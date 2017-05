Innsbruck – Hinter der FM4-Parole „You’re at home, baby“ steckt die Stimme von Riem Higazi (47), die seit 22 Jahren zur Senderfamilie gehört. Bei „Dancing Stars“ zeigt die in Kairo geborene und in Kanada aufgewachsene Wahl-Wienerin nun erstmals einer breiten Öffentlichkeit ihr Gesicht, das beim Thema Musik zu strahlen beginnt. Gemeinsam mit Manuel Rubey moderiert die Ballroom-Entdeckung heute Abend (21.45 Uhr, ORFeins) die Amadeus Awards. Die TT hat vorab mit ihr gesprochen.

FM4-Hörern sind Sie seit vielen Jahren ein Begriff, seit Sie bei „Dancing Stars“ mitmischen, hat Ihre Stimme nun ein Gesicht bekommen, das auch auf der Straße erkannt wird. Weinen Sie Ihrer Anonymität hinterher?

Riem Higazi: Nein – das war ja sogar der Grund, warum ich mitmachen wollte. Ich hab’ zu mir gesagt: „You know what, Riem: Es ist Zeit, dass du dich präsentierst, dass du zeigst, wer du bist und dass du einen Wert hast.“ Insofern ist es leiwand, wenn die Leute mich erkennen. Bislang hab’ ich nur positives Feedback bekommen – ich werd’ mit Liebe und Zuneigung regelrecht überschüttet. Das baut mich auf.

Wie haben die FM4-Kollegen auf Ihren Ballroom-Ausflug reagiert? Bekamen Sie da ein „You’re at home, baby“ mit auf den Weg?

Higazi: Zuerst haben alle ungläubig g’schaut, aber nach dem ersten „Schock“ haben sie mir Mut und Unterstützung zugesprochen. Das gilt auch für die FM4-Community, die voll hinter mir steht.

Dabei könnte man gerade bei den FM4-Hörern meinen, dass Sie „Dancing Stars“ ziemlich uncool finden.

Higazi: Irgendwie ist es wie beim Song Contest: Man gibt nicht zu, dass man zuschaut, tut’s aber trotzdem. Und genießt es heimlich. (lacht)

Mit Manuel Rubey moderieren Sie heute Abend die Amadeus Awards, die nach zehn Jahren wieder beim ORF gelandet sind. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sucht man eine Plattform für Musik ansonsten vergeblich ... Higazi: Das seh’ ich anders: Bei FM4 hat österreichische Musik eine große Plattform. Bei der Sendung „Soundpark“ können heimische Künstler seit mehr als 20 Jahren ihre Musik präsentieren – und darauf bin ich extrem stolz.

Im Fernsehen gibt’s trotzdem keine Musikmagazine. Fehlen Formate wie „X-Large“ oder „Ohne Maulkorb“?

Higazi: (überlegt) Ja. Es wäre wirklich genug Potenzial in allen Genres da, um eine Sendung zu füllen. There is so much cool Austrian music! Es wäre wunderbar, wenn der ORF dafür eine halbe Stunde, eine Stunde oder drei Stunden die Woche hergeben würde. Die Leute würden es lieben.

Beim Amadeus konkurrieren Wanda und Bilderbuch mit dem Nockalm-Quintett um den Titel „Band des Jahres“ und sind Andreas Gabalier und Voodoo Jürgens als „Künstler des Jahres“ nominiert. Werden da nicht Äpfel mit Birnen verglichen?

Higazi: Da kann ich jetzt gar nicht widersprechen. Es ist schon komisch, dass Andreas Gabalier und Voodoo Jürgens in derselben Kategorie antreten. Aber wie soll ich’s sagen: Life is unfair. Manchmal halt.

Jan Böhmermann hat zuletzt die deutsche Popmusikindustrie als „seelenlose Kommerzkacke“ angeprangert und aufgezeigt, dass sich Schlager und Pop textlich kaum noch unterscheiden. Sehen sie das ähnlich? Higazi: Ich finde, dass jedes Genre seinen Wert hat. Es gibt Zeilen in Volksmusikliedern, die total poetisch sind. Und dasselbe gilt für Popsongs.

Ist die österreichische Popmusik seelenvoller?

Higazi: Für mich hat Musik immer eine Seele: Wenn sich irgendein Mensch dazu bewegt, dann ist sie da, die Seele. Auch wenn das ein megabombastisch überproduzierter Hit ist, den man nicht mehr hören kann, muss man sich immer denken, dass irgendwo auf der Welt jemand eine irrsinnige Freud’ hat, dieses Lied zu hören und volle Kanne abshakt.

Ende der 1990er-Jahre haben Sie mit Falco den Text zu seinem Song „Krise“ geschrie- ben. Wie kam es dazu?

Higazi: Oh my God, jetzt bin ich rot. Ich hab’ zu der Zeit in London gelebt und war mit Thomas Lang, dem Drummer von Falco, zusammen. Falco hat damals in London eine Platte aufgenommen und uns angerufen, weil er eine Übergangsstrophe für eine Technonummer brauchte. Und die hab’ ich ihm geliefert. Man muss wissen, dass ich damals echt kein Geld hatte. Aber als die Platte rausgekommen ist, waren plötzlich 10.000 Schilling auf meinem Konto – weil der Hans mir total viel von den Tantiemen überließ. Er war so ein feiner Mensch.

Zurück zu „Dancing Stars“: Letzte Woche hat Jurorin Karina Sarkissova gemutmaßt, dass Felix Baumgartner nach Ihrem sexy Auftritt mit einer Erektion zu kämpfen hat. Hat es Sie gestört, dass Sie so in die Frauenbild-Diskussion hineingezogen wurden? Higazi: Ich bin seit 25 Jahren politische Journalistin – und da war es schon ein bisserl seltsam, dass ich plötzlich Teil einer Schlagzeile mit den Worten „Erektion“ und „Baumgartner“ war. Aber ich hab’ es von Karina großartig gefunden, weil sie ein Statement gemacht hat. Und da kann ich es auch verschmerzen, dass ich unfreiwillig involviert war.

Haben Sie weitere TV-Pläne?

Higazi: Für mich wäre es cool, eine Nachrichtensendung mit dem Titel „Die Redaktion“ zu machen, in der gezeigt wird, wie journalistisch gearbeitet wird und wie aus Themen seriöse Beiträge werden. Und mit meiner Teilnahme bei „Dancing Stars“ will ich den ORF-Bossen zeigen, dass ich es ernst mit meinen Fernseh-Plänen meine: Ich kleb’ mir dafür sogar eine Feder auf den Hin- tern und tanz’ Cha-Cha-Cha.

Das Gespräch führte Christiane Fasching