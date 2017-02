Zusammen mit der Architektengruppe YEAN (Young European Architect Network) haben Sie im Jahr 2005 eine Studie vorgelegt, in der Tirol als Großstadtgebilde, als urban-alpine Landschaft dargestellt wurde. Ist „Tirol City“ in den letzten zwölf Jahren für Sie noch realer geworden?

Wolfgang Andexlinger: Für mich war es damals schon Wirklichkeit. Wir haben versucht, die bestehende Situation festzuhalten. Und zwar so, wie wir den Raum damals schon gelesen haben. Für uns war Tirol kein landwirtschaftlicher Raum mehr, sondern ein urbanisiertes, verstädtertes Raumgefüge – überformt mit technischen Infrastrukturen und touristischen Einlagerungen in der Landschaft. Das Instrument, das wir für die Darstellung gewählt haben, die Überzeichnung, ist für mich immer noch ein brauchbares, um etwas zu kommunizieren, was sich dahinter verbirgt. Ich habe immer versucht, den Raum Tirol aus einer globalen Perspektive heraus zu betrachten. Und die Tendenz der Urbanisierung ist halt eine globale Tendenz.

Als Stadtplaner von Innsbruck stoßen Sie in der überregionalen Betrachtungsweise aber schnell an die realpolitischen Grenzen.

Andexlinger: Die gibt es natürlich in meinem Handlungsbereich, aber ich glaube, eigentlich müsste man viel mehr über diese politische Grenze Innsbrucks hinaus denken dürfen und können. Sonst ist es ein Inseldenken, das kann es nicht sein. Wobei das Instrument der Planungsverbände für mich eines ist, das aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert.

Sind also 32 Planungsverbände 31 zu viel? Wäre nur ein Planungsverband Tirol für Sie sinnvoller?

Andexlinger: Das hängt immer von der spezifischen Fragestellung ab. Wenn ich die Frage „Innsbruck und Zuzug“ habe, dann muss ich den Raum mindestens bis Schwaz und Telfs aufspannen. In anderen Fragen wird es wieder eine örtliche Betrachtung brauchen. Deshalb kann ich die Frage auch nicht dahingehend beantworten, dass es nur einen großen Planungsverband braucht. Aber ich glaube, dass man sich explizit eine Strategie überlegen wird müssen, wie eine Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden passieren kann.

Wie weit ist man inzwischen mit dem Entwurf für das neue Örtliche Raumordnungskonzept (ÖROKO)? Andexlinger: Es gab einen Dialog mit dem Land, jetzt werden ein paar Dinge nachjustiert, damit wir die erste Auflage einreichen können. ÖROKO versucht einen Rahmen zu setzen für die nächsten zehn Jahre, es ist eine Art Instrumentarium, das die Legitimation erzeugt für Fragen wie: Was widmet man, was könnte inhaltlich auf der Fläche passieren. Aber es ist für mich noch nicht ein Bild von Stadt, eine Antwort auf die Frage: Wo will ich denn überhaupt hin?

Wo wollen Sie denn hin? Andexlinger: Das ist ein Prozess, den ich für mich erst beginnen kann und in den verschiedenste Akteure eingebunden werden sollen. Was nicht heißt, dass das dann ein Masterplan ist, sondern eine Vorstellung, wo der Weg hingehen könnte. Zentrale Fragen sind aber sicher Zuzug, Mobilität, Verdichtung und eben auch Zusammenarbeit.

Die Antwort der Stadtplanung auf den enormen Zuzug nach Innsbruck war bis dato Verdichten und nur moderate Erweiterung der Siedlungsgebiete. Aber wird Innsbruck damit das Auslangen finden? Die Rede ist ja von brutto 9000 zusätzlichen Wohnungen bis 2025, netto 6000 bis 7000. Und die Verdichtung führt zum Teil zu heftigen Problemen vor Ort. Wie lautet da Ihr Rezept für die nächsten Jahre?

Andexlinger: Ich glaube man kommt um die Verdichtung nicht herum. Wenn ich jetzt die Frage der Südtiroler-Siedlungen hernehme, dann ist die natürlich historisch sehr aufgeladen, es handelt sich um ein Zeitmonument. Die Strategie, die ja meine Vorgängerin implementiert hat, ist, dass man versucht, Teile zu erhalten, von anderen Teilen trennt man sich und versucht, einen jetzt-bezogenen Zugang zu finden, der stark der architektonischen und städtebaulichen Qualität nachgeht. Innsbruck agiert hier ganz viel mit Wettbewerben. Klarerweise wird die Verdichtung Probleme mit sich bringen. Auch weil die Heterogenität der Gesellschaft sich klar verändert. Deshalb ist für mich immer eine verknüpfende Frage: Welche Stadträume erzeugt man für immer vielfältigere Gesellschaften?

Wie frustrierend ist es für die Stadtplanung, wenn die Politik Ihren Empfehlungen nur bedingt Folge leistet – Stichwort: Zima-Bau am Westbahnhof, Schlachthof-Areal?

Andexlinger: Natürlich kann das manchmal frustrierend sein, aber es gibt nun einmal verschiedene Entscheidungsebenen und entweder ich kann damit umgehen. Oder nicht. Ich kann nur versuchen, die Dinge aus meinem Fachwissen heraus gut zu argumentieren. Man muss manchmal sicher auch hartnäckig sein.

Wenn Sie vor die Wahl gestellt würden, wo würden Sie ein neues Olympisches Dorf in Innsbruck bauen? Andexlinger: Die Frage ist für mich ganz einfach zu beantworten, ich werde jetzt aber trotzdem keinen Standort nennen, das wäre verfrüht. Aber es muss sicher sehr vieles über die Strukturen passieren, die jetzt schon da sind und die Nachhaltigkeit in sich bergen. Darum grenzen sich die Standorte eh schon ziemlich ein.

Anders gefragt: Sollte ein neues O-Dorf nur in Innsbruck gebaut werden oder wäre es für Sie auch eine Option, es auf verschiedene Standorte aufzuteilen? Andexlinger: Ich denke, der Region würde es schon etwas bringen, wenn man das aufsplittet, es muss nicht alles auf Innsbruck bezogen sein.

Sie haben Architektur studiert – selbst zu bauen war nie Ihr Wunsch? Andexlinger: Während meines Studiums hat mich eine Lehrveranstaltung sehr geprägt, in der es um Entwicklungszusammenarbeit ging, konkret um die Frage, wie man ein Tal im Norden von Pakistan entwickeln kann. Es waren 18 Studierende aus elf verschiedenen Studienrichtungen beteiligt – da habe ich zum ersten Mal gesehen, was es bedeutet, ein Thema aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das war für mich extremst spannend. Ich bin dann zurückgekommen nach Tirol und habe meinen Leuten daheim gesagt: Wir sind eigentlich auch in einem Entwicklungsland. Das hat sie natürlich ein bisschen irritiert. Aber es geht hier ja tatsächlich auch um die Frage der Entwicklung: Nur startet man von einem anderen Punkt los.

Das Gespräch führten Manfred Mitterwachauer und Ivona Jelcic