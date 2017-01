Innsbruck – Wer „uff“ sagt, wenn er offline sein muss, ist bei Daniel Lenz’ neuem Kabarett-Programm „vollD-APP“, das vergangenen Montag im Kellertheater seine Premiere erlebte, bestens aufgehoben: Hier muss der Zuschauer das Smartphone nicht in den Hosensack verbannen, sondern darf es getrost zur Hand nehmen. So befiehlt’s die Stimme aus dem Off, die den Soloabend des ehemaligen Schienentrösters einläutet. Schließlich klingelt’s und vibriert’s ja sonst auch den ganzen Tag: Willkommen in der neuen Welt, in der alles nice und smooth ist – und man nicht mehr lacht, sondern lollt, außer man kriegt auf Tinder einen Korb. Mit vollem Körpereinsatz und jeder Menge Gesichtsakrobatik nimmt Lenz die multimedialen Tücken und zwischenmenschlichen Lücken des Online-Universums unter die Lupe und auf die Schaufel. Dabei säuselt ihm Cyber-Siri ins Ohr, während seine Fitness-App ihm Liegestütze abringt, was wiederum die SchnAPPatmung des äußerst engagierten Alleinunterhalters erklärt.

Gegen Ende ufft man dann aber doch: weil Lenz den Abend, der spritzig beginnt, unnötig in die Länge zieht und ihm damit die Kurzweiligkeit nimmt. Ein paar Straffungen täten dem Parcours durch die Multimedia-Galaxie gut. Aber bloß nicht den Erl-King streichen. Lol. (fach)

Bis 28. 2. im Kellertheater.