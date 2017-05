Kiew – Österreich steht zum vierten Mal seit 2004 im Finale des Eurovision Song Contests. Der Tiroler Nathan Trent wusste mit seinem „Running On Air“ am Donnerstagabend in Kiew zu überzeugen. Wenig überraschend zog auch Rumäniens kuriose Jodel-Rap-Einlage ins Finale sein. Auch der Bulgare Kristian Kostow darf noch einmal auftreten. Er gilt als einer der Favoriten der Buchmacher.