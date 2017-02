Einer, der immer in die Welt hinauswollte, brachte diese über Jahrzehnte in die österreichischen Wohnzimmer. Dort lösten bunte Tapeten die Nierentische ab, das Ektorp-Sofa hielt Einzug, Minirock und Schlaghose zogen vorüber, mit dabei immer eloquent, gestenreich und klarsichtig die politischen Fernsehkommentare jenes Mannes, der zu Recht als Doyen des österreichischen Journalismus bezeichnet wird. Am Sonntag feiert Hugo Portisch seinen 90. Geburtstag und zu diesem Anlass traf die TT den nach wie vor wachsamen Beobachter des Weltgeschehens in seiner Wohnung über den Dächern Wiens.

Sie stammen aus einer Journalistenfamilie. War der Entschluss, Journalist zu werden, selbstverständlich?

Hugo Portisch: Nein, ich wollte Naturforscher werden und hinaus in die Welt. Daraus ist dann nichts geworden, weil ich Geld verdienen und einen Brotberuf annehmen musste. Im Wiener Büro der Niederösterreichischen Zeitung, der heutigen NÖN, haben sie mich angenommen und nach einem Jahr dort bin ich zur Wiener Tageszeitung (später Neue Österreichische Tageszeitung, ÖVP-Organ, 1964 eingestellt, Red.).

Und da haben Sie gemerkt, dass Sie in diesem Beruf bleiben möchten?

Portisch: Na ja, in der Tageszeitung habe ich Journalismus erst gelernt, davor war es ein Umschreiben von Meldungen. Es war eine wunderbare Zeit in der Außenpolitik unter meinem Chef Karl Polly, der später der Chefredakteur des Rundfunks wurde. Karl Polly war ein erfahrener Mann, der unter den Nazis inhaftiert war und in diesen Jahren das Maschineschreiben verlernt hat. Deshalb saßen in seinem Zimmer, neben Hans Dichand, auch zwei Sekretärinnen, denen wir auf Pollys Geheiß unsere Stories diktieren sollten. Das bedeutete, man musste vorher wissen, was man schreiben will. Ich habe das sehr schnell gelernt und seitdem nie mehr etwas geschrieben.

War das die harte, aber sehr gute Schule für Ihre spätere Tätigkeit als Fernsehkommentator?

Portisch: Das war sicherlich die Grundlage dafür, dass ich das alles frei sprechen konnte.

Ihre Kommentare und Analysen waren und sind immer sehr klar, verständlich und für ein breites Publikum nachvollziehbar. So auch in Ihrem neuen Buch über Donald Trump. Ist das ein Leitsatz von Ihnen? Portisch: Ja, schon. Das Buch zu Trump repräsentiert das, was ich in meinen Kommentaren immer gemacht habe. Natürlich ist es etwas ausführlicher, weil ich auf meine früheren Erfahrungen aus amerikanischen Wahlkämpfen zurückgegriffen habe, aber es ist ein in Buchform gegossener politischer Kommentar.

Was würden Sie als Ihr prägendstes journalistisches Erlebnis bezeichnen? Portisch: Jedes Ereignis brachte intensive Erfahrungen mit sich. Ein Schlüsselerlebnis war sicher Paris im Mai 1968, der Aufstand der Studenten, der in einen Generalstreik übergegangen ist und zum Sturz von de Gaulle geführt hat. Kuba und Vietnam waren sehr eindrucksvoll, die amerikanischen Wahlkämpfe sehr prägend. Ich habe alles immer als eine neue Möglichkeit begriffen, etwas dazuzulernen.

Die Dokumentarserie „Österreich II“ war ein Meilenstein der Auseinandersetzung mit der österreichischen Vergangenheit. Etwas völlig anderes, als Politik zu kommentieren. War es schwierig, in die Rolle des „Geschichtslehrers“ zu schlüpfen? Portisch: Da haben Sie völlig Recht, das war eine ganz neue Sache, wo man sich selbst auch neu orientieren musste. Aber es war auch sehr, sehr spannend. Sich die Frage zu stellen, woher und wie wir überhaupt wissen, was da los war. An dem Riesen-Projekt haben einige prachtvolle Menschen mitgearbeitet, das war ein ganz großes Glück.

1945 waren Sie 18 Jahre alt und, allemal später in Ihrem Beruf als Journalist, ein kritischer Zeitzeuge, der nun in einer Dokumentarreihe über diese Zeit arbeitet. Wie erlebt man das? Portisch: Es hat geholfen, dass man die Zeit selbst mitgemacht hat. Als Journalist kannte man viele der Zeitzeugen wie Figl, Gruber oder Raab. Karl Gruber (erster Außenminister der Zweiten Republik, Red.) war als der einzige Überlebende dieser Zeit einer unserer politischen Kronzeugen. Er hat dann ja auch von Dingen berichtet, die niemand von uns damals geahnt hatte. So hatte die österreichische Bundesregierung 1946 beschlossen, die wertvollsten Kunstgegenstände aus allen Wiener Museen in die Schweiz zu verlagern. Sie haben die Möglichkeit eines neuerlichen Krieges befürchtet und wollten einerseits die Kunstgegenstände vor den Sowjets schützen, aber auch eine etwaige Exilregierung damit finanzieren.

