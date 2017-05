Von Michael Domanig

Innsbruck – „Erinnerungen an Innsbruck“ heißt eine neue Buchreihe, die ab sofort im Verlag der Wagner’schen Universitätsbuchhandlung erscheint. Darin sollen nicht nur persönliche Stadtteilgeschichten gebürtiger Innsbrucker erzählt, sondern auch prägende historische Ereignisse aufgearbeitet werden.

Autor des ersten Bandes – der morgen Dienstag präsentiert wird – ist Josef Wallinger, Jahrgang 1957 und im Brotberuf Lehrer an der BHAK/BHAS Hall. In „Kindheit in Pradl“ erinnert er sich an jenen Innsbrucker Stadtteil, in dem er seine ersten 18 Lebensjahre verbracht hat. Er erzählt von den Greißlerläden und Fachgeschäften, in denen er mit seiner Mutter einkaufte, vom Fußballspielen am Tivoli-Areal, von langen, heißen Sommertagen im Schwimmbad, von jenem netten Friseur, der den Kindern während des Haarschnitts Märchen erzählte, und vielem mehr.

„Pradl war zur Zeit meiner Kindheit ein Stadtteil, der besonders für junge Menschen sehr lebenswert war, das wollte ich festhalten“, erklärt Wallinger die Grundmotivation für das Buch, das Kindheitserinnerung und Stadtteilporträt in einem geworden ist. „Das Leben fand, im positivsten Sinne, auf der Straße statt – und in der unmittelbaren Umgebung, weil dort alles Nötige verfügbar war. Wer etwa nicht auf Urlaub fahren konnte, verbrachte den Sommer im Tivoli.“ Je mehr er Pradl beschrieben habe, „umso klarer wurde mir, wie prägend diese Zeit für mich persönlich war“.

Viele Veränderungen seit den 60er- und 70er-Jahren sieht Wallinger durchaus positiv: So sei der Rapoldipark heute viel großzügiger als in seiner Kindheit. Durch die geplante Verlegung der Straßenbahnroute würden künftig mehr Leute erreicht. Generell sei der homogene Arbeiterstadtteil von einst viel bunter geworden – „mit Studenten, Migranten, Älteren, jungen Familien“. Anderes, etwa die höhere Verbauungsdichte, die in Pradl angestrebt werde, sieht er dagegen skeptisch. Zu befürchten sei, dass der Stadtteil sein Gesicht verliere.

Das steigende Interesse an Lokalgeschichte habe auch mit Nostalgie zu tun, glaubt Wallinger. „Man kann aus harten Zeiten in eine Welt eintauchen, in der es einfacher, persönlicher, weniger anonym zuging. Ich kenne als Lehrer die 14- bis 19-Jährigen von heute und ihre Lebensrealität – und kehre gern, auch mit einer gewissen Verklärung, in die schöne alte Welt zurück.“

Markus Renk, Geschäftsführer der Wagner’schen, nennt mehrere Motive für die neue Buchreihe: „Einerseits sammle ich selbst leidenschaftlich Tyrolensien und interessiere mich brennend für Zeitgeschichtliches rund um Innsbruck.“ Zum anderen sei er bei der Übernahme der Wagner’schen 2015 mit dem Ziel angetreten, diese (wieder) als Meinungsbildungs- und Informationsplattform zu etablieren. Und: „Bestimmte Themen, die Innsbruck betreffen, dürfen einfach nicht in Vergessenheit geraten.“ Auch Renk ortet wachsendes Interesse an Regionalgeschichte – „sowohl bei den Jungen als auch bei Leuten, die jetzt in einem Alter sind, wo sie ihre Erinnerungen an die Kinder oder Enkel weitergeben wollen“. Im Buchhandel sei es schon länger ein Trend, dass Bücher über Tirol gut „gehen“.

„Wir rufen alle Menschen, die etwas zu erzählen haben, auf, uns ihre Erinnerungen an Innsbruck zu schicken“, sagt Renk, „wir freuen uns über jedes Manuskript.“ Zugleich suche man proaktiv Autoren für konkrete Themen, die man unbedingt behandeln wolle: „Wir wollen mit historischen Fotos arbeiten oder bestimmte geschichtliche Aspekte bewusst aufgreifen – von Reisezielen historischer Persönlichkeiten in Innsbruck bis hin zum Thema Verbrechen.“

Die neue Reihe startet mit zwei Büchern pro Jahr. „Wenn es so läuft wie erwartet, wollen wir den Rhythmus beschleunigen“, kündigt Renk an. Erhältlich sind die Bände ausschließlich in der Wagner’schen Buchhandlung.