Innsbruck – Nachdem die Kritik von Kulturschaffenden an der kompliziert geregelten Vergnügungssteuer nicht abreißen will – die TT berichtete –, hat die Innsbrucker Stadt-ÖVP eine Anfrage zur Evaluierung gestellt. Da die Vergnügungssteuer bei „überregional bedeutsamen Events immer wieder Diskussionspunkt“ und für Innsbrucker Veranstalter „ein ärgerlicher bürokratischer und teurer Mehraufwand“ sei, wurde Auskunft über Einnahmen und Kosten erbeten.

Nun liegen die Zahlen für die Jahre 2014 bis 2016 vor: Mehr als eine Million Euro hat die Stadt mit der Vergnügungssteuer 2014 eingenommen, in den darauffolgenden Jahren lag der Betrag mit 924.000 Euro (2015) und 966.000 (2016) etwas darunter. Demgegenüber stehen Personal- und Sachaufwandskosten zur Abwicklung in der Höhe von rund 100.000 Euro jährlich. Dazu müssen wohl auch die 58.400 Euro gerechnet werden, die im Kulturamt zur Bearbeitung von Subventionsansuchen von vergnügungssteuerpflichtigen Vereinen anfallen. Von der Jeunesse Innsbruck, die 2013 etwa 13.000 Euro an Fördergeldern erhielt, bekam die Stadt laut Jeunesse-Innsbruck-Leiterin Eva Steinbacher 1000 Euro an Vergnügungssteuer rücküberwiesen. In Wien, wo der Verein Jeunesse seinen Hauptsitz hat, wurde die Vergnügungssteuer mit Beginn des Jahres bekanntlich abgeschafft. Auch in Schwaz, wo die Klangspuren beheimatet sind, wird keine Vergnügungssteuer eingehoben. Die Innsbrucker Konzerte der Klangspuren Schwaz sind aber sehr wohl vergnügungssteuerpflichtig. Umgekehrt subventionierte die Stadt 2015 und 2016 die Innsbrucker Klangspuren-Konzerte mit jeweils 20.000 Euro.

Die Innsbrucker Stadt-SPÖ hatte zuletzt die Abschaffung der Vergnügungssteuer gefordert, der Verlust solle durch eine Steuererhöhung im Glücksspielbereich ausgeglichen werden. Die Einnahmen in diesem Bereich lagen 2016 bei 109.000 Euro. Eine Erhöhung der Steuer für Spielautomaten zur Abdeckung regen nun auch die Grünen an, die in einem Antrag fordern, die Wortfolge „und die ohne Verbindung mit einer Tanzbelustigung“ unter Punkt III in der Haushaltssatzung ersatzlos zu streichen. Aufgrund dieses Zusatzes kann der an sich vergnügungssteuerbefreite Verein Treibhaus etwa für sein Fest zu 40 Jahren Treibhaus zur Kasse gebeten werden. (TT)