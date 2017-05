Innsbruck – Die in Datingportalen abgestellten Profile sind oft in der Not entstandene Übertreibungen, die Fotografien sind vor Jahren gemacht worden. Uwe König (Peter Schneider) nennt sich „Brandbeschleuniger XL“ und entdeckt im Video von „Nixe 74“ das pure Glück. Die ausgelassene Nixe ist Janine (Katja Bürkle), die sich im Wald tanzend an den Arm ihres sie filmenden Partners klammert. Aber der Clip ist ein Schwindel, die Künstlerin hat einfach einen Sakkoarm um den Selfie­Stick gestülpt, warum sollte sie auch sonst das Netz aufsuchen, um ihrer Einsamkeit zu entkommen. Uwes Frau Julia (Eva Löbau) hat für solche Umwege keine Zeit, weshalb sie beim Escort-Service Vincent (Eugen Bauder) ordert, der exakten Anweisungen zu folgen hat. Wenn sie „Nein“ sagt, bedeutet das „Ja!“, dann ist nur noch auf ein entscheidendes Codewort zu achten.

Uwe, Julia, Janine und Vincent sind vier von 36 Figuren, die Helmut Krausser 2009 in seinem Roman „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ zwischen Weihnachten und Mai durch die Tristesse Berlins taumeln ließ. Lars Montag, ein TV-Serienroutinier („Mord in bester Gesellschaft“, Kluftinger-Krimis), hat für sein Kinodebüt das Ensemble auf 13 Charaktere gekürzt und zugleich den Schauplatz anonymisiert – vielleicht, um dem koproduzierenden Bayerischen Rundfunk entgegenzukommen. Aufgeweicht wurden auch die Männerfantasien, obwohl die Pornografie in der Adaption eine große Rolle spielt.

Der Lateinlehrer Ecki Nölten (Bernhard Schütz) befindet sich nach dem erfundenen Vorwurf der sexuellen Belästigung einer Schülerin psychisch und ökonomisch in prekären Verhältnissen. Er randaliert in Uwes Supermarkt, weil der Verkauf der günstigen Wurstzipfel eingestellt wurde. Ein paar Euro verdient er in einer Fabrikshalle mit „Anger Rooms“, damit ähnlich wütende Menschen ihre Aggressionen beim Zerstören von Sperrmüll abbauen können.

Die 14-jährige Swentja (Lilly Wiedemann) möchte erste sexuelle Erfahrungen als Pros­tituierte machen. Ihre Mutter (Maria Hofstätter) glaubt, mit der Erfindung eines Liebhabers Eifersucht und neues erotisches Interesse des Vaters (Rainer Bock) entfachen zu können. Der widmet seinen Vorrat an Gefühlen längst zwei bedrohten Bienenvölkern. Dem 16-jährigen Mahmud (Hussein Eliraqui) erlauben religiöse Traditionen nur käuflichen Sex. Er könnte Swentjas erster Kunde werden. Aber da gibt es noch den rassistischen Polizisten Thomas Stern (Jan Henrik Stahlberg), der mit Hasstiraden auch nur das Interesse seiner Kollegin Carla (Friederike Kempter) erregen möchte.

Lars Montag opfert die Glaubwürdigkeit seiner Figuren so manchem Schenkelklopfer. Die dokumentierten Bemühungen der Industrie, die Einsamkeit der Großstadtneurotiker in ein Geschäftsmodell zu verwandeln, sind dagegen erstaunlich. (p. a.)