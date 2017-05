Mailand, Ibiza – Der House-DJ Robert Miles ist laut einem Bericht von Spiegel Online und diverser italienischer Medien im Alter von 47 Jahren gestorben. Zwei DJ-Kollegen von Miles, Mario Fargetta und Joe T Vannelli, bestätigten den Tod des Musikers auf Facebook. Ein Sprecher des Künstlers gab gebenüber der Deutschen Presse Agentur an, dass Miles aufgrund einer Krebserkrankung verstorben sei.

Miles wurde in Neunziger Jahren vor allem mit seiner Debütsingle „Children“ bekannt und berühmt. Der Song wurde in allen Clubs Europas auf- und abgespielt und gilt bis heute als einer der größten Trance-Hits aller Zeiten. Miles gewann zahlreiche Preise, darunter den World Music Award und den Brit Award.

Der DJ wurde als Roberto Concina in der Schweiz geboren, wuchs ab dem zehnten Lebensjahr aber in Italien auf, wo seine Eltern auch herkamen. Zunächst legte er überwiegend in italienischen Clubs auf. Schon bald führte ihn sein Talent aber nach London, New York, Berlin und Ibiza. Miles arbeitete als Komponist, Produzent, DJ und zuletzt auch als Radiomacher und lebte zuletzt auf Ibiza. (TT.com)