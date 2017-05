Von Ivona Jelcic

Venedig – Wer hat den Größten? Nein, es geht hier nicht um den traditionellen Maibaum-Wettstreit unter Nachbardörfern. Wobei: In diesen Maitagen wird in Venedig auch die Welt zum Dorf. Und Österreich hat sich mit dem größten, respektive höchsten Aussichtsturm geschmückt. Rund neun Meter ragt das Heck von Erwin Wurms auf die Schauze gefallenem Lkw in die Höhe, von dort oben lässt es sich den anderen herrlich aufs Dach schauen. Die Anweisung und gleichzeitig der Werktitel lauten freilich anders, nämlich: „Stillstehen und auf das Mittelmeer schauen“. Das von hier aus in Wahrheit nicht zu sehen ist. Gewohnte Wurm’sche Ironie – doch beim Aufstieg durch das Innere des Trucks wird’s irgendwie auch klaustrophobisch-ernst. Das mag am Fahrzeug-Typ liegen, mit dem man zuletzt Bedrohliches verband, das außerdem zur Todesfalle für Flüchtlinge geworden ist.

Das eigentliche Unbehagen aber setzt sich letztlich daran fest, wie derlei Assoziationen über die Gestalt eines nagelneuen, man möchte fast sagen: schönen Vehikels ins Ungewisse transportiert werden.

Im Inneren des Hoffmann-Pavillons verführt die Frage der Mobilität zu geistiger wie körperlicher Betriebsamkeit: Wurm hat einen alten Wohnwagen aus den 1970er-Jahren präpariert, u. a. Löcher hineingeschnitten, durch die man den Anweisungen zufolge Arm oder Hintern hinausstrecken soll – mal um die Welt zu berühren, mal um „bloß allgemein über Tugenden und Laster“ nachzudenken. Auch andere Utensilien laden zur Realisierung von „One Minute Sculptures“ ein, mit denen Wurm bekanntlich einen maßgeblichen Beitrag zur Erweiterung des Skulpturenbegriffs geleistet hat.

Brigitte Kowanz tat dasselbe – allerdings ganz anders, nämlich mit dem Medium des Lichts. Womit zur inhaltlichen Klammer des Österreich-Beitrags auf dieser Biennale auch schon alles gesagt wäre. Dass Kowanz’ Beitrag zunächst ein wenig im Hintergrund stehen würde, war zu erwarten, aus dem im Innenhof realisierten Zubau (Light Space) leuchtet es aber durchaus verheißungsvoll heraus: Es ist quasi der visuelle Lockruf in die Unendlichkeit, in die Unwägbarkeit des virtuellen Raums, in den verschlungene, ins grenzenlos gespiegelte Neonschleifen hineinziehen. Und der doch ganz konkrete Anhaltspunkte hat: nämlich als Morsezeichen codierte Daten, die man als Urknall für die radikale Entgrenzung ansehen kann – die Vorstellung des Internets am CERN oder die Geburtsstunden von iPhone und Wikipedia.

Kowanz’ „Infinty & Beyond“ ist der mit Sicherheit kontemplativere Part, insgesamt haben sich hier zwei hochrenommierte österreichische Künstler gut und auch augenfällig eingerichtet. Preisverdächtig? Dafür könnte der von Kommissärin Christa Steinle kuratierte Österreich-Pavillon dann doch zu unentschlossen sein. Am Samstag vergibt die diesjährige Biennale-Jury den Goldenen Löwen u. a. für den besten Länderpavillon.

Einen starken Auftritt legt jedenfalls Anne Imhof mit ihrer für den Deutschen Pavillon konzipierten Performance namens „Faust“ hin. Keine leichte Kost, darauf lassen bereits zwei in einem Zwinger vor dem Pavillon untergebrachte Dobermänner schließen, innen wurden Panzerglas-Wände und -Zwischendecken eingezogen, durch die lauter ziemlich desperate junge Menschen insgesamt fünf Stunden lang durch Zweifel und Ängste taumeln. Auch direkt unter den Füßen des Publikums – bis nicht mehr klar ist, wer draußen und drinnen, zugehörig oder ausgeschlossen ist.

Wer hier hineinwill, braucht Geduld, die Schlange vor dem Eingang ist schon frühmorgens elendslang. Was nach Biennale-Logik wiederum noch mehr Leute anlockt – auch vor dem finnischen Pavillon, in dem man auf eine ziemlich wirr-absurde Video-Installation von Erkka Nissinen und Nathaniel Mellors trifft. Rumänien wiederum würdigt die große Geta Brãtescu, der Georgier Vajiko Chachkhiani lässt es be(d)rückend in ein altes georgisches Holzhaus regnen, vor dem US-Pavillon hielt im Rahmen der gestrigen Eröffnung Mark Bradford ein leidenschaftliches Plädoyer für sie soziale Wirkkraft der Kunst, die bei ihm auch in einem kollaborativen Projekt in der Stadt sichtbar werden soll. Wo sich stets unerwartete Entdeckungen machen lassen: Viele der insgesamt 86 Länderbeiträge sind – mangels Pavillon in den Giardini oder im Arsenale – über die ganze Stadt verteilt.