Sie haben eine Reihe von Festivals kuratiert und zuletzt lange Jahre das „Donaufestival" geleitet. Ist die Arbeit an einem kulturellen Event für Sie eine Berufung?

Tomas Zierhofer-Kin: Ich bin da hineingerutscht und habe mein erstes Festival mit 19 organisiert. Natürlich fällt einem irgendwann auf, dass man sich mit dem Festival-Machen verändert. Ich tu mir inzwischen wahnsinnig schwer mit der Vorstellung, ein Haus zu leiten. Bei einem Ganzjahresbetrieb würde mir der Moment der Leere fehlen, der Punkt, an dem man sich fragt, warum man das eigentlich tut, und an dem man für sich neu definiert, was Sinn macht.

Mit der Intendanz der Wiener Festwochen übernimmt man ein heikles Amt, Ihre Bestellung geht mit einer gewünschten Neudefinierung des renommierten Festivals einher. Beflügelte Sie dieser Rückenwind zu Ihrer Programmierung, die sich sehr abhebt von dem, was man gewohnt ist?

Zierhofer-Kin: Wir knüpfen an eine weit zurückliegende Vergangenheit der Festwochen an, als mit „Gegentöne", „Big Beat" oder dem Performance-Festival „Big Motion" Avantgardistisches stattgefunden hat. Die Festwochen standen ja früher dafür, in der Stadt einen Ausnahmezustand herzustellen. Das hat sich dann etwas verändert. Wir treten an, um etwas zu riskieren und exemplarische Dinge zu tun. Ein Beispiel: Wohl kaum ein Opernhaus in Wien würde so ein Unterfangen wagen wie diesen „Parsifal", diese völlige Neuschöpfung von Jonathan Meese und Bernhard Lang. Ich denke, genau dafür müssen die Festwochen stehen.

Auch wenn es eine zum Teil phantastische Musikschiene bei den Festwochen gab, wurde es doch als Theaterfestival betrachtet. Es ist kein Geheimnis, dass das (europäische) Theater ästhetisch in der Krise steckt und mit formaler wie inhaltlicher Unsicherheit auf unser Heute reagiert. Ist die Auflösung der Genres, wie Sie es mit dem Fokus auf Performance nun zeigen, die Zukunft?

Zierhofer-Kin: Theoretisch ja! Es gibt ja diesen berühmten Satz: Wer die Kunstform Theater liebt, der muss die Institution Theater hassen. Vor allem im deutschsprachigen Raum ersticken die Stadttheater im Moment an ihrer Struktur. Wenn diese noch in den 1980er-Jahren der Ort waren, wo Gesellschaft verhandelt wurde, so haben sie diese Vorreiterrolle eingebüßt. Nicht mehr zeitgemäße Hierarchien und Produktionsbedingungen bewirken eine Versteinerung. Ich glaube aber, dass neue Generationen von Theaterleuten sich gar nicht mehr so eng im Theater sehen, weil sie anders sozialisiert sind, im Bereich der bildenden Kunst, im Tanz oder in Subkulturen. Ich bin überzeugt, dass am Theater sehr viel möglich ist, wenn wir zulassen, dass die Grenzen total verschwimmen.

Die Festwochen als „Festival der ausgebreiteten Arme" erobern mit dem „Performeum" am ÖBB-Gelände beim Hauptbahnhof oder der Clubschiene „Hyperreality" im Schloss Neugebäude inhaltlich wie geografisch neue Räume. Wie groß ist die Hoffnung, dass sich damit auch neue Besucherschichten umarmen lassen?

Zierhofer-Kin: Das ist natürlich das am schwierigsten Vorhersagbare. Die Festwochen per se haben ein sehr aufgeschlossenes Publikum, das auch auf unbekannte oder ungewohnte Dinge neugierig ist. Die wirkliche Herausforderung jedoch ist, ob wir es schaffen, Leute, die bisher nicht zu den Festwochen gekommen sind, über die neuen Formate wieder oder erstmals für die Festwochen zu interessieren. Die neuen Formate sollen als Schlupflöcher dienen, um in diesen Kunst-Kosmos einzutreten und zu merken, wie eng inhaltlich alles zusammenhängt. Wenn z. B. jemand zu „Hyperreality" kommt, kann es spannend sein, sich in der Folge mit der Produktion „Les Robots ne connaissent pas le Blues oder Die Entführung aus dem Serail" auseinanderzusetzen, die zwar auf Mozart basiert, aber auch über Punk- und Techno-Kultur reflektiert. Das kann für jemanden, der anders sozialisiert ist, eine Möglichkeit sein, zur Oper zu finden. Zugleich kann es aber auch für jemanden, der Oper kennt, eine spannende Herausforderung sein, so ein Werk völlig neu zu entdecken.

Auffallend ist die Abkehr von „europäischen" Positionen, zentral der Begriff des Postkolonialismus, u. a. in der Festwochen-Ausstellung und einem von Zohra Opok­u kuratierten Festival-Nukleus zu afrikanischer (weiblicher) Identität. Formen sich Identitäten neu, abseits nationaler Bestimmung?

Zierhofer-Kin: Ganz sicher! Wir müssen uns neu denken, weil wir merken, dass noch immer Kolonialismus herrscht, dessen Basis der Kapitalismus ist. Für uns als westliches Festival, das als eine der Programmsäulen die „Akademie des Verlernens" einrichtet, ist klar, dass es im Moment eine globale Überlebensfrage ist, die bislang dominante westliche kulturelle Praxis zu verlernen, um andere kulturelle Abzweigungen zu nehmen. Und um so zu einer neuen Denkart von Welt und möglicher Zukunft zu kommen.

Sie haben fünf Jahre vor sich, was für die Planung sehr erleichternd ist. Was wünschen Sie sich von Ihren ersten Festwochen?

Zierhofer-Kin: Ich wünsche mir zuerst einmal ein möglichst buntes Publikum. Und ich wünsche mir etwas, was mir bei vielen großen Festivals abgeht, nämlich, dass die Festwochen noch mehr in der Stadt sichtbar werden. Es wäre für mich wahnsinnig toll, wenn es gelänge, auch abseits des Festivalzentrums Räume zu schaffen, wo sich Leute darüber austauschen, was sie bewegt, was sie elektrisiert hat. Das Publikum muss ja nicht alles toll finden, aber wir wollen etwas gestalten, das als ein Angebot zum Spiel von den Menschen in dieser Stadt angenommen wird. Das wäre das Schönste. Natürlich ist unser Programm gewagt und es ist die Ouvertüre!

Das Gespräch führte Bernadette Lietzow