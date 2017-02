Von Peter Angerer

Innsbruck – In der Regel scheitert jede deutsch-österreichische Freundschaft am unterschiedlichen Humoransatz. Der Express-Chefredakteur (Jörg Hartmann) kann keinen Witz erkennen, während Georg (Josef Hader) seine Entlassung nach 25 Jahren als Musikkritiker zum Witz uminterpretieren möchte. Der Argumentation – „für Ihr Gehalt kann ich drei Redakteure, Väter mit Familien, alleinerziehende Mütter, bezahlen“ – möchte der Entlassene nicht folgen, wählt, um Mitleid heischend, die Selbsterniedrigung – „Bitteee!“ – und schließlich die Beschimpfung – „Sie kleines Würschtl! Deutsche Sau!“ Doch die alte Größe ist nicht wiederzuerlangen. Dermaßen geschrumpft, schleicht der Gedemütigte in den Prater, um dort die Liliputbahn zu besteigen. Mit dieser filmischen Bilderkette eröffnet der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader sein Regiedebüt „Wilde Maus“, das am Samstag in den Wettbewerb der Berlinale startete und bereits am Wochenende in die heimischen Kinos kommt.

Seit Josef Haders vor etwa fünf Jahren angekündigter Absicht, bei einem Film auf dem Regiestuhl Platz nehmen zu wollen, wurde in Österreich wohl kein „erster Film“ so sehnsüchtig erwartet wie die „Wilde Maus“. Seit 1993, als Hader in der Verfilmung des gemeinsam mit Alfred Dorfer geschriebenen Stückes „Indien“ im Kino zu sehen war und sich mit dem Satz „Die Wirtn san alle Trotteln“ in die österreichische Filmgeschichte eingeschrieben hat, gilt der Kabarettist als Alleskönner. Es war dann die Rolle des Privatdetektivs Simon Brenner, den Hader – seit 2001 – in bisher vier Wolf-Haas-Verfilmungen zur Kultfigur stilisiert hat und das Mindeste, was man von Haders erster Regiearbeit erwarten konnte, sollte ästhetisch und erzählerisch ein Herr Karl Lebowsky sein. Wer mit dieser Erwartunshaltung ins Kino geht, sieht den falschen Film, denn „Wilde Maus“ reiht sich auf den ersten Blick in das eher belanglose Tragikomödienschaffen des vergangenen Jahres mit bisweilen identischen Dialogen („Ich möchte, dass du ins Hotel ziehst und dir eine Wohnung suchst“ wie in Michael Kreihsls „Liebe möglicherweise“) oder ähnlichen Wendungen wie in Marie Kreutzers „Was hat uns bloß so ruiniert?“ ein. Darüber ist aber auch eine subtile Versuchsanordnung über drei Beziehungs- und Kommunikationsmodelle und die Tragödie eines lächerlichen Mannes zu entdecken.

Als Fahrgast der Liliputbahn findet Georg im unglücklichen Lokführer Erich (Georg Friedrich) nicht nur einen ehemaligen Mitschüler, sondern auch einen Profi in Sachen Scheitern. Erich lebt mit der Rumänin Nicoletta (Crina Semciuc) zusammen, mit der er mangels Fremdsprache nicht reden kann. Georg ist mit der Psychotherapeutin Johanna (Pia Hierzegger) verheiratet, die seit drei Jahren bei jedem Eisprung Notrufe sendet, denen Georg redlich, aber ohne Elan nachkommt. Stumm kauen sie morgens zu Kriegsnachrichten aus dem Radio das Müsli. Einer von Johannas Klienten ist der schwule Sebastian (Denis Moschitto), der seit einem Jahr lernt, seine Bedürfnisse in seiner Beziehung zu artikulieren. Diese Bemühungen werden von seinem Partner allerdings als Egoismus interpretiert. Wenn er zu seiner Therapeutin sagt „Ich wäre gern bi – doppeltes Angebot!“, zielt das mehr auf einen Lacher denn auf die Widersprüchlichkeit der Figur ab. Gefangen in seiner Opferrolle entwickelt sich Georg unter Erichs Anleitung zum Amokläufer. Die Wut richtet sich nach Versuchen an den Prater-Aggressionsmaschinen zuerst nur gegen Dinge, die dem Chefredakteur gehören, bis Witz und Entsetzen in den dunklen Tunnel der Ausweglosigkeit führen. Aber keine Angst, „Wilde Maus“ ist eine Satire über die Achterbahnfahrt des Lebens. Eine Flasche Whisky heilt die Wunden.