Innsbruck – Die ersten Tage und die ersten Taten haben eindrückliche Medienbilder produziert: Sie zeigen Ansichten aus New York, Washington, Los Angeles und anderen US-Städten, auf denen Millionen von Demonstranten gegen US-Präsident Donald Trump, seine Inauguration, sein Einreise-Verbot für Muslime, seine Politik im Allgemeinen protestieren.

Doch Trumps Amtszeit dauert vier Jahre. Hat der Protest so einen langen Atem? Entsteht aus der Anti-Trump-Haltung so etwas wie eine neue Einigkeit in einem ansonsten tief gespaltenen Land? Oder passiert gerade das Gegenteil, und die Gräben werden noch tiefer? Fragen, die man sich auch innerhalb der amerikanischen Zivilgesellschaft stelle, sagt der Medien- und Installationskünstler Gregor Neuerer. Der gebürtige Innsbrucker, Jahrgang 1970, lebt in Wien und New York, wo er am 21. Jänner am Women’s March teilgenommen hat. Aber gerade auch abseits solcher Großdemonstrationen erlebe er, sagt Neuerer, wie intensiv sich die Zivilgesellschaft derzeit „auf einen längeren Zeitraum des Protests“ vorbereite. „Was ich erstaunlich finde, ist, wie hart die Leute wirklich daran arbeiten, sich Organisationsformen überlegen, wie man langfristig Widerstand leisten kann, wie man auch mit den eigenen Energien haushalten kann. Denn sie sehen natürlich auch die Gefahr, dass irgendwann die Luft draußen sein könnte.“

Er habe den Eindruck, jeder suche sich zurzeit „aktiv eine Aufgabe“, sagt Neuerer. Man organisiere sich in seiner unmittelbaren Nachbarschaft: In den Community Centers etwa würden Workshops angeboten, „in denen man ganz konkret bespricht, was man tun kann, wie man Meinungen weitergibt und vermittelt, welche Demonstrationstechniken es gibt“. Mobilisiert wird auch im Netz, Websites wie 2hours­aweek.org geben Anregungen zum Engagement – zumindest für zwei Stunden pro Woche.

Und gerade auch in der Kunstcommunity, schildert Neuerer, wolle man nicht in „der eigenen Blase“ bleiben. „Natürlich wissen auch die Künstler, dass sie hinausmüssen, und überlegen, wie sie über den eigenen Radius hinaus etwas bewirken können.“

Auch auf institutioneller Kunstebene wird Stellung bezogen: Das New Yorker MoMA hat am Wochenende eine eigene Präsentation mit Werken von Künstlern zusammengestellt, die aus den Ländern mit dem von Trump verhängten Einreiseverbot stammen, darunter der Maler Ibrahim el-Salahi aus dem Sudan oder die irakischstämmige Architektin Zaha Hadid.

Der ebenfalls in New York lebende Tiroler Trompeter Franz Hackl will heuer auch bei seinem Schwazer Outreach Festival Position beziehen: Er werde dort „Trump A Theatrical Concerto“ zeigen, kündigt Hackl gegenüber der TT an: „Ein Violinkonzert in einer szenischen Aufführung, geschrieben für den Stargeiger Philippe Quint, das sich mit dem Wahnsinn beschäftigt, der sich ins US-amerikanische politische System eingeschlichen hat.“

Man müsse jetzt aber „aufpassen, dass sich die Atmosphäre innerhalb der Bevölkerung nicht vergiftet“, sagt Hackl. Und ist zugleich sicher: „Uns vereint mehr, als uns trennt, nur vergisst man das allzu leicht beim vordergründig populistischen Auseinanderdividieren.“ Hackls ganz persönliche Aktivitäten sind – wenig überraschend – auch musikalischer Natur: „Nachdem Donald die Anfangsbuchstaben meines geliebten Instruments Trumpet in Besitz nehmen will, bilde ich als persönliche Reinigungstherapie ein paar Demotrompeter aus, die Proteste friedlich und musikalisch umrahmen.“

Trump setzt unterdessen auch seinen Feldzug gegen die Medien fort. Auf das eigene Tagesgeschäft gebe es bisher aber kaum Auswirkungen, sagt ORF-Journalistin und USA-Korrespondentin Hannelore Veit. Zuletzt aber habe das Weiße Haus die Regelungen für ausländische Journalisten verändert: Sie müssen den Zugang zu Presseterminen neuerdings 48 Stunden vorab beantragen. Auffallend sei auch, so Veit, dass „plötzlich andere Medien die ersten Fragen stellen dürfen: nicht die NYTimes, sondern die New York Post, nicht die großen Networks sondern Fox News, also die Medien, die Trump genehm sind – die anderen kommen auch dran, sind aber nicht mehr in der Pole-Position.“ (jel, fach)