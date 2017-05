Von Edith Schlocker

Innsbruck – Auf einen ersten Blick schauen die Bilder von Othmar Eder wie etwas unscharf geratene Fotografien aus. In denen es um subtile Tauchgänge in Landschaftliches geht, das der seit vielen Jahren in der Schweiz lebende Tiroler am liebsten dann mag, wenn es sich im Zustand des in morbider Ästhetik Zerfallenden befindet. Der 62-jährige Künstler, der sich in den vergangenen Jahren in seiner alten Heimat leider sehr rar gemacht hat, ist aber ein manischer Zeichner. Um am liebsten auf riesigen Blättern über das Sehen und Wahrnehmen nachzudenken, wobei für ihn scheinbar banale Szenen das ideale Medium sind.

Das kann ein umgestürzter Gartenzwerg genauso sein wie ein Schiff, ein Garten im Regen oder eine bereits verwesende Schildkröte. Herangezoomt auf große Formate, was das normalerweise kaum Beachtete mit Bedeutung auflädt, die bisweilen unfreiwillig symbolbefrachtet daherkommt. Die kleinen Geschichten, die man hier zu lesen glaubt, lösen sich bei langsamer Annäherung allerdings immer mehr auf, werden zunehmend rätselhafter, um am Ende zur fast abstrakten Struktur zu werden.

Zelebriert in grafischer Raffinesse vom Allerfeinsten. Besonders in Eders Kohle-Übertragungen, einer von ihm perfektionierten Technik, die es ihm erlaube, „malerisch zu zeichnen“, so der Künstler. Indem die eigentliche Zeichnung letztlich zum Mittel zum Zweck degradiert wird, passiert das Gezeichnete doch auf Kohlepapieren, deren graue oder schwarze Beschichtung auf dem „wirklichen“ Blatt liegt. Auf das sich je nach Druck des Stiftes feinste Linien genauso wie körperhaft flächige Effekte übertragen lassen, der Eindruck unterschiedlichster Haptiken von spiegelnden Wasserflächen über Atmosphärisches bis zu konkreten pflanzlichen Strukturen entstehen kann.

Der Filter, der bei dieser Technik ganz konkret zwischen Bild und Wirklichkeit geschoben wird, verleiht Eders Arbeiten ihre sehr spezielle Patina, das reizvolle Flair des Entrückten. Das mit konkreten Stimmungen und Landschaften genauso zu tun hat wie mit der momentanen Verfasstheit des Künstlers beim Akt des zeichnenden Malens.

Wobei es angesichts der morbiden Poesie seiner Bilder nicht verwundert, dass sich Eder ganz besonders zu Lissabon hingezogen fühlt. Passt doch die legendär melancholische Gestimmtheit der Portugiesen so wunderbar zu diesen Genres, in denen nichts wirklich eindeutig ist, ein in mehrfacher Weise mehrschichtiges Spiel zelebriert wird. Im mentalen genauso wie im realen Sinn, legt Eder doch oft zahlreiche Schichten von Kohlepapier auf seine Bilderfindungen, bevor am Ende eines langen Prozesses eine Wirklichkeit entsteht, die nur scheinbar mit der realen zu tun hat.