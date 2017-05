Von Ursula Strohal

Innsbruck – Mit seinem „Don Juan“ schrieb Christoph Willibald Gluck zweifellos ein Ballett und mit der Vertonung des Orpheus-Mythos bald darauf ebenso deutlich eine Oper. Dass er zwölf Jahre nach der Wiener Uraufführung von „Orpheus und Eurydike“ 1762 das Werk erweitert und wesentlich ballettlastiger in Paris als „Orphée et Euridice“ herausbrachte, war keineswegs immer ausschlaggebend dafür, dass bedeutende Choreographen von George Balanchine bis John Neumeier, von Pina Bausch bis Heinz Spoerli die Oper als Tanzstück herausbrachten. Enrique Gasa Valga begab sich nicht in schlechteste Gesellschaft, als er Glucks Reformoper – Wahrheit des Ausdrucks statt überzogener Barockaffekte – für seine erste Operndarstellung am Tiroler Landestheater wählte.

Als Choreograph wie auch als Regisseur der reinen französischen Fassung bleibt Gasa Valga Gluck nahe und in dem dekorfreien abstrakten Bühnenbild von Helfried Lauckner die müßige Frage über Zeitnähe oder Archaik ausgespart. Das Stück findet in der menschlichen und damit emotionalen Zeitlosigkeit statt, die den Mythos transportiert. Lauckner, großartig an Ideen gerade in der Reduktion, entwarf eine Konstruktion, die auf der Erde Menschen sehr schnell an- oder abwesend macht, hochgekippt Lichtfläche wird, auf den Bühnenboden Schatten wirft und die Stufen zum Hades assoziieren lässt. Günther Egger steuert Foto- und Videoprojektionen bei und Andrea Kuprian die Kostüme. Orpheus gerät ihr ein wenig hemdsärmelig und Amor, in Begleitung von zwei Amoretten, verfehlt sie zu revueartigem Soubrettenfummel. Sophia Theodorides hat eine süße Stimme, gestaltet den Liebesgott aber zwitschernd und ungraziös.

Gasa Valga geht mit seinem Tanzensemble durch die Zeiten. Er zeigt teilweise eine für ihn neue Bewegungssprache und gleicht sie, ganz nah und nie überbordend, der Musik und ihrer Gemessenheit, aber auch der Gefühlslage der handelnden Personen und, mit leichtem Humor, den Naturschilderungen an. Die Gebärden der Tänzer könnten auf Jean Georges Noverre hinweisen, der als Zeitgenosse Glucks und auch in Zusammenarbeit mit ihm dessen Reformen im Tanz durchsetzen wollte. Mit Natürlichkeit sowie emotional besetzten Gesten kämpfte er gegen die Starrheit höfischen Zeremoniells und die repräsentative Prachtentfaltung im Ballett an. Gasa Valga mag ein wenig sein Eleve geworden sein. Bis er seine Tänzer und Tänzerinnen in den Hades führt. Dort herrscht Dunkel, Qual, Verzweiflung und Verzerrung der Körper. Die Tänzer stellen das atemberaubend an Stangen dar, es gelingt ihnen, über den akrobatischen Aspekt hinaus inhaltlich zu bleiben. Dieser Radikalität steht das Elysium entgegen, der Reigen seliger Geister, das Wehen der Tänzerinnen in Spitzenschuhen.

Dort ist nun auch Euridice glückselig, bis Orphée es schafft, sie wiederzugewinnen. Erneut lebendig, zickt sie wie ihre späteren Opernschwestern Pamina und Elsa, weil sie das Schweigen und das Geheimnis des Geliebten nicht erträgt. Man weiß, wie die Geschichte ausgeht: Orphée gibt nach, wendet sich trotz göttlichen Verbots Euridice zu und verliert sie erneut. Das war’s für die beiden – eigentlich. Die Konvention verlangte von Gluck und seinem Librettisten Calzabigi das „lieto fine“, ein glückliches Ende. Amor verschafft es und wird in einem finalen Ballett-Divertissement bedankt. Gasa Valga greift hier, wie schon zuvor, auf barocke Stilistik zurück.

Seokwon Hong am Pult des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck hat ein Gefühl für Glucks Maß und die besondere Schönheit der Musik, aber auch für die brennenden Szenen. Ihm und Gasa Valga gelingt es meistens, den von Michel Roberge vorzüglich einstudierten Chor zu Bewegung zu verleiten und mitunter unter die Tänzer zu mischen, szenisch glückt das am wenigsten im Schlussbild. Hong hat ein Orchester, das vielfach mit Barockmusik vertraut ist und sich nicht allein in den berühmten Symbolismen von Harfe, Flöte und den Posaunen bestens einbringt.

Aco Aleksander Biš´cevi´c lässt sich als Orphée auf Bewegung und ungewöhnliche Posen ein und überrascht mit weichem, rundem, schönem Klang als so genannter Haute-contre, eine heute höchst seltene Tenorart. Die besonders hohe Lage, die einst vorrangig französische Tenöre prägte, ist historisch ideal für diese anspruchsvolle Partie. Seine Euridice findet in Susanne Langbein eine zurückhaltende, vokal sichere Interpretin.