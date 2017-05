Von Peter Angerer

Innsbruck – Der skandinavische Großschriftsteller Max Zorn (Stellan Skarsgård) präsentiert in New York seinen neuen Roman. Seine Lebensgefährtin Clara (Susanne Wolff) möchte bei den Lesungen vor Scham in den Boden versinken, erzählt Zorn doch von seiner Liebe zu Rebecca (Nina Hoss), die sein Leben, wenn nicht gar seine Seele hätte verändern können. Max und Rebecca hatten vor 17 Jahren ein romantisches Wochenende in einem Hotel in den Dünen von Montauk auf Coney Island verbracht, aber schlampig wie Menschen nun einmal sind, hatte er diese entscheidende Wegkreuzung und damit das existenzielle Potenzial der Beziehung übersehen. Zu Claras Beruhigung sagt Max, „Ist ja nur ein Roman“, aber als er den legendären Kunstsammler Walter (Niels Ares­trup) trifft, erkundigt er sich doch nach Rebeccas Verbleib. Die aus Dresden stammende Juristin heißt mittlerweile Rebecca Epstein und ist für die Größen der Wall Street die erste Adresse. Der Name Madoff bleibt – einmal in die Luft geworfen – auch dort hängen. Als Max – ungebeten – in ihr Apartment kommt, erkundigt er sich vom Luxus überwältigt nach den Eigentumsverhältnissen, da solche Buden sonst nur zu sehen sind, wenn sich Popstars verändern wollen. Rebecca kann ihn beruhigen: „Ich komme nur nachts, um zu putzen!“ Das Leben ist immer ein Roman.

Durch die Probleme, die Regisseure mit den Romanen von Max Frisch hatten, waren dem Schweizer Autor auch Enttäuschungen erspart geblieben. Die Filmrechte von „Homo Faber“ waren 30 Jahre lang durch die Hollywood-Studios gewandert, bis sich 1988 Volker Schlöndorff der Geschichte über ein versäumtes Leben annahm. Aber schon damals hätte Schlöndorff die 1975 erschienene Erzählung „Montauk“ für eine Kinoadaption bevorzugt. Andererseits war dieser von Sam Shepard gespielte Ingenieur Faber, der auf Flughäfen beim Aufruf „Last call for Passenger Faber“ an die eigene Vergänglichkeit erinnert wird, schon ein Alter Ego von Max Frisch.

In „Montauk“ gab es dagegen keinen Zweifel, Autor und Ich-Erzähler heißen Max Frisch, aus dem in Schlöndorffs „Rückkehr nach Montauk“ Max Zorn wird. Endlich, nach mehr als einem halben Jahrhundert im selbstlosen Dienst der Weltliteratur von Grass bis Proust möchte Schlöndorff auch von sich erzählen, bevor ihn der letzte Aufruf erreicht.

Frischs „Montauk“ wurde vor 40 Jahren auch ein Bestseller, weil der Autor intime und gleichermaßen indiskrete Auskünfte zu seinem Privatleben, über seine gescheiterten Ehen und Lebensbeziehungen lieferte. Er erzählte von der unkontrollierbaren Ingeborg Bachmann und seiner rasenden Eifersucht, die ihn immer wieder von Zürich nach Rom jagen ließ. Den Satz „Das Ende haben wir nicht gut bestanden, beide nicht“ schreibt nun Zorn in Schlöndorffs Film, aber Epstein ist nicht Bachmann, denn, befragt nach den Vorstellungen für ein gemeinsames Leben, sagt die Anwältin: „Ich wollte, dass du der Vater meiner Kinder bist.“ In Schlöndorffs Autobiografie „Licht, Schatten und Bewegung“ sagt das die Sängerin Ute Lemper zum Regisseur. Dabei ist es schon ein gewagtes Unternehmen, eine Figur Zorn zu nennen, wenn man nur in elegischen Erinnerungen baden will.