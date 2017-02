Innsbruck – Josef Haders Regieerstling „Wilde Maus“ hat mit 52.332 Besuchern am ersten Wochenende den erfolgreichsten Kinostart eines österreichischen Films seit knapp 15 Jahren hingelegt. Damals lief „Poppitz“ von Regisseur Harald Sicheritz an. In „Wilde Maus“ spielt Pia Hierzegge­r die Ehefrau des Musikkritikers Georg (Josef Hader), der einen privaten Rachefeldzug startet, nachdem er seinen Job verliert.

Ihre Filmfigur, die Anfang 40-jährige Therapeutin Johanna, muss sich von ihrem Mann Georg (Hader) vorwerfen lassen, dass sie sich „krankhaft jünger“ macht. Aber mit Anfang 40 ist man doch noch jung … Pia Hierzegger: Ja eh. (lacht) Und das sag’ ich jetzt aus der Position der Mitte 40-Jährigen. Aber es ist schon ein Faktum, dass Johanna permanent versucht, jugendlicher zu erscheinen, als sie ist. Und dadurch fühlt sich auch Georg unter Druck gesetzt – weil er jetzt plötzlich auch joggen gehen muss, obwohl er das gar nicht will. Und das macht’s ja doppelt so anstrengend.

Johanna setzt sich wiederum selbst unter Druck, weil sie unbedingt Mutter werden will. Können Sie Frauen verstehen, die glauben, ohne Kind nur die Hälfte wert zu sein? Hierzegger: Nein, das versteh’ ich nicht. Was ich schon verstehe, ist, dass es für Frauen irgendwann den Punkt im Leben gibt, wo sie sich nicht mehr denken können, dass eh noch alles möglich ist, sondern wo sie eine Entscheidung treffen müssen. Und die Entscheidung für ein Kind ist auf alle Fälle eine sehr große: Weil man sollte das Kind ja nicht nur kriegen, sondern sich auch darum kümmern können und wollen.

In einer Szene diskutieren Sie mit Ihrem Mann, ob es moralisch vertretbar ist, einen Branzin aus einer Aquakultur zu essen, oder ob man nicht doch besser zur Lachsforelle aus der Steiermark greifen sollte. Ein klassisches Bobo-Luxus-Problem, oder? Hierzegger: Das ist sogar ein ganz schreckliches Bobo-Luxusproblem! (lacht) Und leider betrifft das auch mich. Ich bin zwar nicht in vielen Belangen zum Bobo geworden, aber beim Essen bin ich es. Und ich erwische mich oft auch bei Gesprächen, die um moralisch vertretbares Essen kreisen. Ich hab’ sogar eine Zeitlang eine Greenpeace-Tabelle mit mir herumgetragen, auf der aufgelistet war, welche Fische man bedenkenlos essen darf. Und ich kam mir damals sehr gut und edel dabei vor. Schrecklich, oder? Die Tabelle hab’ ich übrigens nicht mehr.

Ihre künstlerischen Wurzeln liegen im Grazer Theater am Bahnhof, wo Sie nach wie vor auf der Bühne stehen. Werden Sie dem Theater trotz der Fernseh- und Kinoengagements auch weiterhin treu bleiben? Hierzegger: Das Theater am Bahnhof war immer meine künstlerische Heimat und das wird auch so bleiben. Ich hab’ zwar schon in Produktionen wie „Die Aufschneider“ oder „Der Knochenmann“ mitgespielt, die viele Leute gesehen haben, aber diese Aufregung hat sich dann auch immer schnell wieder beruhigt. Und ich will mich nicht darauf verlassen müssen, vom Kino oder vom Fernsehen, wo einem beim Arbeiten sehr viel Leute dreinreden, leben zu müssen. Abgesehen davon will ich auch gern Theater machen und zwar am liebsten im Theater am Bahnhof.

Ihre erste große Kinoroll­e hatten Sie 2004 im Film „Nacktschnecken“. Regie führte Michael Glawogger, der 2014 überraschend starb. Mit „Hotel Rock’n’Roll“ finalisierte im Vorjahr dann Michael Ostrowski die geplante Trilogie. Schwang da am Set viel Wehmut mit? Hierzegger: Ja – aber ich glaub’, das ist auch ganz natürlich. Es war einfach immer zu spüren, dass jemand fehlt, und gleichzeitig war uns allen klar, dass wir diesen Film für den Michi fertig machen müssen. Und am Ende des Tages war es dann nicht nur ein sehr schöner, sondern auch ein sehr lustiger Dreh.

Zurück zum Set der „Wilden Maus“, wo Josef Hader erstmals Regie geführt hat. Im Interview mit der TT hat er gemeint, dass er dabei kein Regisseur sein wollte, der den anderen sagt, wie’s geht. Ist ihm das geglückt? Hierzegger: Ja, voll. Glücklicherweise kenne ich das auch nur so: Alle Regisseure, mit denen ich zusammengearbeitet habe (Michael Glawogger, Wolfgang Murnberger, Marie Kreutzer, Anm.), waren immer offen für Vorschläge und haben nie auf hierarchischen Methoden beharrt – ich musste mich am Set also nie fürchten. (lacht)

Zuletzt wurde publik, dass Sie und Josef Hader ein Paar sind. Wie kann man sich davor schützen, dass das Private nicht zu öffentlich wird? Hierzegger: Ich bitte immer darum, nicht auf mein Privatleben angesprochen zu werden – auch deshalb, weil ich es nicht so spannend finde. Privat ist ja eh jeder, da find’ ich meine Arbeit interessanter.

Wenn man Ihnen beim Spielen zuschaut, hat man oft das Gefühl, dass Ihr Gesicht kein Lächeln zulässt. In welchen Momenten lachen Sie dann doch? Hierzegger: Wenn es stimmig wäre, dann würde ich auch vor der Kamera lachen, aber ich finde, dass das oft nicht zu meinen Rollen passt. Und ich bin auch privat keine, die ständig laut losprustet. Am liebsten lache ich sowieso über mich selbst und den Blödsinn, den ich verzapfe. Was in letzter Zeit häufig der Fall war, weil ich immer so gestresst war – und damit anfällig für Missgeschicke.

Für die neue ORF-Reihe „Stadtkomödie“, die heuer startet, haben Sie das Drehbuch für den Film „Die Notlüge“ geschrieben. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen? Hierzegger: Erst kürzlich: Als ich dabei war, für einen Freund ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen, hat mich genau dieser Freund angerufen und gefragt, was ich gerade mache. Und da hab’ ich ihm erklärt, dass ich Milch kaufe. Ich seh’ das als harmlose Notlüge für einen sehr guten Zweck.

Das Gespräch führte Christiane Fasching