Seit Kurzem haben wir endlich einen neuen österreichischen Präsidenten. Wie bewerten Sie den Wahlausgang?

Portisch: Na ja, die Freiheitlichen sind keine angenehmen Partner. Es war vollkommen klar, dass Hofer sein kann, wie er will. In dem Moment, wo er gewählt worden wäre, wäre Österreich wieder das Nazi-Land gewesen. Diesen Ruf haben wir uns eingebrockt, indem die Alliierten in der Moskauer Deklaration 1943 übereingekommen waren, Österreich als erstes Opfer Hitlers zu betrachten. Das hat natürlich gut gepasst für 1945, wo alles kaputt war. Die Alliierten kamen als Befreier und das war ein Geschenk für die Politik damals, dass wir nicht als Nazi-Land, sondern als Opfer betrachtet wurden. Aber der österreichischen Seele hat das nicht gutgetan. Wir haben uns das sehr einfach gemacht und gedacht, wir bräuchten gar nicht über den Holocaust nachzudenken, weil wir ja ein Opfer waren. Es hat lange Zeit gebraucht, bevor wir aus dem Mantel herausgeschlüpft sind. Erst Kanzler Vranitzky hat mit seiner großen Rede vor dem Parlament (1991, Red.) zur Mitschuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus diesen Opfermythos als Staatsdoktrin zu Fall gebracht.

Sie erhielten immer wieder Angebote aus der Politik. Hat es Ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt leidgetan, diese ausgeschlagen zu haben? Portisch: Nein, nie. Das wäre der Verlust meiner Freiheit gewesen. Ernstlich vorgeschlagen wurde mir ja, als Bundespräsident zu kandidieren, mit dem Angebot, in dieser Funktion frei agieren zu können. Das denke ich nicht: Man hat ein Protokoll, muss eine Volksschule eröffnen, Staatsgäste empfangen und es kann noch so fad sein, der Präsident muss da mit seiner Frau sitzen. Das wäre nichts für mich gewesen.

Und Ihre Frau hätte das auch nicht gewollt?

Portisch: Um Gottes willen, das hätte wahrscheinlich eine Scheidung zur Folge gehabt. (lacht)

Das führt zur Frage nach dem Geheimnis Ihrer langen, sehr harmonischen Ehe mit Ihrer Frau Gertraude Portisch. Wie gelingt eine glückliche Beziehung? Portisch: Darüber habe ich oft nachgedacht: Es gelingt, wenn man einfach die richtige Person trifft. Das genügt!

Sie hatten 1969 die Möglichkeit, für die Dokumentation „Friede durch Angst“ die US-Atom-Arsenale zu besuchen. Nun sitzt in den USA jemand am sprichwörtlichen roten Knopf, der nicht wirklich berechenbar ist. Gibt es da Gefahrenpotenzial? Portisch: Donald Trump ist ein erratischer Mensch, einer, der gewohnt ist zu sagen und zu tun, was ihm einfällt. Ich kann Trump nicht einschätzen, glaube aber nicht, dass er leichtsinnig den Atomknopf drücken wird. Ich habe immer ein großes Vertrauen in das Krisenmanagement der Großmächte gehabt. Immer gerechtfertigt. Selbst in Kuba, wo es fünf Minuten vor dem Atomkrieg war, hat es funktioniert. In der Kubakrise wussten alle Seiten, dass es ein Zufall war, dass da die Verständigung noch geklappt hat. McNamara als Kriegsminister wollte losmarschieren und Präsident Kennedy plädierte dafür, doch noch auf eine einlenkende Antwort von Chruschtschow zu warten, die dann auch kam. Wenn Kennedy sein Okay gegeben hätte, hätte die UdSSR den Atomkrieg begonnen. Die Küste Kubas war voll mit russischen, atomar geladenen Minen, was die Amerikaner nicht wussten. Sie wären in dieses Minenfeld gelaufen, wenn sie die Invasion in Kuba durchgeführt hätten. Das sind so Lehrstücke, die sich alle Seiten hoffentlich gemerkt haben. Das wird auch Herr Trump wissen.

Das heißt, Sie haben Hoffnung für ein Gleichgewicht Trump-Putin oder irgendeine Form von Ausgleich?

Portisch: Beide wissen, alles darf geschehen, nur der Atomkrieg darf nicht stattfinden.

Hat Europa noch eine Chance in diesen neuen, doch beunruhigenden Konstellationen? Portisch: Europa versäumt seine Gelegenheiten, im Inneren wie im Äußeren. Im Inneren lässt es zu, dass es sich spaltet, dass Mitglieder sich verweigern können und gefasste Beschlüsse nicht umsetzen. Die postkommunistischen Staaten kassieren alle EU-Unterstützungen, pfeifen aber ansonsten auf Europa. Ich verstehe das auch ein bisschen, weil in den 60 Jahren Kommunismus der Nationalismus deren einzige Waffe war. Die Polen konnten nur gegen die Russen bestehen, indem sie auf ihr Polen beharrten. Das kann man ihnen nun nicht mehr abgewöhnen.

