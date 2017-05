Von Tamara Stocker

Innsbruck, Kiew — Österreich gewinnt den Eurovision Song Contest! Zumindest, wenn es nach dem schwedischen Streamingriesen Spotify geht. Dort liegt der Tiroler Nathan Trent mit seinem „Running On Air" nämlich im Beliebtheits-Ranking auf Platz eins aller Finalisten. Optimismus in allen Ehren, das Orakeln sollte man dann doch besser den Experten überlassen.

Denn ein ganz anderes Bild zeichnen die internationalen Wettbüros als Auguren des ESC. Diese prognostizieren ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze — allerdings ganz ohne Rot-Weiß-Rote Beteiligung. Während Nathan Trents Siegchancen gering sind (aktuell Platz 21), matchen sich Italien, Portugal und Bulgarien um die Trophäe.

Erstmals Wechsel an der Spitze

Statistisch sagen die Wettquoten nichts über die Endplatzierung aus, denn gewettet wird nur auf den Sieg. Rang 21 für Nathan Trent bedeutet daher nicht, dass er nach Meinung der Buchmacher auf Platz 21 landen wird, sondern dass es für 20 Songs wahrscheinlicher ist, dass sie den Sieg davontragen. Das gilt vor allem für „Occidentali's Karma". Der italiensche Gute-Laune-Song steht seit Februar auf Platz eins der Buchmacher und ist für Zocker daher wenig attraktiv.





Gestern Nachmittag gab es aber kurzzeitig ein portugiesisches Intermezzo — Salvador Sobral schob sich mit seinem Fado „Amor pelos dois" erstmals an Francesco Gabbani vorbei. Über Nacht gab es dann wieder einen Wechsel, aktuell tauschen sie beinahe stündlich die Plätze. Aber wenn sich zwei streiten, freut sich ja bekanntlich der dritte. Denn Kristian Kostow (17) aus Bulgarien hat da mit seiner kraftvollen Ballade „Beautiful Mess" auch noch ein Wörtchen mitzureden.

Mit Sympathiepunkten weiter nach oben?

Dass es ein Mann aufs Treppchen schafft ist übrigens eher die Ausnahme. Statistisch gesehen gewinnt eine Frau in Moll — das zeigt zumindest die jüngere ESC-Geschichte seit der Jahrtausendwende (siehe Grafik).

Aber Gewinnen ist beim ESC nicht alles, schon gar im Fall von Österreich. Für die Alpenrepublik ist es alleine schon eine Sensation, sich überhaupt für das Finale zu qualifizieren. Dies ist dem Land in 13 Jahren nur vier Mal gelungen — zuletzt vor zwei Tagen in Kiew. Und die Moderatoren ließen uns ganz schön zappeln. Als letztgenannte von zehn Nationen schaffte Österreich doch noch den Sprung in die Endrunde — den selben Nervenkrimi musste 2014 Conchita Wurst durchleben. Wievielter Nathan Trent im 2. Halbfinale tatsächlich geworden ist, wird am Sonntag bekanntgegeben.

Dass es der 25-Jährige überhaupt ins Finale schafft, hätten wohl die Wenigsten erwartet. Noch im Februar rangierte Österreich im Halbfinal-Ranking abgeschlagen auf dem letzten Platz. Dank überzeugender Leistungen in den Proben und nicht zuletzt seiner positiven Persönlichkeit hat sich Nathan in Kiew aber rasch zum Fanliebling gemausert — was sich positiv auf die Wettquoten auswirkte. Das könnte ein gutes Omen für das Telefonvoting sein, denn ihre gute Platzierung hatte Österreich-Starterin Zoe im letzten Jahr den Zuschauern zu verdanken. Lediglich 31 Punkte aus dem Juryvoting bedeuteten Platz 24 von 26. 130 Punkte gab es aber von den Fans — was sie vor auf Platz 13 hievte. Das neue Voting-Prozedere — bei der Jury und Publikumsstimmen getrennt gewertet werden — lässt also durchaus Überraschungen zu.

Nathans Startnummer taktisch ungünstig

Ein gutes Abschneiden für Nathan Trent wäre insofern überraschend, da er mit der frühen Startnummer vier ins Rennen geht. Statistisch gesehen ist ein Startplatz in der zweiten Hälfte — besonders im hinteren Drittel — erfolgsversprechender, da die Interpreten den Zuschauern im Hinblick auf die Abstimmung länger im Gedächtnis bleiben. Heißt: Je weiter hinten die Startposition, desto weiter vorne die Endplatzierung. Inwiefern sich dieser vorherrschende ESC-Mythos heute bestätigt, wird sich zeigen. Mit Startnummer neun bzw. elf starten auch Italien und Portugal früh, Mitfavorit Bulgarien singt als Vorletzter im 26 Teilnehmer starken Finalfeld.

Zuletzt war es übrigens der schwedischen Gruppe „Herreys" gelungen, sich mit Startplatz eins den Sieg zu holen — das liegt allerdings 33 Jahre zurück. Dass Schweden sich heute zum siebten Mal — und damit genau so oft wie Rekordhalter Irland — die ESC-Krone holt, ist nicht gänzlich ausgeschlossen; wahrscheinlicher ist aber ein Platz in den Top fünf. Das sieht auch Google so. Der Suchmaschinen-Riese hat sich heuer erstmals gefragt: Was wäre, wenn Google-Suchanfragen zu ESC-Punkten umgewandelt würden? Dann käme der Gewinner aus Portugal, Australien wäre wie im Vorjahr zweiter und Italien würde auf Platz sieben landen. Für Nathan Trent sagt die internationale Suchanfragenstatistik ein eher bescheidenes Abschneiden auf Platz 22 voraus. Aber die Google-Welt ist ja nicht unbedingt die reale Welt.