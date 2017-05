Ihr Vater Mongo Stojka hat Ihnen einst eine Plastikgitarre geschenkt und gemeint, Sie sollen üben, bis die Finger rauchen ...

Harri Stojka: Ja, das ist eine wahre Geschichte. Ich hab’ dann auch wie ein Verrückter geübt, bis ich eines Tages zu meinem Vater gesagt hab’: „Aber Papa, die Finger rauchen gar nicht.“ Und da hat er wahnsinnig zum Lachen angefangen. Aber er hat gemerkt, dass ich ein Talent hab’ und hat mich gefördert. Sprich: Er hat mich nicht arbeiten geschickt, sondern mir erlaubt, mich in der Musik zu finden.

Sie waren 13 Jahre jung, als Sie im Wiener Volksgarten Ihr erstes Konzert gaben. War Ihnen damals klar, dass die Bühne Ihr Lebensmittelpunkt werden würde?

Stojka: Ich hab’ schon in der Schule bei der Berufsberatung gesagt, dass ich Musiker werden will. Die Aufforderung, was „G’scheits“ zu lernen, hab’ ich abgelehnt. Sie stammen aus einer Lovara-Roma-Familie: Ihr 2014 verstorbener Vater überlebte drei Konzentrationslager und konnte lange Zeit nicht über das Erlebte sprechen. Sie waren es, der ihn dazu bewegte, sein Schweigen zu brechen. Wie kam das? Stojka: Wenn du ein Kind bist und dir wird verboten, über etwas zu reden, dann informierst du dich woanders. Als Bub hab’ ich mir dann Bücher gekauft und mich selber in diese Zeit eingelesen. Durch seine Verweigerung hat mein Vater meine Neugierde angestachelt. Als ich dann um die 30 war, hat er aber angefangen, darüber zu reden. Wahrscheinlich weil er mich für reif genug hielt. Und das waren natürlich furchtbare G’schichten: Meinen Großvater durfte ich zum Beispiel nie kennen lernen, weil er schon 1941 vergast wurde.

Für Ihren Vater muss das Erzählen schwer gewesen sein. Stojka: Er hat immer zum Weinen angefangen. Ich hab’ dann zu ihm gesagt: „Papa, schreib ein Buch.“ Seine Geschwister Ceija und Karl haben das ja auch gemacht. Er hat meinen Rat dann auch befolgt: Aber sein Buch „Papierene Kinder“ behandelt nicht nur die Kriegszeit, sondern auch die Zeit davor und danach. Es zeigt also nicht nur die Gräueltaten der Nazis, sondern dokumentiert auch das Leben. Und mein Vater war ein echter Lebemann: Sein großes Idol war Frank Sinatra und dessen Lebensstil wollte er kopieren. Er hat sich riesige Autos, Schmuck und Wohnungen gekauft: Wir hatten ein tolles Leben.

In den 1970er-Jahren hatten Sie die Möglichkeit, in Frank Zappas Band einzusteigen, doch Ihr Vater war dagegen. Sie haben auf ihn gehört, bereuen Sie das? Stojka: Die G’schicht war etwas anders. Der Manager vom Komponisten Peter Wolf hat mich bei Frank Zappa für eine Audition vorgeschlagen. Und da hat mein Vater mir ins Gewissen geredet, beziehungsweise versucht, mir auszureden, nach Amerika zu gehen. Aber ich hätt’ sowieso gemacht, was ich will – und ich wollte nicht. Ich hab’ ehrlich gesagt Panik aufgerissen, weil ich mich noch nicht reif genug gefühlt hab’. Ich war immer schon ein selbstkritischer Mensch – und das war mir damals eine Liga zu hoch.

2011 sind Sie auf der Suche nach Ihren Wurzeln nach Indien gereist. Was haben Sie von der Reise mitgebracht? Stojka: Wir sind nach Nordindien gereist und haben Roma-Familien kennen gelernt. Und deren Dorfleben hat mich total an Besuche bei meiner Großmutter erinnert, die bis knapp vor ihrem Tod in einem Wohnwagen in Floridsdorf gelebt hat. Einmal in der Woche gab’s da ein riesiges Familienfest. Das war genauso wie in Rajasthan, wo wir sofort in die Dorfgemeinschaft integriert wurden – und gemeinsam Musik gemacht haben. Als die Inder ihre ungeraden Rhythmen ausgepackt haben, wussten wir nicht, wo hinten und vorne ist. Und wenn wir über viele Harmonien gespielt haben, ging’s ihnen dann genauso. Wir haben dann aber einen Mittelweg gefunden, der super funktioniert hat.

Mit dem Maler Walter Schmögner haben Sie den Mundart-Gedichteband „A guada Tog oder a zprackter braucht kaan Karakta“ herausgegeben. Eines der Gedichte handelt von einer Reise nach New York, bei der Ihnen ein Fernseher auf „den Haxn“ flog. Steckt da eine wahre Geschichte dahinter? Stojka: Sowieso. Wir haben damals panikartig unsere Unterkunft verlassen und als ich mich mit dem Gepäck umgedreht hab’, ist mir der Fernseher voll auf den Fuß gefallen. Da hab’ ich gewusst, dass das der Schlusspunkt meiner ersten New-York-Reise ist. Aber ich bin dann noch einige Male hingefahren und die Stadt hat mich dann sehr entschädigt für das erste Fiasko.

Was macht das Wienerische so besonders für Sie?

Stojka: Ich find’, dass das Wienerische eine totale Magie hat, die nicht aussterben darf. Aber die Wiener Kids reden heute ja größtenteils Hochdeutsch, was schade ist. Deshalb kämpf’ ich für das Wienerische.

Sie haben auch die Aktion „Ich bin gegen das Wort Zigeuner“ initiiert und damit international Aufsehen erregt. Aber noch immer sagen viele Menschen, dass Sie niemanden beleidigen wollen, wenn Sie das Wort Zigeuner in den Mund nehmen. Was entgegnen Sie da? Stojka: Ich richte mich da nicht nach der Meinung der anderen. Ich will so nicht genannt werden. Wir sind als Kinder als Zigeuner beschimpft und verleumdet worden. Da hab’ ich das Wort zu verachten begonnen: Für mich hat das einen absolut negativen Beigeschmack und erinnert mich an Zeiten, die ich absolut nicht mehr erleben will.

2013 haben Sie das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ bekommen. Was hat Österreich für Sie getan?

Stojka: Österreich hat mir die Chance gegeben, das zu werden, was ich werden will. Die Menschen haben mich und meine Musik immer akzeptiert. Ich würd’ nie irgendwo anders leben wollen.

Das Gespräch führte Christiane Fasching