Was wäre die Lösung?

Portisch: In der EU fehlt der Mechanismus, Leute, die die europäische Solidarität verweigern, zu bestrafen. Zudem wird in jedem Vertrag die Bedeutung einer Sicherheits- und Verteidigungspolitik betont, aber niemand hat sie bis heute durchgeführt. Es gibt Berufsarmeen in Deutschland, in Frankreich, in England, Leute werden rekrutiert und ausgebildet, um zu kämpfen, und niemand ist auf die Idee gekommen, einmal die drei Armeen unter einem gemeinsamen Kommando in den Nahen Osten zu schicken. Putin hat es da einfach, der sagt, jetzt marschieren wir und unterstützen unseren Boy dort. Assad wird mit russischer Hilfe überleben. Der Terror ist doch unser Problem! Wer übt die Anschläge aus in Paris, Brüssel und Berlin? Wir hätten viel mehr Notwendigkeit als die Russen, die nur ihren Stützpunkt schützen wollen. Uns ist ja der Terror unmittelbar als Feind begegnet und wir haben nicht wirklich etwas dagegen getan.

Schwächt das auch psychologisch die Idee Europa?

Portisch: Ja, denn es ist ein ohnmächtiges Europa. Keine Frage, wir brauchen eine europäisch geführte Armee, wir hätten in den Konflikt eingreifen müssen, um unser Gewicht auch dort auszuspielen. Jetzt müssen wir warten, ob Herr Putin und Herr Trump den Islamischen Staat gemeinsam liquidieren. Das werden sie vielleicht tun, weil es in beider Interesse ist, aber wir lassen alles dahinkochen. Nehmen Sie die Ukraine: Österreich ist ein so klassisches Beispiel, wie man die Ukraine-Krise lösen könnte. Wir waren besetzt und wollten den Staatsvertrag. Die Sowjets haben die Bedingungen ganz klar definiert: kein Beitritt zur EU und kein Beitritt zur NATO. Als wir das erfüllt haben, haben sie den Staatsvertrag unterzeichnet und haben uns die Neutralität aufs Auge gedrückt.

Ein Modell für die Ukraine?

Portisch: Ja, für die Ukraine wäre das ein Modell gewesen. Österreich ist trotzdem ganz nahe an die EU gekommen, wir mussten mit dem Beitritt natürlich warten, bis die Sowjetunion zugrunde gegangen ist. Aber wir hatten schon alle wirtschaftlichen Vorteile. Das kann man auch für die Ukraine einrichten. Der russischen Minderheit in der Ostukraine könnte man einen Autonomievertrag anbieten, wie ihn die Südtiroler seinerzeit bekommen haben. Dazu bedarf es aber einer sehr aktiven Außenpolitik, die in Bezug auf Österreich seit Kreisky nicht mehr wirklich existent ist.

Es gibt eine ausgewiesene Krise des kritischen Qualitätsjournalismus. Als „alter Hase“ im Geschäft: Wie soll der Journalismus in der Zukunft aussehen?

Portisch: Das Internet hat die wichtigste Funktion der Printmedien weggenommen: die Nachricht. Die Zeitungen können nicht mehr mit der Nachricht offerieren. Sie müssen wahrscheinlich den Weg in die Kommentierung gehen, den wir damals schon gegangen sind. Die Zukunft des Journalismus muss einfach sein, den Rohstoff Nachricht auffassbar zu machen, zu erklären.

In Österreich haben wir einen neuen Kanzler und trotzdem schwankt die große Koalition. Woran krankt unser Land?

Portisch: Österreich leidet seit Jahrzehnten an einer verschleppten Verfassungsreform. Die Landeshauptleute regieren in einer Form mit, die unglaublich ist. Es gehört eine Verfassung her, die es der Bundesregierung ermöglicht, auch ohne die Landeshauptleute zu regieren.

Hoffnungslos?

Portisch: Wenn man vernünftige Landeshauptleute hätte, die nicht so ehrgeizig darauf schauen, jeden Posten vergeben zu müssen oder die zur Verfügung stehenden Mittel allein für ihre Zwecke einzusetzen, sondern Leute, die auch wirklich gesamtösterreichisch denken und handeln, dann könnte schon einiges Erfolg haben!

Wenn man Ihre beeindruckende Biografie liest, gewinnt man den Eindruck eines gelungenen Lebens ...

Portisch: Ja, und vielleicht gelingt es noch ein bisschen!

Eine letzte Frage: Was wünschen Sie sich zu Ihrem Geburtstag?

Portisch: Ruhe! (großer Lacher)

Das Gespräch führte Bernadette Lietzow.