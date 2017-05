Kiew – Stimmschizoiden, Prinzessinnenträume und Folklorejodler: Ein buntes Feld an Konkurrenten erwartet Nathan Trent im 2. Halbfinale beim Song Contest in Kiew. Am Donnerstagabend muss er sich in dem sehr diversen Feld, das auch mit vielen Favoriten gespickt ist, um eines von zehn Finaltickets durchsetzen. TT.com begleitet die Halbfinalshow im Live-Ticker – um kurz vor 21 Uhr geht‘s los.