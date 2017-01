Innsbruck – Sie begreife ihren Roman als „persönliche Wiedergutmachung über der misslungenen Wiedergutmachung“, sagte Ursula Krechel, als sie 2012 für „Landgericht“ den Deutschen Buchpreis entgegennahm. Sie hatte in dem Buch am exemplarischen (und auf einer wahren Begebenheit beruhenden) Beispiel eines jüdischen Richters, der 1939 von den Nazis aus Deutschland fliehen musste, jene Nachkriegsgeschichte erzählt, die im Lichte der Erfolgsgeschichte des Wiederaufbaus gern vernachlässigt wird. Nämlich jene von Tausenden von Emigranten, die nach ihrer Rückkehr in einem immer noch von Alt-Nazis durchdrungenen System vergeblich auf Wiedergutmachung hofften. Und stattdessen mit neuen Demütigungen, mit Verdrängung und mit einer Welt, in der man ihnen keinen Platz mehr zugestehen will, konfrontiert waren.

Eine Fernseh-Adaption von Krechels komplexem, Dokumentarisches mit Fiktionalem verknüpfendem Roman ist ein Wagnis. Regisseur Matthias Glasner erzählt die Geschichte des jüdischen Richters Richard Kornitzer und seiner nicht-jüdischen Ehefrau Claire der Vorlage entsprechend angenehm pathosfrei. Daran haben auch die Hauptdarsteller Ronald Zehrfeld und Johanna Wokalek entscheidenden Anteil, die das innere Leiden in leisen Tönen zeigen. Beklemmung stellt sich von der ersten Minute an ein – und sie geht nicht wieder weg, auch nicht, als der Krieg vorbei und Kornitzer aus dem Exil wieder in die Heimat zurückgekehrt ist.

Die Geschichte einer Entfremdung hat da längst begonnen, Kornitzer lässt auf Kuba eine andere Frau und Kind zurück, Claire hat den Krieg – vergewaltigt und enteignet – in Süddeutschland erlebt. Die Kinder, die man mit einem Kindertransport nach England geschickt hatte, sind dort heimisch geworden, es führt für sie kein Weg zurück in ein zerstörtes Leben, in dem Kornitzer am Landgericht Mainz durch braune Sümpfe watet.

Wo es dem Roman gelang, das traumatische Erleben und Bekämpfen des Nachkriegsunrechts im privaten Unvermögen eines Neuanfangs widerzuspiegeln, bleibt die Verfilmung die tragische „Geschichte einer Familie“. Und damit unter ihren Möglichkeiten. (jel)