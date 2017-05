Innsbruck – Dreißig Jahre habe er seine Kraft „an zahllose Opern italienischer Manier verschwendet“, sagte Christoph Willibald Gluck und führte 1762 in Wien – er war damals 48 Jahre alt – seine erste Reformoper auf. Nicht um die gängigen Formen zu zerstören, sondern um sie mit neuem Geist zu erfüllen: mit Klarheit und dramatischer Wahrheit statt koloraturreich überzogenen Affekten. „Orpheus und Eurydike“ war der reformierte Erstling, allerdings setzte sich das Werk entscheidend erst in der für Paris entstandenen Version von 1774 durch.

Die Oper um den Sänger Orpheus, der mit seinem Gesang in der Unterwelt die verstorbene Gattin unter der Bedingung zurückgewinnt, dass er sie erst auf Erden wieder ansieht, ist unvermindert beliebt, wird aber meistens in der italienischen oder in einer Mischfassung aufgeführt. Die wunderbare reine französische Fassung von „Orphée et Euridice“ mit u. a. vermehrtem Tanz wird selten gezeigt, jetzt aber am Tiroler Landestheater. Tanztheaterchef Enrique Gasa Valga begleitet den Orpheus mit seiner Tanzcompany – seine erste Operninszenierung.

Die Premiere findet morgen Samstag statt, Dirigent ist Seokwon Hong, Helfried Lauckner schuf das Bühnenbild, Solisten sind Susanne Langbein als Euridice, Aco Bišcevic als Orphée und Sophia Theodorides als Liebesgott.

Herr Gasa Valga, mit Christoph Willibald Glucks „Orphée et Euridice“ inszenieren und choreographieren Sie erstmals eine Oper. Wie entstand dieses Projekt und wie ging es Ihnen auf diesem Neuland?

Enrique Gasa Valga: Ich hatte den Auftrag von Intendant Reitmeier, eine Oper zu machen, hatte ziemlich Angst davor und suchte mir dieses Werk von Gluck aus, weil ich doch auch Tanz brauche. Die Musik ist unglaublich schön und in der französischen Fassung, die ich aus Naivität gewählt habe, gibt es viel Raum für Tanz.

Was war für Sie speziell neu? Und warum Naivität?

Gasa Valga: Weil die italienische Fassung einfacher ist und die französische Fassung viel schwerer zu inszenieren. Da gibt es sehr viele Wiederholungen, die Musik ist reicher. Als Choreograph eines Tanzabends kann ich jeden Winkel der Bühne ausnützen. In der Oper muss ich immer Kompromisse machen. Sänger und Chor müssen einen Blickwinkel zum Dirigenten haben, sie brauchen die richtige Akustik, da muss man in jeder Szene genau aufpassen. Dirigent Seokwon Hong und der Chordirektor Michel Roberge haben mir sehr geholfen. Und dann sind die anderen Tempi eine Herausforderung.

Das betrifft auch die Tänzer selbst.

Gasa Valga: Ja, die Tänzer sind an fixe Rhythmen gewöhnt, ob nun die Musik live vom Orchester oder vom Tonband kommt. Das ist in der Oper anders, die Tempi sind flexibler, ebenso wie der Dirigent müssen auch die Tänzer auf die Sänger reagieren. Das ist eine Umstellung.

Für Ihre Choreographien wählen Sie selbst die Musik aus. Haben Sie Vorlieben?

Gasa Valga: Ich höre alles gern und habe schon sehr viel gehört in meinem Leben. Als Choreograph bin ich immer auf der Jagd nach Musik. Ich kann mehr oder weniger auch nur mit Musik choreographieren. Für neue Geschichten brauche ich die Dramatik, um Szenen zu bauen und in die richtige Stimmung zu kommen. In der Oper folgen wir nur der Musik.

Was ist die größte Aufgabe dabei?

Gasa Valga: Die große Herausforderung ist, unter dem Niveau der Musik zu bleiben, die Musik nicht zu stören.

Das sehen Opernregisseure oft anders.

Gasa Valga: Es gibt nur einen Mozart und nur einen Gluck, und es ist gefährlich, ihre Kunst zu stören.

Lieben Sie die Oper generell?

Gasa Valga: Ja, sehr. Ich liebe alles im Theater, ohne Grenze, angefangen vom Zirkus.

Sie sprechen von der permanenten Jagd nach Musik. Arbeitet es immer in Ihnen?

Gasa Valga: Man muss viel arbeiten, immer. Ich kann nicht sagen, ich bin heute nicht ins­piriert, ich muss inspiriert sein. Eine Minute Choreographie kostet drei Stunden Arbeit.

Wie entstehen die Themen Ihrer Programme? Wo blüht Ihre Kreativität auf?

Gasa Valga: Meine Themen mache ich selber. Den Sommer verbringe ich immer in Spanien, da ist Familie, Wärme, Sonne, das sind Gespräche mit Freunden, da kommen die Ideen. Beim Relaxen denke ich an die Zukunft.

Sie sind sehr erfolgreich mit Ihrer Arbeit. Wie steht es um die Tanzcompany gegen Ende der Saison?

Gasa Valga: Unsere Reputation ist gut, ich hoffe, wir können das ausbauen. Und ich hoffe, wir schaffen es weiterhin, volle Häuser zu haben, es ist ja nur eine Tanzpremiere pro Saison im Abonnement. Unsere 17 Tänzerinnen und Tänzer arbeiten sehr viel, wir haben 80 Vorstellungen pro Saison. In der Company ist es heuer das erste Mal, dass alle Tänzer und Tänzerinnen bleiben. Bisher war Innsbruck für viele Tänzer ein Sprungbrett für die nächste große Company.

Was wollen die Tänzer?

Gasa Valga: Sie suchen großes Repertoire, sie wollen auch Stücke berühmter Choreographen wie Jirí Kylián tanzen, das hatten sie jetzt hier. Aber große Namen kosten Geld. Und natürlich werden die Tänzer in großen Theatern besser bezahlt, wenn sie auch generell nicht gut bezahlt sind.

Was Tanzgastspiele betrifft, so gibt es die Programme im Rahmen des Osterfestivals. Der Innsbrucker Tanzsommer ist nach diesem Jahr Geschichte. Wie sehen Sie die Szene?

Gasa Valga: Alles, was mit Tanz passiert, ist gut.

Das Gespräch führte Ursula Strohal