Im Mai dieses Jahres soll in der ukrainischen Hauptstadt Kiew der Eurovision Song Contest stattfinden. Derzeit befindet sich das Land in einem kriegerischen Konflikt mit Russland.

Andrej Kurkow: Ja. Es ist eine seltsame Situation. Einerseits versucht die Ukraine derzeit alle Welt zu beruhigen, wir schaffen es, eine solche Großveranstaltung zu organisieren, Touristen und Fans sind herzlich willkommen. Andererseits bittet die ukrainische Regierung um militärische Unterstützung im Kampf mit Russland und prorussischen Separatisten.

Spürt man in Kiew, dass sich das Land im Krieg befindet?

Kurkow: Man kann es spüren, wenn man sich dafür interessiert – und es spüren will. Sagen wir es so: Der Krieg ist 800 Kilometer entfernt, man hat sich an die Nachrichten von der Front gewöhnt. Themen wie der Song Contest sind für viele fraglos eine Einladung dazu, die Freiheit, den Krieg zu ignorieren, für sich zu nutzen. Solche Veranstaltungen sorgen dafür, dass der Krieg zu etwas Unwichtigem wird, zu etwas, das außerhalb steht.

Der Krieg dauert inzwischen seit gut drei Jahren an. Wie deuten Sie die Situation?

Kurkow: Womit soll ich anfangen? Versuchen wir es damit: Man darf nie vergessen, was für ein unermesslich großes und vergleichsweise dünn besiedeltes Land Russland eigentlich ist. Hätte Russland eine Milliarde Einwohner, wäre es einfacher, eine funktionierende Diktatur zu installieren. So muss Präsident Putin immer dafür Sorge tragen, dass es genügend Bedrohungsszenarien gibt, um das Volk widerspruchslos hinter sich zu versammeln. Es braucht das Gefühl, einem Feind ausgeliefert zu sein, der das Land bedroht. Das alles ist nicht neu: Es galt bereits für das Zarenreich. Später verstand sich die Sowjetunion als Gegner und letztlich als Besieger des Faschismus. Das war jahrzehntelang ein beinahe religiöses Credo in Russland: Putin, ein großer Verehrer der sowjetischen Idee, legitimiert dadurch den Krieg gegen die Ukraine. Er kämpft gegen eine vermeintlich antirussische Bedrohung.

In der Ukraine gibt es reaktionäre Kräfte.

Kurkow: Die gibt es. Die meisten wollen aus ihrer Ablehnung Russlands politisches Kapital schlagen. Deshalb wird zurzeit erneut über ein Verbot der russischen Sprache diskutiert. Aber ganz grundsätzlich empfinde ich die Sehnsucht der Ukrainer nach einem starken Mann, der das Land führt, als verschwindend gering. Die Gründe dafür liegen in der Geschichte des Landes.

Inwiefern?

Kurkow: Lange wurde das Land in einer Form organisiert, die man am besten als organisierte Anarchie beschreiben könnte. Im 16. Jahrhundert war das Land ein Kosaken-Staat, es gab einen beinahe demokratisch gewählten Militärchef, den so genannten Hetman – und es gab jede Menge Intrigen, um ihn gegen einen anderen auszutauschen. Manchmal funktionierten sie, manchmal nicht. Das Land hatte damals keine klaren Grenzen und keine eigene Währung, Zahlungsmittel waren Gold aus Polen, Silber aus der Türkei und so weiter. Erst 1654, in einem Moment großer Krise, baten die Kosaken den Zaren um Hilfe. Wenig später hat der Zar die Kosaken verboten. Aber die Mentalität der Leute ist bis heute geprägt von diesem anarchischen Zug: Deshalb mangelt es Ukrainern bis heute etwas an Respekt vor Regierungen, auch vor der eigenen – wie zuletzt die Ereignisse auf dem Maidan zeigten.

Könnte der neue US-Präsident Donald Trump eine Rolle in dem Konflikt spielen?

Kurkow: Ich bin davon überzeugt, dass Trumps Sympathiebekundungen für Putin vorrangig strategischer Natur sind. Seine Gegner im eigenen Land haben Putin kritisiert, er lobt ihn. Trotzdem wird es über kurz oder lang zu Konfrontationen zwischen den USA und Russland kommen, die Ukraine wird dabei allerdings keine Rolle spielen.

Und wie lässt sich der Konflikt lösen?

Kurkow: Die Möglichkeit einer Lösung sehe ich erst in einer Zeit nach Präsident Putins Tod. Das mag jetzt seltsam klingen, aber ich glaube nicht, dass dieser zu Lebzeiten aus dem Amt ausscheidet. Im Russischen Fernsehen wurde kürzlich die Frage diskutiert, warum es überhaupt politische Wahlen brauche, solange Putin so fest im Sattel sitze. Eine einfache Umfrage wäre doch viel schneller und weniger teuer. Der Zar ist nicht krank, warum über mögliche Nachfolger spekulieren? Nach Putins Zeit kann vielleicht wieder über Lösungsversuche gesprochen werden.

Das Gespräch führte Joachim Leitner