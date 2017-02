Innsbruck – Balat ist ein kleines, direkt am Goldenen Horn gelegenes Stadtviertel in Istanbul. Türken, Kurden, Sinti und Roma bilden den Hauptteil der Bevölkerung, es ist ein ärmliches Wohngebiet, es geht hier gemächlicher zu als in anderen Teilen der Metropole. Und konservativ.

Balat ist das Viertel, in dem sich die junge deutsche Fotografin vor wenigen Jahren für eine Zeit lang niedergelassen hat. Um Kontakte mit der hiesigen Bevölkerung zu knüpfen. Und um zu fotografieren. Ihre Bilder, jetzt im Innsbrucker Fotoforum zu sehen, zeigen vor allem das Leben der Frauen in Balat. Es spielt sich zum größten Teil hinter doppelreihigen Gardinen ab. Das öffentliche Leben gehört den Männern, das private aber dominieren die Frauen, sie erschaffen sich eigene, mitunter schrillbunte „Märchenwelten“. Schmitz sagt das wertfrei, dennoch sei sie „natürlich mit einem weiblichen Blick“ in diese Welten eingetaucht. Da und dort erahnt man einen fotografischen Kommentar zum Geschlechterverhältnis und den strengen patriarchalischen Strukturen, zum größten Teil aber schält Schmitz, die in Hannover eigentlich Fotojournalismus und Reportagefotografie studiert hat, mit fast zärtlichem Blick das heraus, was sich die Frauen in Balat im Privaten für sich selbst erschaffen haben. Und zu dem, so Schmitz, wiederum die Männer keinen Zugang haben. Eine Pistole, auf der Gasheizung drapiert, hat es sehr wohl. „Vom Duft im Glashaus“, so der Titel der Ausstellung, zeigt, was sich normalerweise hinter Istanbuler Gardinen verbirgt: Es ist durch Überblitzen in ein gleißendes, fast unwirkliches Licht getaucht. Was zu Prinzessinnen zurechtgemachte Mädchen und Superhelden-Buben genauso wie verschleierte Frauen betrifft.

Schmitz’ fotografisches Interesse für verborgene Frauenwelten hat sie auch in ecuadorianische Bordelle geführt. Die Prostituierten selbst entschieden, wie sie sich ablichten lassen wollten, sie selbst haben ihre Bilder auch mit Nagellack anonymisiert – oder aber verziert. (jel)