Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Die Farben leuchten, als wäre der Holzschnitt erst gestern koloriert worden: Ein junger Edler mit gelb bestrumpften Ritter-Wadeln tritt seiner in Königsblau gekleideten Braut entgegen. Das Bild ist exakt 500 Jahre alt. Es ist ein kostbarer Schatz, den Peter Zerlauth, Leiter der Abteilung für Sondersammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (ULB), für uns aufschlägt: der „Theuerdank“, das Vers-Epos Kaiser Maximilians I. über eine Brautfahrt, die seine eigene war.

Die Geschichte erlebt gerade eine veritable Renaissance: In einem aufwändig gemachten Historiendreiteiler zeigt der ORF ab 1. März (siehe Artikel unten) die Fernsehversio­n eines habsburgischen Heirats-Schachzugs im Kampf um die Vorherrschaft in Europa. Nach dem Tod von Karl dem Kühnen, Herrscher des Hauses Burgund, schickt Kaiser Friedrich III. seinen Sohn Maximilian, um die Hand der Erbin des mächtigsten Herzogtums des 15. Jahrhunderts, Maria von Burgund, anzuhalten.

Diese Reise ist zentrales Thema des mit 15 Mio. Euro Budget ausgestatteten und mit dem ZDF koproduzierten TV-Films „Maximilian“, der schon seit Wochen eifrig als „TV-Event“ angepriesen wird. Die Zuschreibung „Medienereignis“ verdient Maximilians Buchdruck-Unternehmung des frühen 16. Jahrhunderts wohlgemerkt mindestens ebenso sehr. Als er seinen mit autobiografischen Zügen ausgestatteten Ritter Theuerdank zum Fräulein Ernreich auf den Weg schickt und durch drei böse Buben namens Fürwittig, Unfalo und Neidelhart in allerlei Bredouillen geraten lässt, ist der Gutenberg’sche Buchdruck noch jung, Maximilia­n aber erkennt rasch, dass er zur Festigung der eigenen Macht und Mythenbildung um seine Person höchst tauglich ist. „Er hat das Aufkommen des Buchdrucks in seiner Bedeutung als Medium zur Vervielfältigung begriffen und auch Unmengen an Einblatt­drucken unters Volk gebracht“, sagt Peter Zerlauth. Maximilian schreibt (und diktiert u. a. seinem Sekretär Marx Treitzsaurwein) eifrig an literarischen Großprojekten: auch am „Weißkunig“, in diesem Falle ein Prosa-Werk über seine Kindheit und Jugend, frühen Herrscherjahre und Heldentate­n. Wie im in Versform verfassten „Theuerdank“ ist das Autobiografische verschlüsselt, Maximilian tritt quasi unter Pseudonym auf.

Der „Theuerdank“, im Stil mittelalterlicher Heldendichtung verfasst und dennoch mit Blick auf neu anbrechende Zeiten veröffentlicht, ist aber das einzige zu Maximilians Lebzeiten publizierte Werk. 1517, zwei Jahre vor dem Tod des Kaisers, wird von Johann Schönsperger dem Älteren in Nürnberg die Erstausgabe auf feinstes Pergament gedruckt, sie ist mit 118 handkolorierten, goldverzierten Holzschnitten ausgestattet, die nach den Vorstellungen Maximilians mit Hans Burgkmair d. Ä., Hans Schäufelein und Leonard Beck die Meister ihrer Zeit entwarfen. Auf heutig­e Verhältnisse umgelegt ein absolutes Luxus-, vermutlich Millionenprojekt.

Sogar die Drucktype wurd­e eigens für das Werk entworfen – sie trägt den Namen „Theuerdan­k“. Und ist, so Zerlaut­h, „typisch für die Frühzeit des Buchdrucks der Handschrift nachempfunden“. Markant daran sind auch die so genannten „Elefantenrüssel“, ausladend geschwungene Zierelemente.

Die exquisite Erstausgabe erschien nur in einer Auflag­e von 40 Exemplaren, die Maximilian als Geschenke an die Mächtigen seiner Zeit weiterreichte. Nur noch ganz wenige Exemplare, für die man heute, so Zerlauth, sicherlich einen sechsstelligen Betrag hinlegen müsste, sind erhalten – eines befindet sich neben u. a. auch einem „Theuerdank“-Druck von 1519 in der ULB, in deren Sondersammlungen auch viele weitere wertvolle Handschriften und Inkunabeln betreut werden.