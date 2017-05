Ist Architektur für Sie Kunst, ist der Architekt mehr als ein Dienstleister?

Adolf Krischanitz: Mehr als ein Dienstleister ist er auf jeden Fall. Architektur läuft parallel zur Kunst, hat mit Kunst viel zu tun. Was aber nicht zwingend heißt, dass Architektur explizit Kunst ist. Adolf Loos hat ja behauptet, Architektur sei bis auf das Monument nicht Kunst. Aber ich glaube, das kann man heute nicht mehr so sehen.

Und fühlen Sie sich als Künstler?

Krischanitz: Nicht unbedingt, wenn ich auch einer der Architekten bin, die sehr viel mit Künstlern gearbeitet haben. Auch mit relativ wichtigen wie Helmut Federle oder Gerwald Rockenschaub.

Sie waren ja auch eine Zeit lang Präsident der Wiener Secession.

Krischanitz: Und gerade in dieser Funktion habe ich bei Eröffnungen immer verzweifelt nach den Architekten gesucht. Was in mir die Vermutung reifen ließ, dass sich die zeitgenössische Kunst offensichtlich im blinden Fleck der Architektenaugen befindet.

Meine Vermutung ist, dass sich viele Architekten von Kunst gestört fühlen.

Krischanitz: Ja, dieses Gefühl habe ich auch. Bildende Kunst neben sich gelten zu lassen, erfordert Toleranz, ein Zurückgehen von beiden Seiten, um dann gemeinsam etwas vielleicht wirklich Wichtiges zustande zu bringen.

Sie mögen es in Ihrer Architektur gern minimalistisch. Die große pathetische Geste ist Ihre Sache nicht.

Krischanitz: Das kommt auf die jeweilige Aufgabe an. Wobei mir allerdings die meisten Gesten, die von Kollegen gemacht werden, als sinnlos erscheinen. Insofern mache ich sie selber nicht. Aber es gibt schon Architekturen, bei denen ein Statement in diese Richtung sinnvoll ist. Aber die meisten Aufgaben sind dafür schlicht und ergreifend nicht geeignet. Jeder kleine Wohnbau tut heute so, als wäre er der einzige auf der Welt. Dabei gibt es nichts Peinlicheres, als wenn ein Architekt in einem Dorf vor lauter Wichtigkeit die Contenance verliert.

Es geht also um das Verlieren von Maßstäblichkeit.

Krischanitz: Fast noch mehr um das Verlieren von Angemessenheit. Das Weiterdenken von Traditionen im Sinn von heute. Stattdessen versucht jeder, auf einer Idee zu reiten und sie zum Manifest zu stilisieren.

Wie sehen Sie das Problem, für jedes größere Projekt einen Stararchitekt zu engagieren?

Krischanitz: Das kommt noch dazu. Dass so genannte Stararchitekten eingeladen werden, die es sich sogar leisten könnten, angemessen auf die Situation zu reagieren, aber meist durch Unangemessenheit auffallen. Weil das von ihnen erwartet wird.

Weshalb überall in der Welt alles gleich ausschaut.

Krischanitz: Was mehr oder weniger peinlich ist. Und die Frage, ob es gut für die Kunst ist, wenn Frank Gehry ein Museum baut, wird erst gar nicht gestellt.

Sie sind ja ein Architekt der Provisorien. Wobei die meisten Ihrer Projekte, die auf Zeit angedacht waren, dann viel länger stehen geblieben sind.

Krischanitz: Wobei besonders interessant ist, dass etwa die Kunsthalle, die ich am Berliner Schlosspark gebaut habe, nun nach Warschau übersiedelt ist. Ihre Errichtung war sehr günstig, die Mittel waren teilweise zusammengeschnorrt.

Es scheint für Sie besonders reizvoll zu sein, Hüllen für Kunst zu entwerfen.

Krischanitz: Es schaut so aus. Ziemlich am Anfang meiner Karriere habe ich die Wiener Secession restauriert, ein Schlüsselgebäude für vieles, das mir in meiner Arbeit wichtig ist. Irgendwann kam die Kunst- halle Wien dazu, die, obwohl für zwei Jahre konzipiert, nach zehn Jahren abgebrochen werden musste, um einer anderen zu weichen, die ebenfalls ich entworfen habe. Und bis heute wunderbar funktioniert. Und dann folgte als höchst spannende Aufgabe die Revitalisierung des 21er-Hauses.

Schade, dass Sie nicht am Wettbewerb für das Haus der Musik in Innsbruck teilgenommen haben.

Krischanitz: Dazu kann ich nichts sagen, ich habe nur so manches darüber gehört.

Wo Ihre Berliner Kunsthalle gestanden ist, entsteht nun das Stadtschloss. Sicher nicht Ihr Lieblingsprojekt?

Krischanitz: Nein, sicher nicht. Wenn ich auch die Paranoia der Berliner als ehemals geteilte Stadt irgendwie verstehe. Damit erkläre ich die Nos­talgie, die sich hier breitmacht, die Sehnsucht nach der Idylle. Diesbezüglich habe ich auch in meinen 20 Jahren, in denen ich in Berlin Architektur unterrichtet habe, leider nichts ausgerichtet.

Was bauen Sie im Moment gerade?

Krischanitz: Das größte Projekt ist die Zentrale der Zürich-Versicherung in Zürich. Ich baue aber auch gerade die in den Linzer Nazi-Bauten untergebrachte Kunst-Uni um. Damit umzugehen, ist ein riskanter Seiltanz, bei dem auch die Denkmalschützer mitreden. Hier spielt auch die Kunst eine wichtige Rolle, indem Karin Sander einen Lift in das Gebäude einbaut, der asymmetrisch weit über das Dach hinausfährt und dadurch die zweifelhafte Punzierung des Gebäudes relativiert.

Sie entwerfen bisweilen auch Möbel. Was für einen Unterschied macht es, einen Barhocker oder ein Museum zu entwerfen?

Krischanitz: Einen sehr geringen. Wobei ich die Möbel immer aus den jeweiligen Bauaufgaben heraus entwickle. Gern auch in der Form von Hybriden, die in die Architektur durchaus eingreifen. Bauherren zu finden, die das mögen, ist natürlich wunderbar. Für mich ist der Raum das Entscheidende, nicht das Projekt. Möbel, die den Raum atmen.

Sie haben in Ihrem langen Architektenleben schon sehr viel gebaut. Was würden Sie sich noch wünschen zu bauen?

Krischanitz: Diesbezüglich bin ich eigentlich wunschlos glücklich.

Das Interview führte Edith Schlocker