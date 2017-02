Innsbruck – Es ist nicht auszuschließen, dass beim morgen in Innsbruck beginnenden Air & Style im Publikum das eine oder andere Tänzchen gewagt wird. Immerhin bietet das Snowboard-Festival ein umfangreiches Konzertprogramm. Zu Kasse gebeten wird der Air & Style deshalb nicht – er muss, wie andere Sportveranstaltungen auch, keine Vergnügungssteuer zahlen.

Beim Treibhaus hingegen reichte zuletzt, wie berichtet, die Aufschrift „Lasset uns singen, tanzen und springen“ auf dem Plakat für das Jubiläumsfest im Dezember, um die zuständige Behörde aktiv werden zu lassen: Treibhaus-Chef Norbert Pleifer bekam nachträglich die Anmeldeformulare für eine „Veranstaltung mit Publikumstanz“ zugeschickt, für die somit Vergnügungssteuer fällig wäre. Wie es in der Sache weitergeht, ist unklar, zu Einzelfällen gebe man hier keine Auskünfte, heißt es auf Anfrage der TT von Seiten der Stadt Innsbruck.

Unterdessen wundern sich auch andere Kulturveranstalter über die Kriterien und Entscheidungsgrundlagen für Einhebung – oder eben Befreiung von der Vergnügungssteuer. Die Jeunesse Innsbruck, die, wie deren Leiterin Eva Steinbacher betont, „nunmehr in der 31. Saison eine jährliche Konzertreihe in der Stadt Innsbruck veranstaltet“, müsse für jede verkaufte Eintrittskarte der Abendkonzerte – es sind derzeit sieben pro Saison – Vergnügungssteuer entrichten. Was laut Steinbacher pro Konzertsaison zirka 1000 Euro ausmacht – und bedeutet: „Von der Subvention der Stadt Innsbruck an die Jeunesse Innsbruck bekommt die Stadt über die Vergnügungssteuer pro Konzertsaison wieder zirka 1000 Euro retour.“

Die Begründung der Stadt für die Einhebung der Vergnügungssteuer laute, dass die „Jeunesse Musikalische Jugend Österreich“ ein Verein mit Hauptsitz in Wien sei, die Jeunesse Innsbruck wiederum eine Geschäftsstelle und damit kein eigenständiger Verein. Für Steinbacher unverständlich: „Ich finde, dass eine kontinuierliche Kulturarbeit über Jahrzehnte, wie sie die Jeunesse Innsbruck betreibt, gleich behandelt werden sollte wie ein Verein, der in Innsbruck ansässig ist.“

Ihre Forderung nach Abschaffung der erstmals 1919 in Wien als „Lustbarkeitsabgabe“ eingeführten Steuer hat inzwischen auch die TKI, Interessenvertretung der Tiroler Kulturinitiativen, einmal mehr bekräftigt. Und kritisiert, dass Großveranstaltungen oder sportliche Events, „deren Besteuerung sich zumindest finanziell für die Stadt rentieren würde“, im Gegenzug von der Vergnügungssteuer befreit seien. (sire, jel)