In Maria Happels Darstellung nimmt das Tragische wie das Paradoxe dieser Existenz im großen Pool der prekären Gegenwarten intensiv-ironische Gestalt an. Eine ukrainische Eizelle soll in der Szene, die die finnisch-estnische Schriftstellerin Sofi Oksanen beigesteuert hat, den Weg ins goldene Westeuropa finden. Bevor die Engländerin Mary, deren intensiver Kinderwunsch zum Zerbrechen ihrer Ehe geführt hat, das kostbare Gut erhält, muss sich Daria aus Kiew einer hochnotpeinlichen Befragung unterziehen. Catrin Striebeck (Mary) und Katharina Lorenz (Darja), berührend und traurig, sind diese beiden Frauen, deren Nöte ihre ungleichen Welt-Umgebungen spiegeln.

Auf eine abstraktere Ebene, angereichert mit dem Mythos vom Raub der Europa, hebt Elfriede Jelineks Text „Die Frau aus Österreich“ diese Europa-Reflexion. Die beeindruckende Jelinek-Sprecherin Sylvie Rohrer nimmt, unterstützt von Frida-Lovisa Hamann, das Publikum mit auf eine Reise in die assoziationsgeladene Denkübung der Nobelpreisträgerin. Barbara Frey, Intendantin des Zürcher Schauspielhauses und an der Burg immer wieder als Regisseurin zu Gast, darf sich zu Recht über die große Zustimmung des Premierenpublikums freuen. Ihr und dem Ensemble gelang ein intensiver Abend mit einigem Nachklang. (lietz)