Von Tamara Stocker

Los Angeles — Wer A sagt, muss auch B sagen. Die ersten zwei Buchstaben des Alphabets spielten bei den diesjährigen Grammys jedenfalls die erste Geige. Adele und Beyoncé, zwei Powerfrauen, die an diesem Abend mehrfach geehrt wurden, sich aber gegenseitig wohl am meisten verehren. Zumindest ließ es sich Adele nicht nehmen, Beyoncé unter Tränen darüber zu unterrichten, dass sie „die Künstlerin ihres Lebens sei."

Nur Sekunden zuvor war die Britin als letzte Siegerin der 59. Grammy-Verleihung ausgerufen worden. Ihr „25" setzte sich in der Königskategorie „Bestes Album des Jahres" gegen „Lemonade" von Beyoncé durch. Bereits zuvor hatte Beyoncé in den wichtigen Kategorien „Song" und „Aufnahme des Jahres" gegen Adele das Nachsehen.

Adeles letzte Rede des Abends war eine Mischung aus Liebeserklärung und Seelenstriptease gegenüber ihrem Idol Beyoncé. Sie könne den Preis für das beste Album nicht annehmen, sagte sie. Darum brach sie die Trophäe kurzerhand entzwei, um das Werk ihrer Konkurrentin zu huldigen.

Adele und das F-Wort

Die Herzen des Publikums erobert Adele an diesem Abend aber mit einer Panne: Während ihrer Darbietung von „Fastlove", einer von Streichern getragenen Version zum Gedenken an den verstorbenen George Michael, bricht sie ab. Sie flucht, entschuldigt sich sofort dafür und erklärt: „Ich kann das nicht versauen, seinetwegen." So viel Menschlichkeit und Größe lieben die Stars — Standing Ovations waren der Lohn.

Belohnt wurde Adele an diesem Abend insgesamt mit fünf goldenen Grammophonen, ebensooft war sie nominiert.

Ganz so makellos fällt Beyoncés Bilanz an diesem Abend nicht aus. Neun Mal — und damit so oft wie niemand anderer — war sie nominiert. Am Ende ging sie mit „nur" zwei Trophäen nach Hause. Kleiner Trost: Dort warten bereits 20 aus vergangenen Jahren. In ihrer gesamten Karriere war sie bis dato 62 Mal nominiert — Rekord in der Grammy-Geschichte.

Fruchtbarkeitsgöttin Beyoncé

Die Zahl „zwei" scheint aber derzeit ohnehin eine große Rolle in Beyoncés Leben zu spielen. Erst vor kurzem gab sie auf Instagram bekannt, mit Zwillingen schwanger zu sein. Auch das Foto-Posting stellte mit bisher 10,3 Millionen „Likes" einen Rekord auf.

Klar, dass sich die Sängerin nach dem aufsehenerregenden Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft auch bei den Grammys dementsprechend in Szene setzt. Ihr Auftritt bietet weit mehr als nur Gesang. Ihre Performance gerät zum anspielungsreichen Hohelied auf die Mutterschaft und die Kraft der Frauen. In einem umwerfenden goldfarbenen Kostüm legt die 35-Jährige eine Multimedia-Performance mit Hologrammen und zwei Dutzend Tänzerinnen hin, das unter anderem an das letzte Abendmahl Jesu erinnert.

Das Thema Schwangerschaft greift auch Adele in einer ihrer Dankesreden auf — aber nicht, ohne ihr Idol Beyoncé erneut zu huldigen: „Ich hätte gerne, dass du meine Mami bist, okay?"

Viele Verlierer und zwei Siegerinnen



Die diesjährigen Grammys erstrahlen also voll und ganz im Glanz zweier Frauen. Im Vergleich bliebt da der Rest des Abends zwangsläufig blass. Die Auftritte von Bruno Mars in Gedenken an den verstorbenen Prince und Ed Sheerans als One-Man-Band können sich aber sehen und hören lassen. Metallica-Sänger James Hetfield plagen bei seiner Heavy-Metal-Performance mit Lady Gaga Mikrofonprobleme.

Nicht ganz so prickelnd läuft es an diesem Abend auch für Rihanna, die trotz acht Nominierungen leer ausging. Und auch Justin Bieber bleibt das Lob für seinen Imagewandel versagt. Für viele Superstars ist in der Dramaturgie des Abends schlicht kein Platz — stattdessen feiert die Musikbranche zwei unterschiedliche Frauen und die Facetten ihrer Weiblichkeit. Und am Ende gehen alle beide als Siegerinnen von der Bühne, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.